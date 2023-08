Welche Neuerungen gibt es 2024 in der Königsklasse? promobil zeigt die Integrierten-Neuheiten und gibt erste Einblicke in die Fahrzeuge.

Integrierte Wohnmobile präsentieren sich mit einer klarer und aerodynamischer Form im Vergleich zu teilintegrierten Modellen. Durch den Aufbau ohne Fahrerhaus haben die Hersteller die Freiheit, das Cockpit ganz nach ihren individuellen Anforderungen zu gestalten und eine eigene Designsprache zu präsentieren. Die gehobene Klasse zeichnet sich durch hohen Wohnkomfort sowie großflächige Panoramascheiben in Kombination mit dem Fahrerhaus-Design aus.

Alle Integrierten 2024

promobil zeigt alle Neuheiten unter den Integrierten Wohnmobilen fürs Modelljahr 2024. Die Hersteller sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet.

Carthago C-Tourer 145 RB LE

Der C-Tourer 145 RB LE von Carthago bietet Einzelbetten, Raumbad, Winkelküche und L-Sitzgruppe – und das alles auf nur sieben Metern Länge.

Im Heck liegen die 1,85 Metern (links) und 1,95 Metern (rechts) langen Einzelbetten. Davor befindet sich das komfortable Raumbad. Die 1,98 Meter hohe Duschkabine bietet einen cleveren Trick: Damit die Dusche den Durchgang zu den Betten nicht dauerhaft einengt, lässt sich die hintere Plexiglasfaltwand rund 15 Zentimeter einschieben. Unter den Einzelbetten befindet sich eine relativ große Heckgarage. Die Küche ist zwar kompakt, verfügt aber immerhin über drei Gaskochstellen. Den Grundriss gibt es auf Fiat Ducato oder Mercedes Sprinter.

C-Tourer 145 RB LE: ab 120.740 Euro

Chausson 6040

Wieder zurück im Programm ist der Chausson 6040 – aktuell einziger Integrierter der französischen Marke.

1000er-Serie: Integrierter, 1 Grundriss: ab 84.990 Euro

Frankia Platin

Das Frankia Flaggschiff Platin, das auf dem Mercedes Sprinter mit Heckantrieb basiert, wird für 2024 modernisiert. Neben einer neuen Optik werden im Inneren Details verbessert. Unter anderem fällt das Dekor dezenter aus und verleiht dem Platin feinere Linien. Bei der Serienausstattung legt Frankia auch noch einmal nach. So gehört nun ein Autarkie-Paket serienmäßig dazu, was Campern ein hohes Maß an Unabhängigkeit und Komfort bietet.

Im Winter besonders gemütlich wird es dank des Fußbodenheizungseffekts des durchgängig beheizten Doppelbodens. Die widerstandsfähige GFK-Außenhaut schützt das Wohnmobil zuverlässig vor den Elementen.

Frankia Platin: 5 Grundrisse, ab 196.400 Euro (I 7000 DG)

Itineo

Unter den Integrierten fallen auch die beiden Famili-Reihen durch ihre moderate Preisgestaltung auf. Noch stärker sticht jedoch das elegante Außen- und Innendesign ins Auge sowie die Tatsache, dass mit den Compact-Modellen zudem eine nur 2,19 Meter breite Version zur Verfügung steht. Diese Peugeot-basierten Kompakten erhalten ein paar Verfeinerungen in der Küche. Der Kocher bekommt eine Piezozündung; der nun mattschwarze Wasserhahn kollidiert nicht mehr mit der Abdeckung. Eine Etagenbett-Variante ist auch in dieser Kategorie verfügbar.

Famili Compact: 3 Grundrisse, ab 75.900 Euro

3 Grundrisse, ab 75.900 Euro Famili: 4 Grundrisse, ab 78.700 Euro

Knaus

Eine Ankündigung lässt bei Knaus aufhorchen. Knaus will – mit schönen Grüßen an Hymer nach Bad Waldsee – einen dreiachsigen, luxuriösen Integrierten auf Mercedes bringen. Es bleibt spannend. Bilder gibt es bisher keine.

Laika

Ab dem Modelljahr 2024 umfasst die Laika Kosmo Baureihe unter anderem die zwei neuen integrierten Modellen Laika Kosmo H 1319 und H 1409. Alle Kosmo-Modelle basieren auf dem Fiat Ducato 35 Light mit einem tiefergelegten Camping-Car-Spezial-Chassis und besitzen eine Außenwand aus Aluminium mit einer 34 Millimeter dicken XPS-Dämmung sowie einer GFK-Haut auf dem Dach. Als Basismotorisierung ist bei allen der 2.2 Multijet III mit 140 PS und Schaltgetriebe.

Zudem rüstet sich Laika für die Luxuskundschaft: Der Laika Kreos 5109 ist das neue Top-Modell mit einem modernen Design und optimierten aerodynamischen Formen. Neben vielen durchdachten Features und einem bereits bewährten Grundriss, verspricht das Wohnmobil ein komfortabler Urlaubsbegleiter zu sein. Der Kreos ist darüber hinaus für den Winterbetrieb geeignet. Dafür sorgen die Wärmedämmung und eine effektive Warmwasserheizung.