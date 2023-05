Tesla muss in China rund 1,1 Millionen Autos wegen eines Sicherheitsrisikos beim Bremssystem zurückrufen. Betroffen sind nahezu alle Modelle, die Tesla jemals in China verkauft hat.

Tesla muss an nahezu allen Autos, die die Amerikaner seit dem Markteintritt im Jahr 2014 verkauften, ein sicherheitsrelevantes Software-Update vornehmen. Betroffen sind 1,1 Millionen E-Fahrzeuge vom Typ Model Y, Model 3, Model S und Model X. Der Rückruf wird schon Ende Mai beginnen. Ob auch der Europäische Markt oder Autos in Amerika betroffen sind, ist noch nicht klar.

Beschreibung des Sicherheitsrisikos: Unter bestimmten Umständen setzt das Bremsen durch Rekuperation verspätet ein. Bestimmte Faktoren könnten ebenso dazu führen, dass das Gaspedal dann irrtümlich lange betätigt wird. Beides stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, das jetzt behoben werden muss.

Diese Modelle sind aktuell in China vom Rückruf betroffen:

Tesla Model 3 aus dem Produktionszeitraum von Januar 2019 bis 30.04.2023

aus dem Produktionszeitraum von Januar 2019 bis 30.04.2023 Tesla Model Y aus dem Produktionszeitraum von Januar 2020 bis 30.04.2023

aus dem Produktionszeitraum von Januar 2020 bis 30.04.2023 Tesla Model S aus dem Produktionszeitraum von Januar 2019 bis 30.04.2023

aus dem Produktionszeitraum von Januar 2019 bis 30.04.2023 Tesla Model X aus dem Produktionszeitraum von Januar 2019 bis 30.04.2023

gesamt: 1,1 Millionen Fahrzeuge

Tesla versucht, das Problem per Software-Update "over the air" zu lösen. Ein Werkstattbesuch dürfte dann nicht nötig sein.