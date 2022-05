Am VW Golf R lässt sich die Evolution im Automobilbau in den vergangenen 20 Jahren gut nachvollziehen. Als 2002 die erste Golf-Krönung debütierte, und zwar als Vertreter der vierten Generation mit dem Namenszusatz R32, trat sie mit einem 3,2 Liter großen V6-Sauger an, der 241 PS und maximal 320 Newtonmeter lieferte, und wog 1.465 Kilogramm. In seiner aktuellen Darreichungsform hat der Golf R zwar an Hubraum und Zylindern eingebüßt (Stichwort Downsizing), aber an Leistung und Gewicht zugelegt: Mit seinen 320 PS und höchstens 420 Newtonmetern muss der Zweiliter-Turbobenziner ein Auto mit 1.554 Kilogramm Lebendgewicht in Bewegung setzen.

Doch das sind nur die Daten des schnöden Standard-R. In der Jubiläums-Edition VW Golf R 20 Years darf der Sport-Golf zur Feier seiner ebensolangen Existenz nämlich etwas an Leistung zulegen: Der Vierzylinder adelt das Sondermodell mit seinen 333 PS zum stärksten Golf aller bisheriger Zeiten. Doch nicht nur der Leistungswert soll die Gefühle anregen: Im Golf R 20 Years lässt sich die nicht gerade nachbarschaftsfreundliche Emotionsstart-Funktion betätigen, die beim Anlassen des Motors automatisch einen Gasstoß auf bis zu 2.500 Umdrehungen auslöst.

Spontanere Gasannahme

Es ist nicht die einzige technische Eigenheit des Sondermodells. Indem der Turbolader auch im Teillastbereich stets auf Drehzahl gehalten wird, also vorgespannt ist, und die Drosselklappe in Schubphasen ebenfalls geöffnet bleibt, soll der Motor mit spontanerer Kraftentfaltung auf Gaspedalbefehle reagieren. Wird das DSG-Doppelkupplungsgetriebe in den Modi S oder S+ manuell per Schaltwippen betätigt, liefert es beim Hochschalten ein spürbares Feedback des Getriebes und Antriebsstranges in Form eines Rucks. Das für den Standard-R erhältliche Performance-Paket, das Torque Vectoring in Kombination mit dem Fahrdynamik-Manager sowie den zwei zusätzlichen Fahrprofilen "Special" und "Drift" beinhaltet, ist beim 20-Years-Sondermodell serienmäßig an Bord.

Freilich lässt Volkswagen dem Golf R 20 Years auch optische Änderungen angedeihen. Außen handelt es sich dabei um einen schwarzen Kühlergrill, einen Dachkantenspoiler und blaue Außenspiegelkappen, die jedoch schwarz sind, sollten sich die Kundinnen und Kunden für eine Lackierung in "Lapiz Blue" entscheiden. Logisch, oder? Beim Entriegeln wirft der Sonder-Golf per Licht ein "20 R"-Logo auf den Boden; zudem findet sich die Ziffer als Emblem an der B-Säule. Hinzu kommen blaue R-Logos an mehreren Stellen der Karosserie. Die 19-Zoll-Felgen im Estoril-Design mit glanzgedrehten Speichen präsentieren auf ihren Außenflächen die neue Farbvariante Schwarz/Blau. Alternativ wandern die Rundlinge aber auch im komplett schwarzen Outfit ans Auto.

Erstmals echtes Carbon im Interieur

Der Golf R 20 Years ist der erste Serien-VW, der innen Dekoreinlagen aus echtem Carbon erhält, und zwar am Armaturenbrett und an den Türinnentafeln. Die Sitze, vorne natürlich in stark konturierter Sportausführung und mit Klimatisierung, tragen Bezüge aus Nappaleder. Auf ihnen findet sich das blaue R-Logo ebenso wie auf dem Lenkrad und dem Autoschlüssel.

Zur Jahresmitte 2022 rollt der VW Golf R 20 Years zu den Händlern in Europa, Nordamerika und weiteren internationalen Märkten. Sie werden ihn jedoch nur etwa ein Jahr anbieten, bevor das Sondermodell schon wieder aus dem Portfolio verschwindet. Diese Exklusivität soll wohl vor allem Sammlerinnen und Sammler zum Kauf animieren. Welchen Geldbetrag sie investieren müssen, verrät Volkswagen bisher allerdings nicht.