Affinity zeigt mit dem Three M einen weiteren Campingbus auf MAN-Basis und einem ungewöhnlichen Grundriss. Der neue kommt mit bis zu drei Schlafplätzen.

Mit dem neuen Campingbus Three M auf MAN-Basis erweitert Affinity die Grundrisse für den Campervan um einen weiteren. Erst 2022 hatte der Hersteller aus Polen den Affinity M gezeigt, einen Campingbus für zwei Personen. Allerdings hat sein Grundriss nur wenig mit dem neuen Three M gemein.

Grundriss Affinity Three M

Der neue Campervan bekommt nämlich kein französisches Bett im Heck, sondern in der Mitte des Fahrzeugs, genauer als Hubbett über der Sitzgruppe. Nicht benötigt, lässt es sich laut Hersteller so weit unters Dach fahren, dass es im Wohnraum nicht stört. Es bietet eine Liegefläche von 1,22 mal 1,88 Metern. Es bleibt eine Stehhöhe im Innenraum von 1,92 Metern.

Beim Einsteigen überrascht der Grundriss des Affinity auf jeden Fall. Wie beim ebenfalls neuen Campervan Five, den wir hier vorstellen, positioniert Affinity die Küche nicht wie üblich in Campingbussen längs auf die Beifahrerseite, sondern stellt sie als L-förmigen Küchenblock direkt hinter die Sitzbank. Mit gedrehten Vordersitzen ergibt sich also eine Ess- und Sitzgruppe, wer kocht, ist trotzdem mitten im Geschehen. Dazu gibt es einen Gasherd mit zwei Flammen. Für die Aufbewahrung von frischen Zutaten steht ein 70-Liter-Kühlschrank bereit.

Hubbett für optimale Platzausnutzung

Wird das Hubbett herabgelassen, breitet es sich über die Arbeitsfläche der Küche aus. Ein elektrisches Hebesystem soll das besonders komfortabel machen, es lässt sich bis auf 90 Zentimeter Höhe über dem Boden absenken. Der Zugang zum Bad, Herd und Kühlschrank soll trotz herabgelassenem Bett möglich bleiben.

Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit, ein weiteres Bett mit 1,82 mal 1,05 Meter Liegefläche in die Sitzgruppe zu integrieren. Es bietet laut Hersteller genug Platz für zwei Kinder oder einen Erwachsenen. Das Hubbett wird dazu in einer höheren Position arretiert.

Das Bad befindet sich auf der Beifahrerseite im Heck, hinter der Küche im Heck gibt es Stauraum, der auch durch die Heckflügeltüren zu erreichen und zu beladen ist. Im Bad verzichtet Affinity auf Klapp- oder Schiebevorrichtungen. Es gibt ein feststehendes Waschbecken mit Unterschrank, eine Kassettentoilette und eine abgesonderte Duschkabine. Fast wie Zuhause.

Details und Ausstattung

Für Frischluft sorgen zwei Dachfenster mit elektrischem Ventilator, in der Schiebetüre gibt es außerdem ein Fliegengitter, das Insekten abhalten soll. Für Wärme an kalten Reisetagen sorgt eine Warmluftheizung von Truma, der Abwassertank ist isoliert und damit ebenfalls für Kälte gerüstet. Frisch- und Grauwassertank fassen je 100 Liter. Eine LiFePO4-Bordbatterie mit 120 Ah gehört zur Ausstattung, außerdem eine Faltverdunkelung für die Fenster im Fahrerraum.

Basisfahrzeug MAN TGE

Immer häufiger ist der TGE bei Campingbussen als Basisfahrzeug zu sehen. Er soll unterwegs Komfort bieten, seine kompakten Abmessungen punkten beim Rangieren, außerdem konnte er sich durch seine Fahreigenschaften schon in vielen Tests bewähren. Mehr über den MAN TGE lesen Sie hier.

Daten Affinity Three M