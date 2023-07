In seinem 2024er-Programm bringt der spanische Fahrzeugbauer wieder kompakte Campingbusse namens Benivan. Die Baureihe Benivan umfasst dabei insgesamt acht Grundrisse.

Neuer Grundriss Benivan B161 ES

Ganz neu für das Modelljahr 2024 ist der Grundriss B161. Dieser ist nur in der Essential-Ausstattung zu haben, der und kommt mit Einzelbetten längs im Heck. Vorn verbaut Benimar klassisch eine Dinette, die zusammen mit den umgedrehten Fahrersitzen und der ausschwenkbaren Tischplatte Platz für vier Personen bietet.

Zwischen Bett und Dinette platziert Benimar das Bad mit Waschbecken, Dusche und Toilette. Gegenüber befindet sich ein Schrank und der Küchenblock mit Spüle, Zwei-Flammen-Kocher und Kühlschublade. Die Arbeitsfläche lässt sich durch ein klappbares Schneidebrett erweitern. Viel Licht in den Innenraum lässt die große 70 x 50 cm Dachluke über der Dinette.

Basisfahrzeug, Design und Preis

Der Benivan kommt auf Fiat Ducato mit 140 PS und dem 3,5 Tonnen Chassis. Weitere Ausstattungsmerkmale sind unter anderem Markise, Moskitonetz an der Seitentür oder eine 120 W Solaranlage. Alle Modelle sind außerdem mit Isofix ausgestattet.

Farblich sind die Benivans in hellen Weiß-, Beige- und Brauntönen gehalten. Der Boden kommt in Holzoptik, ebenso ein Teil der Möbel. Der Küchenblock, Tisch und die Oberschränke sind weiß und passen sich so harmonisch in das Gesamtbild des Kastenwagens ein.

Reisemobile von Benimar gelten als preiswert. Die Firma hat seit über 40 Jahren Erfahrung im Bau von Freizeitfahrzeuge, im deutschen Markt spielen sie bislang eine eher kleinere Rolle. Preislich startet der Benivan B161 Essential bei 56.895 Euro.

Die Baureihe Benivan: Modelle und Ausstattungslinien

Das kompakteste Campervan-Modell, der Benivan 100 Up ist 5,41 Meter lang, die größten Modelle, der Benivan 160 und Benivan 190 messen 6,36 Meter.

Die Benivans gibt es neu im kommenden Modelljahr in drei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten: Essential, Plus & Extreme. In der Essential-Ausstattung sind die Grundrisse B100, B120 und B161 zu haben. In der Plus- und der Extreme-Variante gibt es die Grundrisse B100, B120, B144, B160 und B190.

Zwei der acht Modelle haben ein Doppelstockbett im Heck, bieten also vier Schlafplätze, und sind so ideal für Familien geeignet. Ansonsten sind Modelle mit Einzelbetten, Doppelbetten längs und quer im Heck zu haben. Egal ob Paare, Familien oder Alleinreisende: Bei den Kastenwagen von Benimar ist für jeden etwas Passendes dabei.

Benimar Benivan Baureihe im Überblick