Stolze 12,6 Prozent Steigerung im Vergleich zum Vorjahres-April vermeldet das KBA bei den monatlichen Zulassungszahlen. Formal ist das korrekt, allerdings war das Vorjahr nahezu komplett ein Desaster. Während in den Jahren 2018 und 2019 noch weit über 300.000 Pkw-Neuzulassungen in den April fielen, waren es nun im abgelaufenen Monat 202.947 Einheiten.

80.133 dieser Neuzulassungen entfielen auf Geländewagen und SUV, die damit an Marktanteil gegenüber dem Vormonat einbüßten. Im März waren es noch 115.401 Einheiten und ein Gesamtmarktanteil von 41,0 Prozent, dieser sank nun auf 39,5 Prozent

SUV Neuzulassungen April 2023

Unverändert ist dagegen die Wolfsburger Vormachtstellung bei den SUV, die wie schon im März von T-Roc und Tiguan auf den Plätzen 1 und 2 zementiert wurde. Während Tesla in diesem Monat wieder weniger Model Y" itemprop="name" />Model Y auslieferte und dieses nicht mehr in den Top 10 platzieren konnte, fährt die Baureihe VW ID.4/ID.5 den durchaus beeindruckenden 4. Platz ein. Dass sich zwischen die drei VW ein Fremdfabrikat auf Platz 3 gemogelt hat, wird man in Wolfsburg verkraften, der Cupra Formentor ist ja Familienmitglied.

Auch auf den weiteren Plätzen der Top 10 SUV Neuzulassungen wird weitgehend deutsch gesprochen. Starke Performance zeigen die kompakten Edel-SUV Mercedes GLC und BMW X1, gute Zahlen reportiert außerdem der Mokka von Opel. Einen Neuzugang haben wir auch zu vermelden. Der Lexus RZ als erstes Elektromodell der Marke trägt sich mit 16 Neuzulassungen erstmals in die Tabelle ein. Mal sehen, wo hier die Reise hingeht, das elektrische Toyota-Pendant BZ hat sich stabil im Mittelfeld der SUV-Neuzulassungen etabliert.

Die stärksten Zuwächse bei den marktrelevanten Modellen mit über 1.000 Neuzulassungen verzeichnet im März das Model Y" itemprop="name" />Model Y von Tesla mit einer Steigerung um 491 Prozent. Kräftig zugelegt hat außerdem der VW ID.4 (+ 235 %) und der Audi Q4 (+ 202 %). Auf der Verliererseite der vielverkauften Modelle finden sich im März der Ford Kuga (- 45 %), der BMW X3 (- 36% %) und der Opel Crossland (- 23 %).

Der Blick auf die alternativen Antriebe geht ebenfalls ein VW-Modell in Führung, eben der bereits erwähnte ID.4, Gesamtzulassungen Rang 4. Auf Platz 2 der SUV-Stromer landet der Model Y" itemprop="name" />Tesla Model Y, der dritte Platz geht an den Skoda Enyaq, der sich im Kozernduell noch vor den Audi Q4 schieben konnte.