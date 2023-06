Mit dem Start des Sommers kommt auch Bewegung ins Sportwagengeschäft. Gegenüber dem April stiegen die Neuzulassungen in diesem Segment um rund 700 Einheiten. Mit dem ebenfalls gewachsenen Gesamtmarkt bleibt der Sportwagenanteil aber weiter bei 1,4 Prozent.

BMW Z4 drückt

Der Porsche 911 verliert zwar im Vorjahresvergleich minimal, bleibt aber mit 969 Neuzulassungen dennoch klarer Kundenliebling bei den Sportwagenkäufern in Deutschland. Mit einem kräftigen Schub (+ 54,8 %) schickt sich der BMW Z4 im Mai aber an, die Lücke zum Dauersieger zu schließen. Mit 658 Neuzulassungen ist der Bayern-Roadster so nahe dran am Elfer wie lange nicht mehr. Mit einem Zuwachs um über 100 Einheiten gegenüber dem Vormonat festigt der neue Mercedes SL seine dritte Position im Segment.

Auch der Mustang erlebte im Mai einen neuen Höhenflug. Das US-Car klettert auf Rang zehn empor. Beeindruckend auch die Performance des wieder ins deutsche Lieferprogramm aufgenommenen Subaru BRZ. Der lässt den Toyota-Zwilling GR86 mit 35 zu zehn Neuzulassungen klar hinter sich. Ein Hauch von Abverkaufsstimmung stellt sich beim Aston Martin DB11 ein, nachdem mit dem DB12 der Nachfolger vorgestellt wurde. Der Brite legt gegenüber dem Vormonat von fünf auf acht Neuzulassungen zu.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf dem deutschen Markt gibt, oder die nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nummer erhalten.