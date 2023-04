Mehr als 300 km/h in einem SUV? Kein Problem für einige der schnellsten ihrer Art. Wir haben die Top 20 aufgelistet. An der Spitze steht ein Italiener.

In jedem Auto-Quartett ist sie die Königsdisziplin: die Höchstgeschwindigkeit. Wer glaubt, dass man nur mit einem Sportwagen den Konkurrenten ausstechen kann, irrt. SUV-Kolosse überzeugen nicht nur mit ihrem Platzangebot, sondern auch mit Autobahntauglichkeit. Mehrere Hersteller haben Modelle gebaut, die die magische Grenze von 300 Kilometer pro Stunde knacken.

Wir haben die 20 schnellsten SUV aufgelistet. Die stellt sich nach den Angaben der Hersteller auf. Tuner bleiben in dem Ranking außen vor. Die Liste beschränkt sich auf 20 Autos, da viele Modelle ab 250 km/h abgeriegelt sind. Darunter fallen beispielsweise der Audi SQ2 oder der Cupra Formentor VZ. Autos, deren Hersteller optional eine Entriegelung anbieten, finden in der Liste keinen Platz.

Die Top 20

Platz 20: Kia EV6 GT (585 PS) – 260 km/h

Platz 19: Land Rover Range Rover Sport (530 PS) – 261 km/h

Platz 18: Tesla Model X (1.020 PS) – 262 km/h

Platz 17: Lotus Eletre (905 PS) – 265 km/h

Platz 16: Mercedes-Benz GLA AMG (421 PS) – 265 km/h

Platz 15: Alpina XD4 (394 PS) – 268 km/h

Platz 14: Alpina XD3 (394 PS) – 268 km/h

Platz 13: Porsche Macan GTS (440 PS) – 272 km/h

Platz 12: Mercedes-Benz GLE AMG (612 PS) – 280 km/h

Platz 11: Alfa Romeo Stelvio Quadrofoglio (510 PS) – 283 km/h

Platz 10: Maserati Grecale Trofeo

In die Top 10 schafft es der erste Italiener von vielen. Der Maserati Grecale nutzt wie der Alfa Romeo Stelvio die Giorgio-Plattform. Im Topmodell Trofeo steckt ein drei Liter großer V6-Motor unter der Haube. Der Nettuno-V6 ist aus dem Sportwagen Maserati MC20 abgeleitet und generiert 530 PS. Die beschleunigen den Grecale auf eine Spitzengeschwindigkeit von 285 km/h. Als Basispreis verlangt Maserati 113.467 Euro.

Platz 9: Jaguar F-Pace SVR

Fast genauso teuer wie der Grecale Trofeo ist der Jaguar F-Pace in seiner leistungsstärksten Variante. Der Preis für den SVR beträgt 113.800 Euro. Als Motor verwendet der Engländer einen 5,0-Liter-V8. Dank Kompressor leistet der 550 PS und beschleunigt den SUV innerhalb von vier Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Jaguar beim F-Pace SVR mit 286 Kilometer pro Stunde an.

Platz 8: Bentley Bentayga

Der nächste Engländer unter den ersten zehn ist der Bentley Bentayga, der deutlich teurer ist als sein englischer SUV-Kontrahent. Die Nobelmarke verlangt für den 550 PS starken SUV mindestens 206.800 Euro. Der doppelt aufgeladene V8 mit einem Hubraum von vier Litern ermöglicht laut Bentley eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h. Den SUV baut die Konzerntochter von VW seit 2016. Die leistungsstärkste Variante Bentayga Speed erreicht zwar 306 km/h, ist jedoch nicht für den europäischen Markt erhältlich und fällt in unserer Liste raus.

Platz 7: Alpina XB7

Der Alpina XB7 schafft es ebenfalls in die Top 10. Wie der Bentayga erreicht der XB7 eine Spitzengeschwindigkeit von 290 Kilometer pro Stunde. Der V8-Biturbo leistet 621 PS, ist 4,4 Liter groß und wuchtet das 2,7 Tonnen schwere Koloss in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Alpina verpasst dem XB7 ein Preisschild von mindestens 175.000 Euro.

Platz 6: Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

Nach mehr als 20 Jahren Bauzeit kann man den Porsche Cayenne getrost zu einem Klassiker der SUV zählen. Der Cayenne steht für die Erfolgsstory des Stuttgarter Herstellers der letzten Jahrzehnte und erfreut die Marke mit hohen Absatzzahlen. Die Variante als Turbo S E-Hybrid hat einen vier Liter großen V8-Motor, der 680 PS leistet. Damit kratzt der Porsche knapp an der 300er-Schallmauer – 295 km/h soll der SUV schaffen. 182.988 Euro verlangt Porsche als Basispreis.

Platz 5: Porsche Cayenne Coupé Turbo GT

Noch schneller als der Cayenne Turbo S E-Hybrid ist der Bruder als Coupé Turbo GT. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Porsche mit 300 Kilometer pro Stunde an. Der V8-Biturbo generiert 640 PS und beschleunigt den mehr als zwei Tonnen schweren SUV in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mindestens 205.003 Euro kostet das Coupé.

Platz 4: Maserati Levante Trofeo

Knapp am Podest vorbei schrammt der Maserati Levante Trofeo. Der doppelt aufgeladene V8-Motor hat einen Hubraum von 3,8 Liter und leistet 580 PS. In 4,1 Sekunden wuchtet sich der Italiener von 0 auf 100 km/h. Der Motor stammt von der italienischen Konzernschwester Ferrari. Die Spitzengeschwindigkeit erreicht der Levante bei 302 Kilometer pro Stunde. Maserati verlangt mindestens 173.681 Euro für den Levante Trofeo.

Platz 3: Lamborghini Urus Performante

Der Lamborghini Urus Performante schafft 306 Kilometer pro Stunde und holt sich damit Rang 3 im Ranking der schnellsten SUV. Aus dem V8-Biturbo und den vier Litern Hubraum presst der Lambo teuflische 666 PS. Das genügt, um den Italo-SUV innerhalb von 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu katapultieren. Wer die stärkste Variante des Urus fahren will, muss mindestens 260.000 Euro auf den Tisch legen.

Platz 2: Aston Martin DBX707

Die italienische Phalanx an der Spitze der Hitliste durchbricht der Aston Martin DBX707. Die Zahl steht auf für die PS-Leistung des Fahrzeugs. Aston Martin gibt die Spitzengeschwindigkeit des SUV mit 310 Kilometer pro Stunde an. Der V8-Biturbo von AMG schießt das mehr als 2,2 Tonnen schwere Auto in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das hat seinen Preis: Aston Martin verlangt für den DBX707 mindestens 244.500 Euro.

Platz 1: Ferrari Purosangue

Zum König der schnellsten SUV krönt sich der Ferrari Purosangue. Der mächtige V12-Motor braucht keinen Turbo, der 6,5-Liter-Sauger generiert 725 PS und wuchtet den Ferrari ebenfalls in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Ferrari verspricht eine Spitzengeschwindigkeit von 312 Kilometer pro Stunde – das bedeutet den Klassensieg. Die (doppelt) aufgeladene SUV-Konkurrenz muss sich dahinter einreihen. Auf den ersten Platz schießt sich der SUV auch beim Preis: Ab 378.873 Euro übergibt Ferrari den Purosangue seinem neuen Besitzer.

Übrigens: Der aktuell stärkste aller SUV mit Verbrenner, der BMW XM Label Red (748 PS), würde sich auf Rang 7 einsortieren. Gegen Aufpreis darf er 290 statt 250 km/h rennen. Dass ihn selbst da immer noch die Elektronik bremst, ist anzunehmen, denn seine V8-Hybrid-Power dürfte ihn trotz der gewaltigen Stirnfläche weiter beschleunigen.