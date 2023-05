Wir laden Sie ein zu unserem Camping-Event im September 2023! Sie wollen sich Anregungen und Tipps aus der Community und von den Experten und Expertinnen von promobil und CARAVANING holen? Bei Workshops mitmachen und einfach gemütlich das Campingfest genießen? Das alles geht bei unserem neuen Event CAMPERVILLE im Wäller Camp im schönen Westerwald.

Termin: 8.-10. September 2023

Die Freiheit, die Tür des Campers zu öffnen und mitten in der Natur zu stehen – dieses Gefühl teilen alle, egal ob mit dem Wohnwagen, dem Wohnmobil oder einem kleinen selbst ausgebautem Bus. Eine Leidenschaft, die alle CamperInnen verbindet, egal, wie weit verstreut wir im Alltag sind. CARAVANING und promobil wollen diese Gemeinde mit dem neuen Event namens CAMPERVILLE zusammenführen. Hier können Sie sich direkt anmelden.

Alle sind willkommen, die ein Zuhause auf Rädern haben. Wir versprechen: Hier wird für jedes Alter und jede Erfahrungsstufe etwas geboten! Tagsüber wird es spannende Workshops geben und abends sitzen alle gemeinsam am Lagerfeuer oder haben die Möglichkeit am Abendprogramm teilzunehmen. An welchen Aktivitäten Sie teilnehmen wollen, können Sie sich frei aussuchen.

Zuhause ist da, wo der Camper parkt

CAMPERVILLE leitet sich von "Camper Village" ab. Und genau so soll sich dieses Wochenende im September anfühlen. Wir kommen in einem kleinen Dorf zusammen, das aus den unterschiedlichen Camping-Fahrzeugen besteht. Der Marktplatz, unsere Eventfläche, ist Treffpunkt, der Ort für Austausch, Workshops und gemütliches Beisammensitzen.

Gemeinsame Abendaktivitäten von Grillabend, Live-Musik bis hin zur Weinprobe werden tagsüber durch ein vielfältiges Workshop-Programm ergänzt. Von A wie Ausstattung oder Allgemeines-Camper-Wissen bis Z wie zauberhafte Campingküche oder Zugfahrzeug – jeder wird hier eine tolle Zeit mit Gleichgesinnten verbringen und eine Menge Input mit nach Hause nehmen.

Für wen ist CAMPERVILLE gedacht?

Sie sind Camping begeistert und haben im besten Fall auch noch einen eigenen Camper (oder einen geliehenen)? Dann ist das CAMPERVILLE wie für Sie gemacht. Hier ist jede/jeder herzlich willkommen, der Lust hat ein tolles Campingwochenende zu erleben. Egal, ob Wohnwagen, Wohnmobile, Campingbus oder selbst ausgebauter Microcamper. EinsteigerInnen sind herzlich willkommen.

Sei dabei! Beim CAMPERVILLE erwarten dich…

vielfältige Workshops

eine liebevoll gestaltete Eventfläche

das wunderschöne Wäller-Camp mit direktem Wasserzugang

gemeinsame Abendaktivitäten wir Live-Musik und Wein-Tasting

Austausch mit Experten und unserer Redaktion

Morning-Sport für alle FrühaufsteherInnen

Willkommensgeschenk

und eine fantastische Zeit mit CamperInnen aus ganz Deutschland

Daten und Fakten CAMPERVILLE

Wann: 08. Bis 10. September 2023

Ort: Wäller-Camp

Preise: Hauptgast 270 € und Mitfahrer oder Mitfahrerin je 220 €.

Infos: Weitere Informationen und Anmeldung unter www.camperville.de