Die Osterfreien in Deutschland 2024 beginnen je nach Bundesland größtenteils im März und reichen bis Mitte April.

Den Anfang machen Bremen, Hamburg und Niedersachsen, Schleswig-Holstein geht als letztes Bundesland in die Osterferien. Die Feiertage sind Ostersonntag am 31.3. sowie Ostermontag am 1.4.2024.

Hier die Ferientermine der einzelnen Bundesländer:

Hintergrund: Die Osterferien legen die einzelnen Bundesländer fest. Lediglich die Termine der Sommerferien werden jährlich von der Länderarbeitsgruppe sowie der Kultusministerkonferenz bestimmt.

Staus an den Wochenenden zu Ostern

In Sachen Verkehr dürfte zu Beginn und zum Ende auf den deutschen Fernstraßen mit erheblichem Verkehr zu rechnen sein. Neben Fernreisenden sind auch Kurzurlauber unterwegs. Als staureichste Tage gelten der Freitag und der Samstag für die Anreise in die Feriengebiete. Zum Ende der Osterferien ist erneut der Samstag staugefährdet, wenn Urlauber aus den Feriengebieten abreisen.

