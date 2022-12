© H.D. Seufert



Die allererste Station (gleich nach der Tordurchfahrt durch die Waschanlage) besteht meistens aus einer Hauptuntersuchung in der eigenen Dekra-Prüfstelle. Der Clou: Findet der Ingenieur einen sich anbahnenden Fehler, gibt er darüber gleich Bescheid. So kann für den nächsten Schritt in der Werkstatt gleich die richtigen Ersatzteile (z.B. Bremsen oder Gummiteile) bestellt werden.