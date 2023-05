Der Rafale erweitert das Renault-Angebot an E-Tech-Hybridmodellen auf Basis der CMF-CD-Plattform im D-Segment.

Der französische Autobauer Renault setzt seine Offensive in der Mittelklasse fort und bringt mit dem neuen Rafale ein weiteres Schwestermodell zum SUV Austral und dem 5- beziehungsweise 7-sitzigen Espace (siehe Fotoshow).

Ein SUV wie ein Flugzeug

Wie diese baut auch der neue Renault Rafale auf der CMF-CD-Plattform auf und ergänzt damit das Angebot an E-Tech-Hybridmodellen. Damit sind Hybridantriebe mit bis zu 200 PS möglich. Zugleich setzt der neue Rafale an die Spitze des aktuellen Renault-Portfolios.

Auf dem ersten Teaserbild zum Rafale lässt sich dessen Nähe zum Austral klar erkennen. Als SUV Coupé trägt der Rafale natürlich eine neu gezeichnete Dachlinie. Die fällt ab der B-Säule sanft ab und mündet über der flach liegenden Heckscheibe in einem Dachkantenspoiler. Die C-Säule wird etwas breiter und von einem markanten Dreiecksfenster gekennzeichnet.

Der Name Rafale ist von der Renault Luftfahrt-Historie in den 1930er-Jahren inspiriert. 1933 übernahm Renault den Hersteller Caudron und gründete Caudron-Renault. Alle Flugzeuge erhielten als Typbezeichnung den Namen eines bekannten Windes. Das einsitzige Rennflugzeug C460, das mehrere Rekorde aufstellte, wurde 1934 in Rafale umbenannt. Die Dynamik des Rennflugzeugs soll sich auch im neuen SUV Coupé widerspiegeln.

Der Flugzeugbezug diktiert auch den Premierenort für den Rafale. Die Weltpremiere des neuen Renault Rafale findet am 18. Juni entsprechend auf der 54. Paris Air Show auf dem Flughafen Le Bourget statt.