Atlantis Compact heißt dieser nagelneue Teilintegrierte aus Italien. Sie sind zwar Wohnmobil-Fan, haben von Atlantis noch nie gehört? Kein Wunder, die Marke ist komplett neu in der Caravaning-Welt. Gleich zwei Teilintegrierte-Wohnmobile soll es für die Saison 2024 geben: Den Compact 595 und den Deluxe 695.

Mit der neuen Marke startet ein italienisches Investorenkonsortium in die Reisemobil-Branche. Atlantis soll über das Handelsnetzwerk von La Marca nach Deutschland kommen. Produziert werden die ersten Wohnmobile von Atlantis in der Nähe von Verona. Beide neuen Teilintegrierten kommen auf Fiat-Ducato-Basis mit 140 oder 180 PS.

Teilintegrierter Atlantis Compact 595

Auffällig ist schon von Weitem eins bei den neuen Atlantis-TIs: Sie kommen mit einem Monocoque-Aufbau, der besonders stabil sein und daher beim Fahren mehr Sicherheit bringen soll. Die GFK-Karosserie sitzt auf einem Alko-Rahmen.

Wir schauen uns den Grundriss 595 auf kompakter Länge von 5,95 genauer an. Optisch ist der Atlantis Compact 595 von außen sehr aufgeräumt: Die Markise ist im Aufbau integriert und in die Außenhaut eingegossen, so soll es später keine schwarzen Schlieren auf dem Aufbau geben. Die Markise kommt von Fiamma und ist zum Kurbeln. Auf dem Dach sind Diffusoren aufbaut, sie sind aus Carbon gefertigt. Hinter diesen sitzt die Zwangsentlüftung, die beim Monocoque-Aufbau notwendig ist.

Die Wandisolierung besteht aus Polystyrol und ist 60 mm dick. Dank diesen und beheizbarer Wassertanks qualifizieren sich die Teilintegrierten für den Winterurlaub. Überall im Fahrzeug ist eine Zentralverriegelung vorgesehen. Die Türen sitzen außerdem in neuen Scharnieren, die sehr stabil sein sollen. Das Heck gibt es in zwei Designvarianten, einmal ganz blank oder mit Atlantis-Schriftzug. Eine Rückfahrkamera ist vorgesehen.

Basis von Fiat, besonderer Grundriss

Bisher setzt Atlantis auf Fiat, eine Version auf Mercedes-Benz Sprinter ist ebenfalls geplant. Das Fahrerhaus ist in Ledergarnitur komplett schwarz in Kreuzwaben gehalten und wirkt ausgesprochen schick. Die Aufbautüre ist von Atlantis entwickelt und gebaut. Sie soll wie der ganze Aufbau sehr stabil sein.

Beim Betreten eröffnet sich unmittelbar der besondere Grundriss mit großer Rundsitzgruppe im Heck, in der sich das Polsterdesign des Fahrer- und Beifahrersitzes fortsetzt. Beige und weiße Polster sind laut Hersteller ebenfalls erhältlich. Auf der Beifahrerseite vor der Dinette befindet sich eine Küchenzeile. Eine der Besonderheiten im Heck sind die Einbauschränke, die sich raumhoch an die Küche anschließen. Alle Möbel sind aus lackiertem Furnier gebaut und wirken wertig. Auf den anderen Seiten der Sitzgruppe sind jeweils große Fenster eingebaut.

Großes Hubbett serienmäßig

Über der Sitzgruppe befindet sich das Hubbett mit einer Liegefläche von 1,98 x 1,40 Meter, insgesamt finden also vier Reisende einen Schlafplatz. Gurtplätze gibt es genauso viele. Unter der Sitzgruppe befinden sich die Wassertanks (jeweils 110 Liter).

Gegenüber der Küche positioniert Atlantis eine Nasszelle, die man durch eine Schiebetüre betritt. Innen gibt es ein aufgesetztes Waschbecken mit flexiblem Wasserhahn, darüber befinden sich zwei Oberschränke. Links neben dem Waschtisch befindet sich die Toilette, eine Dusche soll es im finalen Zustand ebenfalls geben, sie ist im Prototypen-Fahrzeug aber noch nicht fertiggestellt. Für angenehme Temperaturen soll im fertigen Fahrzeug eine Alde-Heizung sorgen, laut Hersteller ist sogar eine elektrische Fußbodenerwärmung vorgesehen.

Das Fahrzeug ist zu 70 Prozent fertiggestellt, die Ausrichtung ist gut erkennbar. Unter dem Boden soll es zum Beispiel noch weitere Staufächer geben. Komplett fertig soll das Fahrzeug zum Caravan Salon 2023 werden. Zur Auslieferung gibt es noch kein ganz konkretes Datum, im Zeitraum Oktober-November können die ersten 40 Fahrzeuge laut Atlantis ausgeliefert werden.

Atlantis Compact 595

Preis: 120.000-125.000 Euro

120.000-125.000 Euro Basisfahrzeug: Fiat Ducato (140 oder 180 PS)

Fiat Ducato (140 oder 180 PS) Länge/Höhe/Breite: 5,95 / 2,95 / 2,30

5,95 / 2,95 / 2,30 Sitz-/Schlafplätze: (4/4)

Baureihe 695 und Grundrisse

Neben dem Deluxe 595 wird es laut Atlantis auch einen Deluxe 695 geben. Diesen gibt es mit zwei Grundriss-Varianten, Interessierte können zwischen einem Queensbett oder Einzelbetten im Heck wählen. Anders als beim 595 gibt es klassisch im Bug eine L-Sitzgruppe mit Lederbezug. Die technische Ausstattung gleicht dem kürzeren Compact 595, allerdings ist im Bad hier ein Klappwaschtisch verbaut.