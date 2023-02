Mit kurzen Modellpflege-Rhythmen will Toyota den Corolla modern halten. Zum Frühjahr 2023 steht ein größeres Facelift an, das auch Design-Änderungen mit sich bringt. Die Preise steigen dabei deutlich.

Es ist erst wenige Monate her, dass Toyota dem Corolla die letzte Modellpflege gönnte, da kündigt sich schon die nächste an. Diesmal in Form eines etwas umfassenderen Facelifts, von dem die Vertreter des Modelljahres 2023 profitieren und das allen Karosserievarianten zugutekommt. Die fünftürige Schrägheck-Limousine erhält es also ebenso wie der Kombi mit dem Beinamen Touring Sports und der in Deutschland nicht mehr angebotene Stufenheck-Corolla.

Diesmal umfassen die Auffrischungs-Maßnahmen auch Design-Änderungen. Die Maschenmuster in der Frontschürze, die beim Standard-Corolla etwas anders aussehen als beim GR-Sport-Modell, erhalten in beiden Fällen eine neue Optik. Die Fließheck- und Touring-Sport-Varianten bekommen neue Bi-LED-Scheinwerfer, die in den höherwertigen Ausstattungslinien mit einem adaptiven Fernlichtassistenten kombiniert sind. Die Toyota-Designer haben zudem die Einfassungen der Nebelscheinwerfer und die Leichtmetallräder anders gestaltet. Hinzu kommen drei neue Farbtöne: Juniper Blue (auf den Fotos zu sehen am Kombi), Midnight-Teal-Grün (diese Farbe trägt die Stufenheck-Limousine) und das klassische Metallic-Grau, das der gezeigte Corolla GR Sport präsentiert. Apropos: Die Dynamik-Version erhält neu gestaltete 18-Zöller und ein neues Design im unteren Bereich der Heckschürze.

Auch innen moderner

Innen geht es in diesem Stil weiter. Neue Farben, Grafiken, Zierleisten und Prägemuster in den Polstern und Oberflächen sollen dem Corolla-Cockpit einen moderneren Touch verleihen. Die Sitze des Sportmodells weisen ein eigenständiges Design auf, unter anderem mit dem GR-Logo auf den Kopfstützen. Das Infotainment-System arbeitet in allen Corolla-Varianten mit einem 10,5-Zoll-Touchscreen, während auch das Instrumenten-Display wächst: Ab der mittleren Ausstattungslinie misst es 12,3 Zoll und verfügt über vier Modi: Casual, Smart, Sport und Tough. Mit dem neuen Sprachassistenten, der wie das Navigationssystem Cloud-basiert arbeitet, soll die Kommunikation natürlicher ablaufen als bisher. Für vier Jahre bringt der neue Corolla ein Abo für Toyotas Konnektivitätsdienste aufpreisfrei mit. Die Software lässt sich jetzt mit Over-the-Air-Updates frischhalten.

Im Zuge des Facelifts macht der Toyota bei seinen Hybridantrieben einen großen Schritt nach vorne. Sowohl die Benzinmotoren als auch die E-Maschinen und die Leistungssteuerung zeigen sich verbessert. Die Lithium-Ionen-Batterie soll nun leistungsfähiger sein, obwohl sie gleichzeitig kompakter und leichter daherkommt. Die Einstiegsversion mit 1,8-Liter-Vierzylinder-Verbrenner erstarkt von 122 auf 140 PS. Dabei gelingt den Japanern das Kunststück, den Null-auf-Hundert-Wert von 10,9 auf 9,2 Sekunden zu reduzieren, den CO2-Ausstoß aber konstant bei 102 g/km zu halten. Beim 2,0-Liter-Hybrid steigt die Systemleistung von 184 auf 196 PS. Was sinkt, sind die Kohlendioxid-Emissionen (um drei auf 107 g/km) und die Zeit für den Standardsprint (von 7,9 auf 7,5 Sekunden). Alle Werte gelten übrigens für den Corolla mit Schrägheck-Karosserie.

Aufgestocktes Sicherheitspaket

Seine bekannte Safety-Sense-Technik stockt Toyota beim neuen Corolla zum T-Mate-Paket auf. Das beinhaltet unter anderem ein System, das ungewolltes Beschleunigen bei niedrigem Tempo unterdrückt, an Kreuzungen Abbiege-Kollisionen vermeidet und selbständig gegenlenkt, wenn das Auto droht, mit dem Gegenverkehr zusammenzustoßen. Auch seitliche Kollisionen soll der neue Corolla vermeiden und zudem automatisch vor Kurven abbremsen können. Ein Ausstiegs-Assistent warnt, wenn man die Türen auf der Fahrerseite öffnen möchte, obwohl sich von hinten Verkehrsteilnehmer nähern. Zudem gibt es eine Erinnerung, falls sich im Fond noch Personen befinden, sobald man das Auto verlassen möchte.

Preise steigen satt

Toyota kündigt den Marktstart des aufgefrischten Corolla für das erste Quartal 2023 an. Reichlich aufgefrischt hat Toyota auch die Preisliste für den Corolla. Startete der Fünftürer mit dem schwächeren Hybridantrieb vor der Modellpflege bei 27.550 Euro, so liegt der Basispreis jetzt bei 33.340 Euro – der Aufschlag liegt also bei 5.790 Euro. Die stärkere Hybridversion startet ab 37.140 Euro (plus 5.390 Euro). Der Aufpreis für den Touring Sports im Vergleich zur fünftürigen Steilheck-Limousine beträgt unverändert 1.200 Euro.