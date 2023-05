Für die neue WRX-Generation hat Subaru einem echten STi-Modell eigentlich eine Absage erteilt. Ein in den USA gesichteter Prototyp wirft allerdings Fragen auf.

Im Frühjahr 2022 hatte Subaru die fünfte Generation des WRX präsentiert. Dessen 2,4 Liter großer Vierzylinder-Boxer mit Turboaufladung leistet 275 PS und entlässt maximal 350 Nm auf den permanenten Allradantrieb. Der von vielen Fans erhofften STi-Powerversion erteilten die Japaner im April 2022 offiziell eine Absage. Man werde auf der aktuellen Plattform keine entsprechende Performance-Version bauen, hieß es aus Japan. Europäische Kunden schauen beim neuen WRX generell in die Röhre, denn bislang gibt es keine Pläne, die neue Modellgeneration nach Europa zu importieren.

Fette Bremse am Prototyp

In Japan trat der neue WRX 2022 auch als S4-Version an, und die trug tatsächlich STi-Logos an Front und Heck, beließ es aber beim 275-PS-Boxer im Bug. Weitere STi-Begehrlichkeiten schürte eine WRX STi Performance-Studie, die auf dem Tokyo Auto Salon 2022 präsentiert wurde. Aber auch hier gab es nur neue Anbauteile, kein Power-Plus.

Im Frühjahr 2023 bekommt das STi-Flämmchen aber neue Nahrung. In den USA wurde ein WRX-Prototyp gesichtet (aus rechtlichen Gründen können wir diese Bilder hier nicht zeigen), der mit abgeklebten Logos, neu gezeichneten Alufelgen, aber vor allem mit einer deutlich größeren Bremsanlage unterwegs war. Die machte zudem mit rot lackierten Sätteln und abgeklebten Schriftzügen auf sich aufmerksam. Ansonsten entsprach der Prototyp dem bekannten WRX-Look.

Nun stellt sich natürlich die Frage: Warum verbaut Subaru eine wirklich deutlich größere Bremsanlage an einem WRX, wenn die dort nicht auch deutlich mehr Leistung als bisher zu bändigen hätte? Vielleicht dürfen Fans – zumindest auf einzelnen ausgewählten Märkten – doch noch mit einem echte STi rechnen, der dann die lange kolportierten 400 PS an den Start bringt.

Die Fotoshow zeigt den Standard-WRX.