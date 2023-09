Teilintegrierte Wohnmobile sind die perfekte Mischung 2er Welten, könnte man wohl wollend über die Wohnmobil-Form der teilintegrierten Reisemobile sagen. Transport-Look für das Fahrerhaus und Cockpit hinten gibt es den Wohnausbau von den bekannten Reisemobil-Marken. Dank ihrer meist eher kurzen Abmessungen fahren sie sich fast wendig wie ein Campingbus, ihr Plus an Breite bringt im Innenraum die Möglichkeit großzügiger Ausstattung, fast wie bei Integrierten.

Plus: Ihre Herstellung ermöglicht einen günstigeren Preis als bei vollintegrierten Reisemobilen, das gefällt vielen Kauf-Interessierten natürlich.

Alle neuen Teilintegrierten 2024 von A-Z

In der Übersicht zeigen wir Marken und Modelle fürs Modelljahr 2024 – mit besonderem Augenmerk auf die Neuheiten. Die Liste wird im Laufe der nächsten Wochen stetig erweitert, sobald wir neue Informationen und Bilder erhalten.

Adria

Neu kommt bei den Adria-TIs ein Grundriss in der Coral-Baureihe: Der Coral MB Supreme 650 SL, das kürzeste von dann fünf Modellen, hat Einzelbetten im Heck und eine L-Sitzgruppe im Bug. Basis ist der Mercedes Sprinter mit Vorderradantrieb, Alko-Tiefrahmen und gut zwölf Zentimeter hohem Doppelboden samt darin integrierten großen Frisch- und Abwassertanks (150 L). Eine Warmwasserheizung ist Serie.

Coral: Teilintegrierte, 5 Grundrisse, Preise noch nicht bekannt

Atlantis

Die Marke ist komplett neu in der Reisemobil-Welt. Gleich zwei Teilintegrierte-Wohnmobile soll es für die Saison 2024 geben: den Compact 595 und den Deluxe 695.

Mit der neuen Marke startet ein italienisches Investorenkonsortium in die Reisemobil-Branche. Atlantis soll über das Handelsnetzwerk von La Marca nach Deutschland kommen. Produziert werden die ersten Wohnmobile von Atlantis in der Nähe von Verona. Beide neuen Teilintegrierten kommen auf Fiat-Ducato-Basis mit 140 oder 180 PS.

Atlantis Compact 595 : Preis 120.000-125.000 Euro

: Preis 120.000-125.000 Euro Atlantis Deluxe 695

Benimar

Bei der spanischen Marke gibt es Nachwuchs in der Tessoro-Baureihe. In Kürze gibt es an dieser Stelle mehr Infos dazu, eins schon vorweg: 65.995 Euro soll der neue T430 von Benimar mit französischem Bett kosten.

Bürstner

Vor einem Jahr präsentierte Bürstner den neuen Teilintegrierten Lineo T auf Ford Transit. Zu T 620 G und T 690 G (oben in der Bildergalerie zu sehen) gesellt sich nun ein dritter Grundriss: der T 700. Bei 6,99 Meter Gesamtlänge und 2,20 Meter Aufbaubreite versammelt er eine Aufteilung mit einem mittig platzierten, bequem von drei Seiten zugänglichen Bett (1,9 mal 1,5 m) im abtrennbaren Schlafzimmer im Heck. Um das Queensbett unterzubekommen, rückte der Hersteller die Küche direkt hinter den Beifahrersitz; der Seitensitz entfällt dadurch, und auch das Sitzgruppen-Umbau-Bett ist deshalb etwas kleiner. Getrennt durch die Aufbautür ist ebenfalls auf der rechten Seite der 133-Liter-Kühlschrank platziert. Mit dem Lineo-T-, Active-, Ford-, Winter- und Connectpaket lässt sich die Ausstattung weiter optimieren.

In der Bestseller-Baureihe Lyseo TD, die über einen praktischen Funktionsdoppelboden und daher über eine bessere Dämmung und eine frostsichere Wasseranlage verfügt, ersetzt der T 684 G den T 680 G. Der innovative Grundriss kombiniert ein Hubbett (als einzige Schlafstätte) mit einem großen Heckbad und einem daran anschließenden Stauabteil. Darin: ein großer Kleiderschrank und darunterliegender Fahrradgarage. Die wesentliche Neuerung betrifft das Bett. Dieses lässt sich nicht nur quer liegend nutzen, sondern nun auch längs. Entscheidend dafür ist ein Zusatzpolster als Verlängerung bis über die Vordersitze.

Mit dem Lyseo Lounge hat Bürstner auf dem Caravan Salon 2023 außerdem ein ganz neues Konzept gezeigt: Alles zum Lyseo Lounge erfahren Sie hier.

Bürstner Lineo T : Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 67.500 Euro

: Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 67.500 Euro Bürstner Limited T : Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 80.350 Euro

: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 80.350 Euro Bürstner Lyseo TD/Gallery: Teilintegrierte, 7/2/1 Grundrisse, ab 78.690 Euro

Carado

Carado erweitert seine Teilintegrierten-Baureihe um die Modelle T338, T447 und T449; alle auf Ford-Basis. Dabei werden die Neulinge gleich vom Start weg als Edition-24-Modelle mit reichlich Zusatzausstattung angeboten. Darin enthalten sind unter anderem das Chassis- und das Basic-Paket, die Fahrerhaus-Faltverdunkelung, das Fenster in der T-Haube, ein großer Kühlschrank und ein isolierter Abwassertank, Markise, TV-Paket sowie Rahmenfenster und eine zweite Garagentür.

Die 7,36 Meter langen Modelle, T447 mit Einzelbetten und T449 mit Queensbett, verfügen über ein Raumbad.

Carado Van : Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 54.999 Euro

: Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 54.999 Euro Carado T-Serie: Teilintegrierte, 11 Grundrisse, ab 60.299 Euro

Challenger

Langweilige Durchschnittsmodelle? Nicht bei Challenger. Angefangen mit der Besonderheit des neuen Etape Edition 384, dem modularen Raum im Heck. Tagsüber ist er mobiles Büro, zwischendurch wird der Schreib- zum Wickeltisch, abends das Einzel- zum Doppelbett ausgezogen. Ob Rückzugsort, Umkleide- oder Spielzimmer – durch das flexible Zimmer im Heck wird der 384 zum vielseitigen Allrounder.

Auch der übrige Ausbau des Teilintegrierten hat viel zu bieten. Das Design in hellem Holz mit schwarzen und anthrazitfarbenen Akzenten betont den offenen Raumeindruck. Dusche und Toilettenraum verschmelzen bedarfsweise zu einem Raumbad. Die benachbarte Küche setzt ihrem Mangel an Arbeitsfläche ein relativ großzügiges Angebot an Staufächern entgegen. Ein besonderer Hingucker: das vielseitige Regal mit Flaschenhalter über dem brusthohen Kühlschrank gegenüber. Highlight der ausgesprochen üppigen Sitzgruppe: der Esstisch, der sich blütenartig an vier Seiten ausklappen und damit erweitern lässt.

Auch in der "Diätklasse" der Teilintegrierten, den schlanken Vans, legt Challenger zur Saison 2024 nach. Der bekannte X 150 mit 5,99 Meter Länge wird ergänzt durch einen großen Bruder, den neuen, 6,36 Meter langen X 250. Der Zugewinn an Aufbaulänge wird unter anderem für einen großen Kleiderschrank über dem Heckstauraum genutzt, der durch Absenken – zumindest für nicht allzu große Personen – begehbar wird. Das Bad des X 250 fällt allerdings kompakter aus als im kleineren Bruder. Dank seiner schwenkbaren Waschtischwand entsteht aber dennoch eine recht geräumige Duschkabine. Die Küche punktet mit einem 150-Liter-Kühlschrank und reichlich Staufächern. Die geräumige Sitzgruppe und das elektrische Hubbett obendrüber ist bei beiden X-Modellen identisch. Mehr zum Challenger X250 lesen Sie hier.

Challenger 384 Etape Edition : 2 Grundrisse, ab 70.990 Euro

: 2 Grundrisse, ab 70.990 Euro Challenger X250: ab ca. 80.000 Euro

Chausson

Vom Home-Office zum Büro im Reisemobil ist der Weg gedanklich nicht weit. Manche verwirklichen bereits ihren Traum vom "Arbeiten im Camper mit Meerblick". Einen Schreibtisch an Bord zu haben kann aber auch für Familien ganz angenehm sein – da können Kinder wunderbar malend die Zeit verbringen, oder man nutzt die Fläche als Wickeltisch. Zumal der neue Chausson 724 fünf Gurt- und bei Bedarf auch mindestens ebenso viele Schlafplätze aufbieten kann.

Die großzügige Sitzgruppe mit langer L-Bank links und Längsbank rechts steht rund um einen Tisch, dessen Platte sich lotosblütenartig erweitern lässt. Obendrüber hängt ein großes, elektrisch absenkbares Hubbett. Im Anschluss folgen die Küche mit 87-Liter-Kühlschrank gegenüber und das Bad mit separater Dusche. Im Heck steht schließlich noch ein großes Doppelbett bereit – oder ein Einzelbett oder zwei Einzelbetten in Stufen angeordnet, wenn man die unterschiedlich dicken Matratzen andersherum nebeneinander legt. Für Geschwister, die ungern im Doppelbett direkt nebeneinander schlafen, eventuell die passende Lösung.

Sind die Matratzen übereinander gestapelt, kommt rechts der Schreibtisch zum Vorschein mit Hocker, großer Schublade und Staufach mit 12-V-, 230-V-, USB- und Antennenbuchsen. Auch der Kasten gegenüber entpuppt sich als pfiffiges Geschränk. Neben der Fronttür ist auch der Deckel zu öffnen und befördert gleichzeitig, per cleverer Mechanik, die Kleiderstange samt Klamotten in die Höhe, sodass man sich nicht so tief bücken muss. Im Heck des 7,29 Meter langen Teilintegrierten, der auf dem Peugeot Boxer basiert, steht zudem noch eine passable Fahrradgarage parat. Der Grundpreis des neuen Chausson 724 liegt bei 74 990 Euro.

Neu hinzu kommt zudem der X 650 – die 40 Zentimeter längere Version des bekannten, schlanken T-Modells X 550, die nun einen großen Heckstauraum samt absenkbarem Kleiderschrank hat. In allen Baureihen kommen außerdem einige Modelle zurück, die wegen der Lieferschwierigkeiten vorübergehend pausierten.

Chausson 724: 74.990 Euro

Dethleffs

Auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2024 feiert der Dethleffs Yoka seine Weltpremiere. Neben seinem Namen ist auch die Aufbauform ungewöhnlich: Der Teilintegrierte ist nur 6,99 Meter lang und 2,20 Meter breit. Damit ähnelt er fast den Maßen eines Campingbus – gemeinsam mit der Klappe am Heck wird er zu einem Crossover-Mobil.

Seine Heckklappe führt über fast die gesamte Breite des Fahrzeugs und ist 1,85 x 1,35 Meter breit. Sie lässt sich wie in einem Campervan nach oben öffnen und bietet dann neben einem sonnen- oder regengeschützten Bereich hinter dem Fahrzeug einen Blick ins Fahrzeuginnere, genauer gesagt von innen nach außen. Hinter der Heckklappe kommt eine Längsbank-Sitzgruppe zum Vorschein.

Dethleffs Yoka Go: ab 46.999 Euro

Etrusco

Zwei schmale Teilintegrierte hat Etrusco schon im Programm. Nun folgen zwei weitere TI-Modelle auf Renault Master, die mit einer handlichen Aufbaubreite von 2,14 Metern überzeugen.

Die kürzere Variante, der V5.9 DR, ist 5,99 Meter lang und verfügt über ein schmales Querbett im Heck, das mit 1,20 bis 1,35 Meter Breite recht schmal ist. Vorne ergeben eine Halbdinette und die gedrehten Pilotsitze Platz für vier. Dazwischen liegen die gut ausgestattete Küche und ein Bad mit einer schwenkbaren Waschtischwand.

Die gleiche Nasszelle findet sich auch im zweiten, längeren V-Modell auf Master-Basis. Auf 6,82 Meter Länge kommen im V 6.8 SR zwei Einzelbetten im Heck und eine Sitzgruppe mit zusätzlichem Seitensitzplatz vorn unter. Damit lässt sich die Sitzrunde auch in ein zusätzliches Gästebett verwandeln.

Mehr zu den neuen Modellen von Etrusco lesen Sie hier: Etrusco Van 5.9 DR und 6.8 SR, zwei günstige Van-Klasse-Mobile.

Etrusco V-Serie : Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 51.199 Euro

: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 51.199 Euro Etrusco T-Serie: Teilintegrierte, 11 Grundrisse, ab 58.999 Euro

Eura Mobil

Das Rückgrat des Sortiments bei Eura Mobil bilden die Teilintegrierten, insbesondere der beliebte Profila. Der Schritt, diesen alternativ zum Fiat Ducato auch auf Mercedes-Sprinter-Basis anzubieten, war 2022 im Grunde überfällig. Schließlich gibt es den VS30, der anders als sein Vorgänger auch mit dem für Reisemobile zweckdienlicheren Vorderradantrieb erhältlich ist, bereits seit 2018.

Nach knapp anderthalb Jahren Bauzeit bekommt der Profila T MB nun ein komplett neues Innenraumdesign namens "Natural Heritage". Entgegen dem allgemeinen Trend setzt Eura weiter stark auf Holz- dekor – in zwei aufeinander abgestimmten Farbtönen – und bringt auch sonst mit natür- licher Materialanmutung viel Behaglichkeit ins rollende Zuhause. Cord- statt Mikrofaser-Polster, ein Boden in Sichtbeton- statt Parkettoptik, Filz- statt Kunststoffverkleidungen, statt Chromglanz zieren Gusseisengrau und Mattschwarz Griffe und Armaturen.

Besonders gut zur Geltung kommt der neue Stil im geräumigen PT 726 EF. Aus der offenen Gestaltung mit zwei Längssofas resultiert ein schönes Raumgefühl, auf 7,44 Meter Außenlänge ist allerdings auch reichlich Platz. Für viel Komfort sorgen zudem große Einzelbetten, das geliftete Raumbad, das nun ein Fenster bekommen hat, und – in der kälteren Jahreszeit – die serienmäßige Warmwasserheizung.

Wer nicht ausschließlich zu zweit verreist, wird sich darüber freuen, dass der Profila T MB künftig auch mit Hubbett erhältlich ist. Mehr Bedien- und Fahrkomfort auf Reisen bringt zudem das exklusive Mondial-S-Paket.

Den Eura Mobil Einzelbettenmodell 696 EB hatten wir hier im Test.

Eura Mobil Profila T/T MB : Teilintegrierte, 10 Grundrisse, ab 84.400 Euro

: Teilintegrierte, 10 Grundrisse, ab 84.400 Euro Eura Mobil Profila RS : Hubbett-Teilintegrierte, 7 Grundrisse, ab 86.500 Euro

: Hubbett-Teilintegrierte, 7 Grundrisse, ab 86.500 Euro Eura Mobil Contura: Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 109.400 Euro

Forster

Für die Saison 2024 wird der Forster-Teilintegrierte T 659 EB vom zehn Zentimeter größeren T 669 EB ersetzt. Die Grundrisse sind identisch. Beim neuen T 669 EB sind die Einzelbetten auf 2,02 bzw. 1,98 Meter Länge gewachsen. Drei der fünf teilintegrierten Modelle bauen künftig nicht mehr auf den Fiat Ducato, sondern auf den weitgehend baugleichen, aber günstigeren Citroën Jumper.

Hier erfahren Sie mehr zu den neuen Modellen von Forster.

Forster T 669 EB: ab 64.900 Euro

Frankia

Mit dem Now verlässt Frankia teilweise ausgetretene Pfade. So verzichtet die Marke bei ihrem neuen Teilintegrierten zum Beispiel erstmals auf einen Doppelboden – zugunsten des Gewichts: Der TI hat so als 3,5-Tonner ausreichend Zuladung.

Mit seinem komplett neuen, modernen Innenraumdesign setzt sich der Now klar vom bestehenden Programm ab. Dabei hat er interessante Detaillösungen zu bieten, unter anderem die Armauflage neben der Sitzbank, das als Hocker nutzbare Sideboard an der Sitzgruppe oder die auffällige, aufwendige Beleuchtung.

Frankia Now : ab 83.900 Euro

: ab 83.900 Euro Frankia Neo MT : Teilintegrierter, 2 Grundrisse, ab 96.400 Euro

: Teilintegrierter, 2 Grundrisse, ab 96.400 Euro Frankia M-Line T: Teilintegrierter, 1 Grundriss, ab 149.000 Euro

Giottiline

Die teilintegrierten Wohnmobile unter dem ehemaligen Namen Therry heißen ab 2024 Giottiline Toscan. Doch der neue Name ist nicht das Einzige, was sich in der Top-Baureihe an Teilintegrierten ändert. Es kommen einige feine, technische Bauteile zum Einsatz. Highlights im Ausbau sind unter anderem die Hängeschränke mit automatischer Innenbeleuchtung. Sie verzichten auf Griffe, öffnen können Reisende sie mit Touch-Klappen. Die Schubladen und Auszüge in der Küche lassen sich über eine Zentralverriegelung sichern – so rutscht die Besteckschublade nicht während der Fahrt aus Versehen heraus. Weitere Besonderheiten im neuen Giottiline Toscan sind die schick beleuchtete Duschkabine und die bis zu 300 Kilogramm belastbare Heckgarage.

Die neue Toscan-Baureihe startet mit drei Teilintegrierten – zwei mit Einzelbetten und einem mit Queensbett. Alle verfügen über eine L-förmige Küche mit Soft-Close-Schränken und Schubladen. Das Raumbad ist jeweils zweigeteilt: Auf einer Fahrzeugseite befinden sich WC und Waschbecken, auf der anderen die Duschkabine.

Giottiline Toscan 69 GC : 7-Meter-TI mit Einzelbetten, Preis: nn

: 7-Meter-TI mit Einzelbetten, Preis: nn Giottiline Toscan 74 GC : Großer Einzelbetten-TI, Preis: nn

: Großer Einzelbetten-TI, Preis: nn Giottiline Toscan 74 NF: TI mit Queensbett, Preis: nn

Hymer

Die Teilintegrierten-Baureihe ML-T gehört zu den bekannten und beliebten Baureihen des Traditionsherstellers Hymer. Fürs Modelljahr 2024 wurde die Baureihe umfangreich modernisiert. Den Anfang macht der Grundriss 580 mit Einzelbetten im Heck.

Im Vordergrund steht dabei das Interieur. Für die kommende Saison gibt es zwei neue Stilwelten zur Auswahl: "Velvet Ash" und "Native Bamboo". Bambusakzente setzten Hingucker im neuen ML-T. Wer die Designwelt "Velvet Ash" wählt, bekommt dunkle Holzoberflächen gepaart mit einer hellen Wandverkleidung.

Hymer ML-T 580: ab 104.900 Euro

Ilusion

Die Marke ist in Deutschland kaum bekannt. Ein Schwerpunkt der Ausrichtung sind aber Teilintegrierte. Für die neue Saison haben die spanischen MacherInnen die drei XMK-Grundrisse überarbeitet, die mit attraktiven Preisen locken sollen. 62.139 Euro für das kürzeste Modell (5,99 Meter), den XMK 590 mit Querbett, klingen zunächst aber nicht so wenig. An dieser Stelle erfahren Sie in Kürze mehr über Ilusion.

Itineo

Bei den Teilintegrierten von Itineo, die in Italien produziert werden, bewegt sich zum Saisonwechsel einiges. Das beginnt mit dem Ford Transit, der hier als Basis dient, während sonst Peugeot und Fiat vorherrschen. Der Ford darf gleich einen neu entwickelten Grundriss schultern: Mit dem PS 700 wendet sich die Teilintegrierten-Reihe Cozi stärker den Familien zu.

Dank Etagenbetten, Hubbett und umbaubarer Sitzgruppe stehen fünf Schlafplätze zur Verfügung. Bestellt man eine Erweiterung für das umbaubare Bett, kommt ein sechster hinzu. Ähnlich bei den Sitzplätzen mit Gurt: Fünf sind serienmäßig, sechs optional, und an zwei Stellen gibt’s sogar Isofix. Obwohl sich der PS 700 auf 6,99 Meter Länge beschränkt, fallen alle Liegeflächen überdurchschnittlich groß aus. Auch Waschraum und Küche machen einen familientauglichen Eindruck. Wem der Zweiflammen-Kocher nicht genügen sollte, der kann eine Ausführung mit drei Brennern ordern. Dass Itineo weiterhin zu den günstigeren Marken zählen will, demonstriert der Grundpreis von 64.400 Euro für den PS 700 mit 130 PS.

Itineo Cozi: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 60.100 Euro

Laika

Die beiden, zunächst vorgestellten Teilintegrierten L 319 und L 409 sind 6,95 und 7,40 Meter lang und mit Einzelbetten im Heck bestückt. Der L 409 nutzt sein "Längen-Plus" hauptsächlich für eine größere Sitzgruppe und ein Bad mit separater Dusche. Außerdem kommt das teilintegrierte Modell Laika Kosmo L 412 DS, das auf 7,40 Meter Länge mit Queensbett und Längsbanksitzgruppe ausgestattet ist. Bei allen teilintegrierten Modellen wandert auf Wunsch optional ein elektrisch gesteuertes Hubbett über der Sitzgruppe ins Fahrzeug. Die genauen Preise sind momentan noch nicht bekannt, die Teilintegrierten sollen ab etwa 80.000 Euro starten.

Ab dem Modelljahr 2024 umfasst die Laika Kosmo Baureihe drei teilintegrierte. Alle Kosmo-Modelle basieren auf dem Fiat Ducato 35 Light mit einem tiefergelegten Camping-Car-Spezial-Chassis und besitzen eine Außenwand aus Aluminium mit einer 34 Millimeter dicken XPS-Dämmung sowie einer GFK-Haut auf dem Dach. Als Basismotorisierung ist bei allen der 2.2 Multijet III mit 140 PS und Schaltgetriebe. Den Laika Kreos L 5009 (2023) hatte promobil dieses Jahr bereits getestet.

Kosmo : Teilintegrierte, Integrierte, 5 Grundrisse, ab ca. 80.000 Euro

: Teilintegrierte, Integrierte, 5 Grundrisse, ab ca. 80.000 Euro Ecovip : Campingbusse, Teil-/Vollintegrierte, 18 Grundr., ab ca. 65.000 Euro

: Campingbusse, Teil-/Vollintegrierte, 18 Grundr., ab ca. 65.000 Euro Kreos: Teilintegrierte, Integrierte, 2 Grundrisse, ab ca. 140.000 Euro

La Marca

Zwei teilintegrierte Reisemobile sind quasi "wie neu" im Modelljahr 2024 bei La Marca. Den La Marca 59 G hat der Hersteller aus Landsberg komplett überarbeitet. Ein komplett neuer Grundriss ist der La Marca 65 mit Hecksitzgruppe. Beide basieren auf dem Fiat Ducato mit Frontantrieb.

Insgesamt umfasst das La-Marca-Teilintegrierten-Angebot sechs Grundrisse von 5,99 bis 7,32 Metern Länge. Das breite Grundrissangebot reicht vom Kingsize- über Queensbett bis zu Querbetten. Optional gibt's in einigen TIs der Marke bis zu fünf Sitzplätze. Wer Wert legt auf Wintertauglichkeit und eine umfangreiche Ausstattung, landet mit den Paketen bei einigen Modellen bei einem Preis über 70.000 Euro.

La Marca 59 G : 62.400 Euro

: 62.400 Euro La Marca 65: ab 68.300 Euro

Mobilvetta

Der neue Krosser von Mobilvetta schaut sich vom Integrierten-Modell K-Yacht einiges ab an edlem Look, Feel und Ausstattung. Ähnlich stylish wie der große I-Bruder fährt etwa der neue Mobilvetta Krosser P86 vor: Der Kühlergrill, die Skid-Plate und die Scheinwerfer sind schwarz. Ein ABS-Schweller ziert den Boden, die Griffe außen sind eingelassen und die Fenster flach.

Im Inneren lockt der Jacht-Look mit weißen Polstern, abgerundeten Ecken und glänzenden dunklen Holzfurnier-Fronten. Der prüfende Griff an die Decke wird weich abgefedert: Ein Textil namens "Soft Touch" ist hier verbaut. In allen Bereichen will der Teilintegrierte von Mobilvetta mit viel Bewegungsfreiheit und Wohnkomfort überzeugen.

Mobilvetta Krosser P86

Notin

Mit einem komplett neuen Teilintegrierten-Wohnmobil startet Notin in die Modellsaison 2024. Lindau heißt der Neuzugang und kommt auf Mercedes-Benz-Basis. Die renommierte Wohnmobilmarke präsentiert den TI in der brandneuen Exklusiv-Linie, die aus zwei Modellen besteht: dem Lindau CF und dem Lindau JF.

Beide Fahrzeuge basieren auf der bewährten Sprinter-Plattform und werden in Frankreich produziert. Mit einer Länge von 7,35 Metern bieten sie großzügigen Platz und Komfort für bis zu vier Reisende.

Progress : Teilintegrierte, 6 Grundrisse, ab 89.000 Euro

: Teilintegrierte, 6 Grundrisse, ab 89.000 Euro Lindau : Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 102.500 Euro

: Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 102.500 Euro Exclusiv: Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 99.500 Euro

Pilote

Die Baureihe Atlas bekommt mit dem A 656 D einen zweiten, kürzeren Grundriss. Es soll das 6,6 Meter lange Modell auf Ford Transit ab 72.500 Euro geben. Wir werden an dieser Stelle in Kürze updaten.

Solifer

Es gibt eine Teilintegrierten-Baureihe, die Emotion heißt und neun Grundrisse umfasst. Der vergleichsweise hohe Preis für die Reisemobile erklärt sich wie folgt: Die Fahrzeuge sind bereits komplett und hochwertig ausgestattet, es gibt kaum Pakete oder Optionen. Auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2023 hat sich promobil zwei der Wohnmobile näher angesehen.

Einen interessanten Grundriss mit französischem Bett zeigt Solifer mit dem Emotion T 720 PDB. Das Längsbett befindet sich auf der Fahrerseite im Heck, daneben ist ein Badezimmer untergebracht. Das Hubbett mit zwei weiteren Schlafplätzen macht aus dem 7,15-Meter-Mobil ein Fahrzeug für bis zu vier Personen.

Solifer Emotion T 720 PDB: ab 99.990 Euro

Sunlight

Sunlight hat schon im Winter-Halbjahr die Neuheiten fürs Modelljahr 2024 gezeigt. Das Team aus dem Allgäu setzt auf ein Re-Design seiner Fahrzeugflotte und bringt zudem drei komplett neue Fahrzeuge auf die Straße: Die Teilintegrierten Sunlight T 670S, T 680 und T 690L kommen auf Ford-Chassis und sollen mit ihrem modernen Look, der klaren Formsprache und zeitgemäßen Ausstattung maßgeschneidert für alle sein, die das Abenteuer suchen.

Alle Baureihen erhalten ein frisches Colour and Trim, komplett überarbeitete Bäder und Wohnwelten wie die neue "Green Trail". Als erste Marke im Einstiegssegment setzen die Allgäuer zudem auf einen automotiven Heckleuchtenträger und verpassen den Reisemobilen mit der durchgängigen LED-Leiste ein neues Element.

Sunlight T 670S

Sunlight T 680: ab 69.899 Euro

ab 69.899 Euro Sunlight T 690L

Weinsberg

Fürs Modelljahr 2024 kommen insgesamt sechs weitere Modelle hinzu. So wächst die Baureihe Carasuite von zwei auf vier Grundrisse und die Baureihe Caraloft von einem auf fünf Grundrisse. Alle Modelle sind serienmäßig mit einem 155-PS-Motor ausgestattet.

Für die Saison 2024 kommen ganze vier Paar-Grundrisse hinzu. Der Kleinste, der 550 MG, bringt einen identischen Grundriss zum Carasuite 550 MG, bis auf das fehlende Hubbett. Ebenfalls 5,99 Meter groß ist der 550 MF mit französischem Bett auf der Fahrerseite im Heck.

Beim Weinsberg Carasuite kommen neu hin zu der 550 MG und 650 MF. Mit dem Carasuite 550 MG bringen Weinsberg ein sehr kompaktes Fahrzeug mit nur 5,99 Metern Länge für eine ganze Familie auf den Markt. Dank Hubbett und Querbett im Heck können hier vier Personen nächtigen. Unter dem Hubbett kommt die Sitzgruppe mit Sitzbank und drehbaren Fahrersitzen unter. In der Fahrzeugmitte stehen sich Küche und Bad gegenüber.

Weinsberg Carasuite Ford, 2 Grundrisse : ab 67.990 Euro

: ab 67.990 Euro Weinsberg Caraloft Ford, 4 Grundrisse: ab 64.990 Euro

Wingamm

Fluffig wie ein Wölkchen, so kommt die T-Haube des Wingamm Oasi 610 M auf Basis des Fiat Ducato daher. Der Monocoque-Ausbau ist Markenzeichen des italienischen Herstellers. Ein weiteres: Viel Design und Raumwunder.

Unter der Haube des Teilintegrierten befindet sich über der Sitzgruppe ein Hubbett mit den Maßen 1,97 x 1,34 Meter. Das ist ausreichend Platz für zwei Personen. Das Hubbett ist jedoch nicht der einzige Schlafplatz. Im Heck ist auf der Beifahrerseite ein französisches Bett eingebaut. Hier können sich nochmals zwei Personen auf einer Fläche von 1,85 x 1,27 Meter betten. Perfekt für Familien und alle, die zu viert unterwegs sind. Oder: Wer gerne getrennt schläft, findet hier zwei große Betten.

Hier lesen Sie den ausführlichen Artikel zum Wingamm Oasi.