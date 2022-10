Im Rahmen seiner Renaulution-Strategie sagte Renault-Boss Luca de Meo, mindestens ein weiteres Revival eines alten Modellnamens sei in Planung. Als erstes Modell dieses retro-futuristischen Plans steht ab 2023 die Rückkehr des R5 als Elektro-Modell und als Zoe-Nachfolger auf dem Plan. Zwei Jahre später soll dann auch ein R4 an den Start gehen – ebenfalls als E-Auto. Eine weitere Bestätigung des R4 brachte eine Eintragung beim Europäischen Patentamt. Renault hat sich dort am 3. Februar 2021 ein neues R4-Logo schützen lassen. Das zeigt die Ziffer 4 eingebettet in den neuen Renault-Rhombus.

Wie der kommende Renault 4 aussehen könnte, zeigt jetzt der in Paris vorgestellte 4Ever Trophy. Formal entfernt sich der neue R4 vom historischen Vorbild deutlich. Er basiert auf der CMF-B-EV-Plattform der Franzosen, die auch den Renault 5 tragen wird. Während der R5 ein sportlicher City-Flitzer im B-Segment ist, übernimmt der R4 als kleines Elektromodell die Rolle eines SUV-Crossovers mit etwas mehr Bodenfreiheit. Eine optische Nähe zum Ur-R4 ist nur in Details auszumachen, etwa anhand der trapezförmigen Seitenfenster mit ihren abgerundeten Ecken. Auch könnte der R4 zusätzlich als Nutzfahrzeug für Lieferdienste im städtischen Umfeld konzipiert sein. Power genug hätte er – ein 100 kW (136 PS) starker Synchronmotor sorgt für den Vortrieb. Die Energie liefert ein Akku mit 42 kWh Kapazität.

Offroad-Showcar in Paris

Das Showcar auf der Messe tritt aber nicht als Nutzfahrzeug, sondern als Offroader in Erscheinung. Dafür platzieren die Franzosen unter anderem ein Reserverad prominent auf dem Carbon-Dach unter magentafarbenen Spanngurten. Kurze Überhänge garantieren große Böschungswinkel; wer stecken bleibt, hat stets Schaufel und Sandbleche dabei. Kameras ersetzen die Außenspiegel, an der Front strahlen Matrix-LED-Scheinwerfer. In den verbreiterten Radläufen sitzen grobstollige Reifen, ein höhergelegtes Fahrwerk liefert den letzten Offroad-Schliff.

Renault plant bis 2025 insgesamt 24 neue Modelle an den Start zu bringen und mindestens zehn neuen vollelektrische Fahrzeuge. Neben den Modellen von Renault wird es auch auf der CMF-B-EV-Plattform einen rein elektrischen Sports Crossover von Alpine geben. Dazu plant das Unternehmen, mit kleinen Elektroautos ins Carsharing-Business einzusteigen. Mit dem Mobilize EZ-1 hatte man diesen Plan schon visualisiert.

Der Renault 4 oder kurz R4 wurde von 1961 bis 1992 produziert und über acht Millionen Mal weltweit verkauft. Der Kleinwagen, den es auch als zweitüriges Nutzfahrzeug mit etwas erhöhter Karosserie gab, galt als praktisch und günstig.