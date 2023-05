Der Nissan Skyline GT-R R34 gilt heutzutage bei Fans von japanischen Autos als Klassiker. Die Filmreihe Fast and Furious befeuerte den Kult des Sportwagens. Hauptdarsteller Paul Walker war in seiner Rolle als Brian O'Connor ein Fan von Japan-Importautos.

Das Auktionshaus Bonhams hat Anfang Mai 2023 den blauen Nissan aus dem Teil "Fast and Furious – Neues Modell. Originalteile" versteigert. Die Engländer haben den R34 in ihrem Inserat als "Godzilla" bezeichnet. JDM-Fans (JDM: Japanese domestic market) dürften aber wissen, dass ursprünglich die frühere Modellreihe R32 den Namen des Monsters trägt. Die Modellreihe R34 baute Nissan von 1998 bis 2002.

Allradantrieb und Reihensechszylinder

Das Herz des Skyline ist der doppelt aufgeladene 2,6 Liter große Reihensechszylinder. Dank einer Ladedruckerhöhung, einem optimierten Ladeluftkühler sowie einem modifiziertem Auspuff leistet der Nissan 550 PS. Serienmäßig generiert der Biturbo 280 PS bei einem maximalen Drehmoment von 392 Nm. In 4,8 Sekunden sprintet der Skyline von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde und seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der GT-R bei rund 250 km/h. Das Leergewicht beträgt 1.540 Kilogramm. Wie es sich für einen Japan-Import gehört, sitzt der Fahrer im Nissan auf der rechten Seite. Außerdem schaltet er den Allrader manuell.

Der blaue Skyline kam laut Bonhams ohne Motor in die USA. In Kalifornien bekam er den zum GT-R gehörenden RB26-Motor. Nach der Zulassung modifizierte man den R34 nach Paul Walkers Wünschen. Der Schauspieler wollte keinen "Sticker-Bomber" fahren, wie das Aktionshaus angibt. Die Kleber und Vinylfolien verschwanden von dem blauen Sportwagen.

Tiefergelegter Skyline GT-R

Nach Entfernung allerlei Aufkleber ging es mit dem Tuning weiter. Die rote Nebelschlussleuchte musste einer weißen weichen. Zudem gab es 19 Zoll große Volk-Felgen. Die ausgetauschten Bremsen hat Rotora geliefert.

Vom hauseigenen Tuner Nismo kamen verschiedene Teile an und in den Skyline. Unter anderem legen Nismo-Fahrwerksfedern den GT-R tiefer. Eine Nismo-Stoßstange und eine Nismo-Auspuffanlage runden das äußere Tuning ab. Im Inneren steuert der Fahrer den Japaner mit einem Momo-Lenkrad. Die Pedalerie stammt wiederum von Nismo. Paul Walker fand die Rücksitze überflüssig und so verschwanden sie aus dem Fond.

2012 kam das Auto nach Deutschland. In den letzten Jahren diente der Skyline GT-R als Ausstellungsstück und lockte Schaulustige in der Münchner Motorworld an. Der Nissan war nie in der EU registriert. Möchte der neue Besitzer den Skyline auch auf der Straße bewegen, müsste er sich deshalb um die Zulassung in seinem Land kümmern.

Über eine Million Euro

Auf der Auktion hat der GT-R ein ordentliches Ergebnis erzielt: umgerechnet 1,23 Millionen Euro (1,357 Millionen Dollar) brachte der Sportwagen ein. Die Auktionatoren waren sogar von einem Erlös von bis zu 1,45 Millionen Euro (1,6 Millionen Dollar) ausgegangen.