1997 legte Denzel Hayes Washington Jr. so etwas wie eine Schaffenspause sein. Während sowohl ein Jahr zuvor ("Mut zur Wahrheit") als auch im folgenden Jahr ("Spiel des Lebens", "Ausnahmezustand" und "Dämon – Trau keiner Seele") echte Film-Highlights des zweifachen Oscar-Gewinners erschienen sind, verlief 1997 ohne Denzel-Washington-Blockbuster. Warum das Jahr ein blinder Fleck in seiner Karriere ist, wird erst jetzt klar: Damals kaufte er sich ein neues Spielzeug, nämlich einen Porsche 911 Turbo der Generation 993. Möglich, dass der damals 43-Jährige lieber mit seinem Zuffenhausener über Kaliforniens herrliche Küstenstraßen heizte, als sich anstrengende Dreharbeiten zuzumuten.

Doch jetzt, nach 25 Jahren, hat Washington offensichtlich genug von seinem Porsche. Über die US-Auto-Auktions-Plattform "Bring a Trailer" bietet Verkäufer "Wob" den laut Tacho 18.145 Meilen (umgerechnet 29.200 Kilometer) gelaufenen Elfer derzeit an. Und spart dabei nicht mit Hinweisen, in wessen Auftrag der Sportwagen feilgeboten wird. Eine kalifornische Zulassung mit Washingtons Unterschrift liegt dem Auto ebenso bei wie diverse Rechnungen aus der jüngeren Vergangenheit, die belegen sollen, dass der Schauspieler den 993 Turbo noch einmal auf Vordermann bringen ließ, bevor er ihn zum Verkauf anbot.

Umfangreiche Ausstattung

Bei der Ausstattung hat sich Washington ebenfalls nicht lumpen lassen. Dieser Turbo aus der Generation der letzten luftgekühlten Elfer verfügt über 18-Zoll-Räder im charakteristischen Turbo-Twist-Design, Xenon- und Nebelscheinwerfer sowie einen Tempomaten. Um fahrdynamisch alles herausholen zu können, ist er rundum mit Michelin Pilot Sport N2-Reifen in den Dimensionen 225/40 vorne und 285/30 hinten, Sperrdifferenzial sowie dem automatischen Bremsendifferenzial ABD bestückt. Der Schwabe trägt noch seinen Erstlack, ein klassisches Schwarz, und war dem offiziellen Carfax-Bericht zufolge seit seiner Geburt unfallfrei unterwegs.

Auch innen kommt er mit schwarzer Lederausstattung daher und bietet unter anderem elektrisch verstellbare Vordersitze, eine Klimaautomatik und ein elektrisches Schiebedach. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören Edelstahl-Türschwellerverkleidungen, Fußmatten mit Ledereinfassung sowie Schaltknauf- und Handbremshebelverkleidungen aus Aluminium. Für die passende musikalische Untermalung sind die Porsche CR-210-Stereoanlage, die an das Nokia Digital Sound Processing (DSP)-System angeschlossen ist, und ein im Kofferraum montierter Sechsfach-CD-Wechsler zuständig.

Antrieb im Originalzustand

Im Originalzustand befindet sich ebenfalls der Antrieb des Denzel-Washington-Elfers. Der doppelt turbogeladene 3,6-Liter-Sechszylinder-Boxer leistet demnach 408 PS und gibt über ein manuelles Sechsgang-Getriebe maximal 540 Newtonmeter an alle vier Räder ab. Die Abgase entweichen über einen Edelstahlauspuff mit zwei ovalen Endrohren – auch das eine Sonderausstattung.

Wenige Stunden vor Auktionsende stehen die Gebote bei knapp 318.000 Dollar, was aktuell umgerechnet etwa 290.000 Euro entspricht. So viel Geld kann ein Porsche 993 Turbo in diesem exzellenten Zustand und mit dieser geringen Laufleistung heutzutage durchaus auch ohne prominenten Vorbesitzer kosten. Wer es sich leisten kann, sollte also zuschlagen – bereits kurz nach 20 Uhr deutscher Zeit ist es zu spät!