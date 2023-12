Die Kombination aus integrierter Bauweise und Mercedes-Sprinter-Basis lässt einen automatisch an ein hochwertiges und komfortables Reisemobil denken. Zum einen, weil die Integrierten unter Kennern als Königsklasse des Reisemobilbaus gelten. Anders als bei Alkoven und Teilintegrierten nutzen die Hersteller dabei nicht das Original-Fahrerhaus, sondern ein sogenanntes Windlauf-Chassis ohne Blechhülle und bauen eine eigene Front vor den Aufbau mit integriertem Cockpit.

Das gibt den Entwicklern mehr Freiheiten bei der Gestaltung, macht diese Modelle aber auch um einiges teurer als jene mit klassischem Aufbau. Zudem schafft die integrierte Bauweise allerdings einen spürbaren Platzvorteil im Inneren. Das Cockpit kann wesentlich üppiger gestaltet werden, mit einer großen Fensterfront und zusätzlichen seitlichen Staufächern. So lässt sich das Fahrerhaus optisch harmonisch in den Wohnraum integrieren.

1. Adria Supersonic 780 SL

Grundpreis : 142.600 Euro

: 142.600 Euro Basis : Mercedes Sprinter 415 CDI, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,30 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS

: Mercedes Sprinter 415 CDI, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,30 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS L/B/H : 7,80/2,32/2,99 m

: 7,80/2,32/2,99 m Gewichte : Masse fahrbereit 3.875 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg

: Masse fahrbereit 3.875 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 1,97 x 0,83 m, Hubbett: 1,86 x 1,45 m

: Einzelbetten: 2 x 1,97 x 0,83 m, Hubbett: 1,86 x 1,45 m Gurt-/Schlafplätze: 4/4

4/4 Bordtechnik : Kühlschrank 177 L, Gas-Warmwasserheizung, Frisch-/Abwassertank 150/150 L, Bordbatterie 100 Ah

: Kühlschrank 177 L, Gas-Warmwasserheizung, Frisch-/Abwassertank 150/150 L, Bordbatterie 100 Ah Modelle: 4 (EB, QB)

(+) zehn USB- und acht 230-V-Dosen serienmäßig im Fahrzeug(+) Schalter für Frisch- und Abwasserventil(+) Frontrollo und Gebläse gut erreichbar(+) App-Steuerung für Bordtechnik serienmäßig(+) Schubladen bei Motorstart automatisch verriegelt

(-) schmale Öffnung zum Motorraum(-) Piktogramme auf den Lichtschaltern bei Dunkelheit nicht gut erkennbar.

2. Bürstner Elegance I 910 G

Grundpreis : 161.430 Euro

: 161.430 Euro Basis : Mercedes Sprinter 415 CDI, SLC-Tiefrahmen, Radstand 4,70 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS

: Mercedes Sprinter 415 CDI, SLC-Tiefrahmen, Radstand 4,70 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS L/B/H: 8,99/2,34/3,05 m

8,99/2,34/3,05 m Gewichte : Masse fahrbereit 4.160 kg, zul. Gesamtgewicht 5.500 kg

: Masse fahrbereit 4.160 kg, zul. Gesamtgewicht 5.500 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 2,0 x 0,75/0,80–1,04 m, Hubbett: 1,94 x 147 m

: Einzelbetten: 2 x 2,0 x 0,75/0,80–1,04 m, Hubbett: 1,94 x 147 m Gurt-/Schlafpl .: 4/4

.: 4/4 Bordtechnik : Kühlschr. 177 L, Gas-Warmwasserheiz., Frisch-/Abwassertank 140/110 L, Bordbatt. 95 Ah

: Kühlschr. 177 L, Gas-Warmwasserheiz., Frisch-/Abwassertank 140/110 L, Bordbatt. 95 Ah Modelle: 2 (EB, QB)

(+) isolierter und beheizter Doppelboden (26–36 cm Höhe)(+) GfK-Aufbau(+) Rahmenfenster(+) breite Aufbautür(+) viel Stauraum(+) große und top ausgestattete Heckgarage(+) breites Gasflaschenfach(+) separate Dusche und Raumbad

(-) Schlüssel für Hubbettnutzung notwendig(-) kein Badfenster(-) Arbeitsfläche unglücklich positioniert(-) spitze Griffe

3. Carthago C-Tourer I 145 RB LE

Grundpreis : 124.330 Euro

: 124.330 Euro Basis : Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 3,90 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS

: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 3,90 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS L/B/H : 7,18/2,37/2,95 m

: 7,18/2,37/2,95 m Gewichte : Masse fahrbereit 3.085 kg., zul. Gesamtgewicht 3.500/4.500 kg

: Masse fahrbereit 3.085 kg., zul. Gesamtgewicht 3.500/4.500 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 1,95/2,0 x 0,85 m, Hubbett: 1,95 x 1,60 m

: Einzelbetten: 2 x 1,95/2,0 x 0,85 m, Hubbett: 1,95 x 1,60 m Gurt-/Schlafpl .: 4/5;

.: 4/5; Bordtechnik : Kühlschrank 145 L, Gas-Gebläseheizung, Frisch-/Abwassertank 150/140 L, Bordbatt. 80 Ah

: Kühlschrank 145 L, Gas-Gebläseheizung, Frisch-/Abwassertank 150/140 L, Bordbatt. 80 Ah Modelle: 4 (EB, QB)

(+) Raumbad mit separater Dusche(+) große Heckgarage(+) isolierter und beheizter Doppelboden(+) Durchladefach mit Innen-/Außenzugang(+) grifflose Klappen(+) gewölbte und raumsparende Oberschränke(+) viele Staufächer(+) als 3,5-Tonner möglich

(-) Hubbett manuell zu bedienen(-) enge L-Sitzgruppe(-) TV-Bildschirm ungeschützt am Eingang(-) kein Badfenster

4. Carthago Chic C-Line I 4.9 LE

Grundpreis : 132.290 Euro

: 132.290 Euro Basis : Mercedes Sprinter 415 CDI, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,24 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS

: Mercedes Sprinter 415 CDI, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,24 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS L/B/H: 7,52/2,27/2,95 m

7,52/2,27/2,95 m Gewichte : Masse fahrbereit 3.659 kg, zul. Gesamtgewicht 4.200 kg

: Masse fahrbereit 3.659 kg, zul. Gesamtgewicht 4.200 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 1,90/2,0 x 0,85 m, Hubbett: 1,95 x 1,60 m

: Einzelbetten: 2 x 1,90/2,0 x 0,85 m, Hubbett: 1,95 x 1,60 m Gurt-/Schlafplätze: 4–5/4–5

4–5/4–5 Bordtechnik : Kühlschrank 182 L, Gas-Gebläseheiz., Frisch-/Abwassertank 170/140 L, Bordbatt. 2 x 80 Ah

: Kühlschrank 182 L, Gas-Gebläseheiz., Frisch-/Abwassertank 170/140 L, Bordbatt. 2 x 80 Ah Modelle: 4 (EB, QB)

(+) Garage bis 350 Kilo belastbar(+) Außenklappen zweifach abgedichtet(+) Trittstufe für Fahrertür(+) viel Stauraum(+) Durchladefach mit Innen-/Außenzugang(+) Kühlschrank beidseitig öffenbar(+) separate Dusche(+) Raumbad(+) Tellerfeder-Bettrost

(-) silberne Lackierung teuer(-) Entfall Hubbett kostenpflichtig(-) wenig Arbeitsfläche(-) kein Badfenster

5. Frankia Platin I 7900 GD

Grundpreis : 196.400 Euro

: 196.400 Euro Basis : Mercedes Sprinter 519 CDI, Leiterrahmen, Radstand 4,53 m, Heckantrieb, ab 140 kW/190 PS

: Mercedes Sprinter 519 CDI, Leiterrahmen, Radstand 4,53 m, Heckantrieb, ab 140 kW/190 PS L/B/H : 8,07/2,30/3,23 m

: 8,07/2,30/3,23 m Gewichte : Masse fahrbereit 4.455 kg, zul. Gesamtgewicht 5.500 kg

: Masse fahrbereit 4.455 kg, zul. Gesamtgewicht 5.500 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 1,95/2,0 x 0,80 m, Hubbett: 1,92 x 1,40 m

: Einzelbetten: 2 x 1,95/2,0 x 0,80 m, Hubbett: 1,92 x 1,40 m Gurt-/Schlafplätze : 4/4

: 4/4 Bordtechnik : Kühlschr. 147 L, Gas-Warmwasserheiz., Frisch-/Abwassertank 270/130 L, Bordbatt. 300 Ah

: Kühlschr. 147 L, Gas-Warmwasserheiz., Frisch-/Abwassertank 270/130 L, Bordbatt. 300 Ah Modelle: 5 (EB, QB, HS)

(+) breites Gasflaschenfach(+) Zweite Toilettenkassette(+) Außenschublade(+) hohe Garage (1,24 m) mit Heckklappe(+) 15 m Stromkabel und Versorgungsschlauch integriert(+) Rahmenfenster(+) 360-Grad-Kamera(+) Durchladefach(+) Doppelboden

(-) enge L-Sitzgruppe(-) kein Badfenster(-) Toilettenpapierhalter ungünstig platziert(-) wenig Beinfreiheit am WC

6. Frankia Neo MI 7 GDK

Grundpreis : 108.400 Euro ( Günstigstes Modell der Auflistung )

: 108.400 Euro ( ) Basis : Mercedes Sprinter 415, Alko-Tiefrahmen, Radstand 3,80 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS

: Mercedes Sprinter 415, Alko-Tiefrahmen, Radstand 3,80 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS L/B/H: 7,06/2,24/2,96 m

7,06/2,24/2,96 m Gewichte : Masse fahrbereit 3.027 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500/4.500 kg

: Masse fahrbereit 3.027 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500/4.500 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 1,98/2,0 x 0,80 m, Hubbett: 1,92 x 1,40 m; Gurt-/Schlafplätze: 4/2–4

: Einzelbetten: 2 x 1,98/2,0 x 0,80 m, Hubbett: 1,92 x 1,40 m; Gurt-/Schlafplätze: 4/2–4 Bordtechnik : Kühlschrank 84 L, Gas-Gebläseheizung, Frisch-/Abwassertank 125/100 L, Bordbatterie 95 Ah

: Kühlschrank 84 L, Gas-Gebläseheizung, Frisch-/Abwassertank 125/100 L, Bordbatterie 95 Ah Modelle: 2 (QR, EB)

(+) Garage mit Heckklappe(+) GfK-Aufbau(+) Rahmenfenster(+) Gasflaschenauszug(+) Doppelboden(+) Durchladefach(+) schmaler Aufbau(+) clevere Detaillösungen(+) großes Versorgungsfach mit Kabeltrommel und Entsorgungsschlauch(+) als 3,5-Tonner möglich

(-) kurzes Hubbett(-) wenig Arbeitsfläche(-) Schiebewaschbecken wackelig(-) mit 3,5 Tonnen wenig Zuladung

7. Hymer B-Klasse MC-I 580

Grundpreis : 124.400 Euro

: 124.400 Euro Basis : Mercedes Sprinter 315 CDI, SLC-Tiefrahmen, Radstand 3,90 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS

: Mercedes Sprinter 315 CDI, SLC-Tiefrahmen, Radstand 3,90 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS L/B/H : 6,99/2,29/2,98 m

: 6,99/2,29/2,98 m Gewichte : Masse fahrbereit 3.085 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500/4.430 kg

: Masse fahrbereit 3.085 kg, zul. Gesamtgewicht 3.500/4.430 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 1,92 x 0,86 m, Hubbett: 1,94 x 1,45 m

: Einzelbetten: 2 x 1,92 x 0,86 m, Hubbett: 1,94 x 1,45 m Gurt-/Schlafplätze : 4/4

: 4/4 Bordtechnik : Kühlschrank 142 L, Gas-Gebläseheizung, Frisch-/Abwassertank 180/150 L, Bordbatterie 95 Ah

: Kühlschrank 142 L, Gas-Gebläseheizung, Frisch-/Abwassertank 180/150 L, Bordbatterie 95 Ah Modelle: 5 (QR, EB, QB)

(+) schmaler Aufbau(+) Rahmenfenster(+) hohe, große Heckgarage(+) gute Auflastungsmöglichkeiten(+) separate Dusche(+) Banktoilette(+) Doppelboden(+) große Wassertanks

(-) kurze Betten(-) man. Hubbett-Bedienung(-) wenig Küchenarbeitsfläche(-) kein Badfenster(-) wenig Bewegungsfreiheit am WC(-) wenig Beinfreiheit in der L-Sitzgruppe

8. Hymer B-Klasse ML-I 880

Grundpreis : 168.900 Euro

: 168.900 Euro Basis : Mercedes Sprinter 415, SLC-Tiefrahmen, Radstand 4,80 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS

: Mercedes Sprinter 415, SLC-Tiefrahmen, Radstand 4,80 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS L/B/H : 8,99/2,35/2,98 m

: 8,99/2,35/2,98 m Gewichte : Masse fahrbereit 4.000 kg, zul. Gesamtgewicht 5.500 kg

: Masse fahrbereit 4.000 kg, zul. Gesamtgewicht 5.500 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 2,05 x 0,90 m, Hubbett: 1,97 x 1,45 m

: Einzelbetten: 2 x 2,05 x 0,90 m, Hubbett: 1,97 x 1,45 m Gurt-/Schlafplätze : 4–5/4–5

: 4–5/4–5 Bordtechnik : Kühlschrank 153 L, Gas-Warmwasserheiz., Frisch-/Abwassertank 180/150 L, Bordbatt. 95 Ah

: Kühlschrank 153 L, Gas-Warmwasserheiz., Frisch-/Abwassertank 180/150 L, Bordbatt. 95 Ah Modelle: 4 (EB, QB)

(+) große, gut ausgestattete Heckgarage(+) zwei lange Einzelbetten(+) viel Platz im Doppelboden(+) breiter Gasflaschenkasten(+) Rahmenfenster(+) Neungang-Wandlerautomatik Serie(+) große Wassertanks

(-) hoher Preis(-) unhandliches Fahrzeug mit großem Wendekreis(-) MBUX nicht serienmäßig

9. Kabe Crown I 810 LGB

Grundpreis : 215.400 Euro

: 215.400 Euro Basis : Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,210 m, Frontantrieb, 125 kW/ 170 PS

: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,210 m, Frontantrieb, 125 kW/ 170 PS L/B/H : 8,32/2,33/3,07 m

: 8,32/2,33/3,07 m Gewichte : Masse fahrbereit 4.240 kg, zul. Gesamtgewicht 5.500 kg

: Masse fahrbereit 4.240 kg, zul. Gesamtgewicht 5.500 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 2,00 x 0,70/0,78 m, Hubbett: 1,88 x 1,22 m

: Einzelbetten: 2 x 2,00 x 0,70/0,78 m, Hubbett: 1,88 x 1,22 m Gurt-/Schlafplätze : 3/2–6

: 3/2–6 Bordtechnik : Kühlschrank 177 L, Gas-Warmwasserheizung, Frisch-/Abwassertank 150/90 L, Bordbatterie 92 Ah

: Kühlschrank 177 L, Gas-Warmwasserheizung, Frisch-/Abwassertank 150/90 L, Bordbatterie 92 Ah Modelle: 9 (EB, FB, HB, QB)

(+) Top verarbeitet(+) Doppelboden(+) Außengrafik gedruckt(+) Rahmenfenster(+) Einhandbedienung der Garagentür(+) umfangreiche Ausstattung(+) Neungang-Wandlerautomatik(+) Trockenschrank für nasse Kleidung(+) Gasflaschenauszug(+) Küche mit Dunstabzug und Backofen(+) hohe Wintertauglichkeit

(-) Kombibad klein und ohne Fenster(-) hoher Preis

10. Kabe Imperial I 910 GB

Grundpreis : 257.000 Euro ( teuerstes Fahrzeug dieser Auflistung )

: 257.000 Euro ( ) Basis : Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,80 m, Frontantrieb, 125 kW/170 PS

: Mercedes Sprinter, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,80 m, Frontantrieb, 125 kW/170 PS L/B/H: 9,32/2,33/3,07 m

9,32/2,33/3,07 m Gewichte : Masse fahrbereit 4.840 kg, zul. Gesamtgewicht 5.500 kg

: Masse fahrbereit 4.840 kg, zul. Gesamtgewicht 5.500 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 2,00 x 0,70/0,78 m, Hubbett: 1,88 x 1,22 m

: Einzelbetten: 2 x 2,00 x 0,70/0,78 m, Hubbett: 1,88 x 1,22 m Gurt-/Schlafpl. : 3/2–7

: 3/2–7 Bordtechnik : Kühlschrank 177 L, Gas-Warmwasserheiz., Frisch-/Abwassertank 150/ 90 L, Bordbatterie 92 Ah

: Kühlschrank 177 L, Gas-Warmwasserheiz., Frisch-/Abwassertank 150/ 90 L, Bordbatterie 92 Ah Modelle: 9 (EB, QB, HB)

(+) elektrische Trittstufe an der Fahrertür(+) Doppelboden(+) große Garage(+) Einhandbedienung der Garagentür(+) Rahmenfenster(+) Gasflaschenauszug(+) breite Seitenbank(+) viel Arbeitsfläche(+) separate Dusche(+) elektrische Schubladenverriegelung(+) hochwertige Aufbautür mit Dreifachschloss(+) hohe Wintertauglichkeit

(-) kurzes Hubbett (-) hoher Preis(-) relativ kleiner Tisch

11. Le Voyageur Héritage 7.9 GFJ

Grundpreis : 157.900 Euro

: 157.900 Euro Basis : Mercedes Sprinter 415 CDI, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,55 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS

: Mercedes Sprinter 415 CDI, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,55 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS L/B/H : 7,91/2,25/3,09 m

: 7,91/2,25/3,09 m Gewichte : Masse fahrbereit 3.640 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg

: Masse fahrbereit 3.640 kg, zul. Gesamtgewicht 4.500 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 1,90/2,0 x 0,80 m, Hubbett: 2,0 x 1,92 m

: Einzelbetten: 2 x 1,90/2,0 x 0,80 m, Hubbett: 2,0 x 1,92 m Gurt-/Schlafplätze : 4/4

: 4/4 Bordtechnik : Kühlschrank 153 L, Gas-Warmwasserheizung, Frisch-/Abwassertank 200/120 L, Bordbatterie k. A.

: Kühlschrank 153 L, Gas-Warmwasserheizung, Frisch-/Abwassertank 200/120 L, Bordbatterie k. A. Modelle: 4 (EB, QB)

(+) GfK-Aufbau(+) Doppelboden(+) elektrisches Abwasserventil(+) Versorgungsschlauch(+) integrierte Kabeltrommel(+) 360-Grad-Kamera(+) Rahmenfenster(+) breite Aufbautür(+) große Arbeitsfläche(+) elektrische Schubladensicherung(+) grifflose Oberschrankklappen(+) langes Hubbett(+) großes Dachfenster(+) hochwertiges Display

(-) kein Badfenster(-) nur ein Duschabfluss(-) kleines Waschbecken

12. Rapido M 66

Grundpreis : 121.700 Euro

: 121.700 Euro Basis : Mercedes Sprinter 315 CDI, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,20 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS

: Mercedes Sprinter 315 CDI, Alko-Tiefrahmen, Radstand 4,20 m, Frontantrieb, ab 110 kW/150 PS L/B/H : 7,54/2,35/2,95 m

: 7,54/2,35/2,95 m Gewichte : Masse fahrbereit 3.265 kg, zul. Gesamtgewicht 3.880 kg

: Masse fahrbereit 3.265 kg, zul. Gesamtgewicht 3.880 kg Betten : Einzelbetten: 2 x 2,10 x 0,85 m, Hubbett: 1,91 x 1,40 m

: Einzelbetten: 2 x 2,10 x 0,85 m, Hubbett: 1,91 x 1,40 m Gurt-/Schlafplätze : 4/4

: 4/4 Bordtechnik : Kühlschrank 171 L, Gas-Warmwasserheizung, Frisch-/Abwassertank 130/110 L, Bordbatterie k. A.

: Kühlschrank 171 L, Gas-Warmwasserheizung, Frisch-/Abwassertank 130/110 L, Bordbatterie k. A. Modelle: 2 (EB, QB)

(+) GfK-Aufbau(+) Doppelboden(+) separate Dusche(+) lange Einzelbetten(+) grifflose Oberschrankklappen(+) elektrische Verriegelung der Schubladen(+) großer Kühlschrank(+) große Arbeitsfläche

(-) kein hoher Kleiderschrank(-) kein Badfenster(-) eingeschränkte Fahrersicht(-) etwas kleine Außenspiegel(-) enger Motorzugang(-) Fahrertür optional

Vorteile des Sprinters

Mit hohem Komfort und Pkw-haftem Ausstattungsniveau ist der Mercedes Sprinter prinzipiell ein gut geeignetes Fundament für einen gehobenen Integrierten. Gründe dafür sind in erster Linie der Antriebs- und Federungskomfort, aber auch die umfangreichen Ausstattungsoptionen, die das Fahren bequemer und sicherer machen. Abstandsregeltempomat, Spurhalte- und Notbremsassistent etwa sind hier auch für integrierte Modelle erhältlich – was nicht selbstverständlich ist.

Dank der Sprinter-Basis, die sämtliche Hersteller zumindest optional mit Neungang-Wandlerautomatik anbieten, lassen sich die teils ziemlich stattlichen Fahrzeuge bequem pilotieren – trotz Maximalgewichten von bis zu 5,5 Tonnen. Einzig der C-Tourer von Carthago, der Neo von Frankia und der B-MC von Hymer starten serienmäßig noch bei 3,5 Tonnen. Um bei Ausstattung, Reisegepäck und Wasservorrat nicht zu sehr knapsen zu müssen, empfiehlt es sich aber auch hier, über eine der angebotenen Auflastungen auf 4,43 oder 4,5 Tonnen nachzudenken.

Modelle mit hoher Zuladung

Gewinner in der Kategorie maximale Zuladung ist laut Herstellerangaben die Hymer B-Klasse Masterline I 880 mit satten 1.500 Kilo Reserve. Der Tandemachser kommt zwar auf vier Tonnen fahrbereite Masse, darf aber insgesamt bis zu 5,5 Tonnen wiegen. Ebenfalls fast neun Meter lang und mit Tandemachse rollt der Bürstner Elegance i 910 G vor. Mit 1.340 Kilogramm fällt auch hier die Zuladung sehr üppig aus.

Zwei weitere Tandemachser kommen zudem aus Schweden. Die beiden Kabe sind ebenfalls mit 5,5 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen. Das kürzere Modell, i810 LGB, aus der etwas günstigeren Baureihe Crown kommt auf satte 1.260 Kilo Reserve. Beim hochwertig ausgestatteten, 9,32 Meter messenden Imperial I 910 GB – dem längsten Modell dieser Übersicht – sind es 600 Kilo weniger. Am geringsten fällt die Zuladung beim Hymer B-Klasse Modern Comfort I 580 und dem Carthago C-Tourer I 145 RB LE aus (415 kg). Aber auch beim Frankia MI 7 GDK Neo sind es nur rund 60 Kilo mehr.

Kurze Modelle

Während neun Modelle teils weit über sieben Meter messen, sind die drei genannten 3,5-Tonner auch die kürzesten Angebote dieser Zusammenstellung. Der Hymer B-MC bleibt als Einziger knapp unter sieben Meter (6,99 m), Frankia Neo (7,06 m) und Carthago C-Tourer (7,18 m) liegen nur wenig darüber. Frankia (2,24 m) und Hymer (2,29 m) halten sich auch bei der Aufbaubreite zurück. Was sich einerseits positiv auf die Handlichkeit beim Fahren auswirkt, andererseits Einfluss auf die Grundrissgestaltung hat. Nur bei diesen beiden muss die Besatzung auf einen zusätzlichen Seitensitz vorn rechts gegenüber der Sitzgruppe und auf den Luxus einer separaten Dusche verzichten und sich mit einem Kombibad begnügen.

Unterschiede in der Ausstattung

Apropos Sitzgruppe: Acht Modelle favorisieren eine L-Sitzgruppe, der Frankia Neo als einziger eine Halbdinette. Die beiden französischen Marken Le Voyageur und Rapido bevorzugen dagegen die im Heimatland beliebte Längsbanksitzgruppe. Aber auch der Bürstner, was möglicherweise dem grenznahen Standort der Marke in Kehl und ihrem respektablen Marktanteil im Nachbarland geschuldet ist. Die Schlafbereiche im Heck der teils stattlichen Schiffe sind jeweils mit Einzelbetten bestückt, die sich, zumindest optional, zur großen Liegefläche erweitern lassen.

Als Einzelliegen bieten der Hymer Masterline mit 2,05 mal 0,90 Meter und der Rapido M mit 2,10 mal 0,85 Meter die üppigsten Maße. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Rapido-Matratzen am Fußende schräg zulaufen und die angegebene Länge das Maximalmaß angibt. Für Großgewachsene am knappsten wird es in den beiden 1,92 Meter langen Hymer-B-MC-Betten und in je einem 1,90 Meter langen im Carthago Chic C-Line und im Le Voyageur Héritage.

Zudem besitzen alle Modelle auch noch ein Hubbett über dem Fahrerhaus. Dabei kommt kein Modell flächenmäßig am Le Voyageur vorbei, dessen Frontbett zwei Meter lang ist und sich bei Bedarf auf satte 1,92 Meter Breite ausziehen lässt. Mit 1,95 mal 1,60 Meter sind auch die beiden Carthago-Hubbetten respektabel groß. Die kleinsten Exemplare stehen in den Kabe-Modellen bereit, mit 1,88 mal 1,22 Meter. Wer kein Hubbett benötigt, kann bei einigen Herstellern übrigens stattdessen auch Hängeschränke einbauen lassen.

Die meisten der Modelle stammen aus den Top-Baureihen der einzelnen Marken. Dementsprechend ist die Ausstattung jeweils eher überdurchschnittlich. In der Küche bedeutet das beispielsweise, dass die Kapazität des Kühlschranks stets mehr als 100 Liter beträgt. Einzige Ausnahme ist der Frankia Neo mit lediglich 89 Litern.

Zum Großteil gute Ganzjahres-Wohnmobile

Bei der Heizung greifen die Hersteller ebenfalls ins obere Regal. Carthago stattet seine beiden Baureihen C-Tourer und Chic C-Line in der Serie mit der stärkeren Truma Combi 6 aus. Gleiches gilt für den Hymer B-MC und den Frankia Neo. Die übrigen acht Modelle sind grundsätzlich mit einem noch komfortableren Warmwasserheizsystem von Alde ausgestattet, teils sogar mit Fußbodenerwärmung. Auch bei der Aufbautechnik finden sich überwiegend sehr hochwertige Konstruktionen, solide Rahmenfenster sind Standard. Stabile XPS- und PU-Schäume, die kein Wasser aufnehmen, bilden die Aufbau-Dämmung. Bis auf Adria und Rapido sind die Sandwichplatten auch innen mit Aluminium belegt. Besonderheit der Kabe-Geschwister: Sie vertrauen beim Unterboden dennoch auf eine Holzplatte.

Alle Aufbauten sind außerdem mit einem Doppelboden ausgestattet, der teils eher flach ausfällt und nur von innen zugängliche Fächer hat ( Adria) oder höher und auch von außen beladbar ist.

Acht Modelle bauen ihre Kabine auf einen Alko-Tiefrahmen, der an einen frontgetriebenen Sprinter-Triebkopf angeflanscht ist. Die beiden Hymer und der Bürstner haben ein ähnliches Konzept, nutzen aber einen speziellen Tiefrahmen, der geschickt in den Doppelboden integriert ist. Das ermöglicht relativ viel Stauraum bei moderater Außenhöhe.

Ganz aus der Reihe tanzt der Frankia I 7900 GD Platin. Er vertraut als Einziger auf den Sprinter mit Hinterradantrieb und Zwillingsbereifung sowie klassischem Leiterrahmen. Da er trotzdem nicht auf einen Doppelboden verzichtet, überragt er die anderen Modelle mit 3,23 Meter Höhe klar.

Im Doppelboden kommt in der Regel ein Großteil der Bordtechnik unter. Insbesondere die Wassertanks finden dort ein frostsicheres Plätzchen. Mit 150 bis 200 Liter Frischwasser bietet das Gros der Modelle eine beruhigende Reserve auch für ausgiebige Duscher. Den Vogel schießt hier der Frankia Platin ab mit einem Volumen von 270 Litern.

Die Stromspeicherkapazitäten fallen dagegen überraschend durchschnittlich aus – außer wiederum beim Frankia Platin, der bereits serienmäßig mit einer 300-Ah-LiFePO4-Batterie sowie einem Wechselrichter und vier Solarpanelen anrollt. Bei den anderen kann aber Ähnliches oft optional auch geordert werden.

Preisklassen

Die üppige Ausstattung des Frankia Platin lässt schon erahnen, dass er eher im oberen Preissegment angesiedelt ist mit einem Grundpreis von 196.400 Euro. Grob einteilen lässt sich das Preisgefüge in drei Klassen.

Zwischen 100.000 und 150.000 Euro tummeln sich die eher kürzeren, nicht ganz so üppig bestückten Modelle, beginnend mit dem Frankia Neo für 108.400 Euro über den Rapido, den Hymer B-MC, die beiden Carthago-Modelle bis hin zum Adria Supersonic für 142.600 Euro.

tummeln sich die eher kürzeren, nicht ganz so üppig bestückten Modelle, beginnend mit dem Frankia Neo für 108.400 Euro über den Rapido, den Hymer B-MC, die beiden Carthago-Modelle bis hin zum Adria Supersonic für 142.600 Euro. Zwischen 150.000 und 200.000 Euro finden sich die langen Tandemachser von Bürstner und Hymer, der extravagante Le Voyageur und der erwähnte Frankia Platin.

finden sich die langen Tandemachser von Bürstner und Hymer, der extravagante Le Voyageur und der erwähnte Frankia Platin. Über der 200.000-Euro-Marke liegen schließlich die beiden Kabe-Modelle, die in Schweden praktisch in Manufakturarbeit entstehen und einzigartige Features aufweisen, wie ein auf die Seitenwand gedrucktes Dekor und eine bis ins Detail optimierte Wintertauglichkeit.

Anzumerken ist noch, dass es beim Crown auch kürzere, zweiachsige Modelle gibt, die unter 200.000 Euro bleiben. Ohnehin ist die Auswahl, die die Marken im Segment Integrierte auf Sprinter bieten, sehr unterschiedlich und reicht von lediglich zwei Grundrissen bei Bürstner und Rapido bis zu 18 Modellen bei Kabe oder gleich drei Baureihen bei Frankia und Carthago. Insgesamt sind es fast 60 Modelle – also doch gar nicht so schlecht die Auswahl.