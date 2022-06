Laut der Nachrichtenagentur Reuters planen die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und die Automobilhersteller Toyota und Subaru eine Rückrufaktion für die Modelle BZ4X und Solterra. Gleichzeitig stoppen die Automobilhersteller temporär den Verkauf der Modelle, die erst vor zwei Monaten ihre Markteinführung feierten – auch in Deutschland. Weltweit sollen über 5.000 Fahrzeuge betroffen sein.

Die Sicherheitsbehörde schreibt, dass "scharfe Kurven und plötzliches Bremsen dazu führen könnten, dass sich eine Nabenschraube löst, was das Risiko erhöht, dass sich ein Rad vom Fahrzeug löst." Es seien keine Unfälle bekannt, die durch den Defekt verursacht worden seien. Die Aufsichtsbehörde riet den Fahrern, die Nutzung des Fahrzeugs einzustellen, bis eine "dauerhaftere" Reparaturmaßnahme vorhanden sei.

Subaru Deutschland schickt aktuell an seine Kunden folgende Informationen: "Im Zuge regelmäßiger Qualitätskontrollen wurden mögliche Probleme mit den Rädern festgestellt. Dies betrifft alle bis zum 15. Juni 2022 produzierten Fahrzeuge. In Deutschland wurde bislang noch kein Solterra ausgeliefert, sodass Kundenfahrzeuge nicht betroffen sind. Erste Kunden werden ihr Fahrzeug voraussichtlich im Spätsommer in Empfang nehmen können."

Von dem Rückruf betroffen sind die folgenden Modellreihen: