Erstmals fand 2023 die beliebte Technik-Caravane als Camp an einem Ort statt. Die erfolgreiche Premiere veranlasste die Organisatoren, auch für 2024 wieder ein Technik-Caravane-Camp zu planen. Statt von Platz zu Platz zu ziehen, wird es vom 7. bis 9. Juni 2024 einen fixen Anlaufpunkt geben – wo alle Gäste mit einem angemeldeten Campingfahrzeug vor Ort übernachten können.

Ein einmaliger Ort zum Übernachten

Wie im Vorjahr handelt es sich um einen Ort, an dem sonst keine Übernachtung möglich ist: Das TC Camp 2024 gastiert beim Reisemobilhersteller LMC in Sassenberg im Münsterland. "Nach der Film-Autobahn haben wir direkt an der Wiege der LMC Reisemobile und Caravans wieder einen außergewöhnlichen Ort für unsere Gäste gefunden", so Nick Hirsch vom Orga-Team der Technik Caravane.

Zuvor fand die Technik Caravane als Rallye statt. Bei der Premiere des Technik Caravane Camps im Juni 2023 produzierten die fast 200 Fahrzeuge mit Ihren Besatzungen auf der Filmautobahn in Aldenhoven einen rund zwei Kilometer langen "Superstau". Bekannt ist der Ort aus dem Fernsehen, denn dort wurden bereits Teile von Cobra 11 gedreht wurden. Schon bei der Abreise wurde bei den begeisterten Teilnehmern der Wunsch nach einer Fortsetzung laut.

Diese Fortsetzung bietet das TC Camp 2024 beim Reisemobil- und Caravan-Hersteller LCM. Da die Produktion bis Freitagmittag läuft, ist die Anreise am 7. Juni erst ab 15 Uhr möglich. Die Teilnahme mit dem eigenen Wohnmobil ist nur nach Anmeldung möglich. Ein entsprechendes Formular ist ab Januar auf technik-caravane.de verfügbar.

Teilnehmen können nur Fahrzeuge, die während der Veranstaltung autark stehen können. Da das LMC-Werksgelände kein Stell- oder Campingplatz ist, stehen vor Ort weder Stromanschlüsse noch Ver- oder Entsorgung zur Verfügung. Die Teilnehmenden sollten darauf achten, mit vollem Frisch- und leerem Abwassertank anzureisen, sowie geladenen Bordbatterien.

Für nur 29 Euro pro Fahrzeug gibt es das komplette Programm inklusive zwei Übernachtungen. Darin enthalten sind 20 Euro als Verzehrgutscheine. Neben den Workshops bei den 15 Technik-Caravane Partnern, die in den vorigen Jahren immer sehr beliebt waren, vervollständigt ein Rahmenprogramm am Freitag- und Samstagabend die Veranstaltung. Auch eine Tombola wird 2024 nicht fehlen.

Wer macht mit bei der Technik Caravane 2024?

Insgesamt 15 TC-Partner sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Vor Ort sind Linnepe, Thule, G+S Die Polstermacher, Reisch Tech, Carthago, Concorde, Dekalin, FTL, LMC, Peggy Peg, SOG, Teleco, Thetford und promobil.