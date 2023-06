Dass Topf nicht gleich Topf ist, wissen Hobby-KöchInnen. Das gilt für den heimischen Herd ebenso wie für die Bordküche. Die Kriterien für einen guten Topf und eine gute Pfanne unterscheiden sich allerdings etwas voneinander. Was zu Hause gut funktioniert, kann für den Camper völlig ungeeignet sein. Zahlreiche Hersteller bieten deshalb spezielles Camping-Kochgeschirr an.

Besonders beliebt sind Sets, bestehend aus mehreren Töpfen und Pfannen, die sich im besten Fall platzsparend ineinander stapeln lassen. Außerdem sind sie um ein Vielfaches leichter als die heimischen Pendants. Denn kaum Reisende im Wohnmobil können es sich leisten, kiloweise Töpfe mitzuschleppen. Ein Dilemma, denn ein gewisses Gewicht weist auf eine gute Qualität hin. Je schwerer ein Topf, desto dichter ist das Material und desto besser wird Wärme geleitet und gespeichert. Ist der Topf hingegen sehr leicht, zeugt das von minderer Qualität.

Die Testsieger der Camping-Kochsets im Überblick

Die meisten Punkte holt das Set von Brunner mit seiner tollen Ausstattung und Qualität. Brunner Pirate NG Alu Cooking Set direkt kaufen.

Den Kauftipp gibt es für Gimex dank guter Ausstattung und Kocheigenschaften. Hier können Sie das Gimex Kochset Blue Line direkt kaufen.

Camping-Kochtopf-Test

Wie gut die Testkandidaten den Balanceakt zwischen guter Qualität und funktionaler Leichtigkeit für unterwegs meistern, zeigt der promobil-Test.

Die Testergebnisse erklärt

Das Testfeld setzt sich aus sieben Camping-Topfsets und einem das nicht speziell für das mobile Kochen konzipiert wurde, zusammen. Was die Töpfe von Cookvision dennoch interessant für Reisemobilisten macht, ist das Design. Dank der durchdachten Form lassen sich die Töpfe perfekt ineinander stapeln. Zudem kommen alle Teile ohne fest montierte Henkel aus und die Griffe der Deckel lassen sich herunterklappen. So passt das Kochgeschirr in beinahe jede Reisemobilküche. Das Gewicht dürfte dem ein oder anderen Camper allerdings aufstoßen. Die Töpfe und Pfannen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Das ist robust, hygienisch und pflegeleicht, treibt aber auch die Zahl auf der Waage in die Höhe.

Aus Aluminium und deutlich leichter sind die übrigen sieben Testkandidaten. Aluminium hat auch den Vorteil, dass es Wärme besser leitet als Stahl, es speichert sie aber schlechter. Heißt, der Inhalt heizt sich schnell auf, kühlt aber rasch wieder ab. Für eine bessere Wärmeaufnahme der Edelstahl-Töpfe verwendet Cookvision einen sechs Millimeter starken verkapselten Sandwichboden mit einem Aluminiumkern. Im Test kocht Wasser genauso schnell, wie bei den Konkurrenten. Wie erwartet halten die Wände aus Edelstahl das erhitzte Wasser dann auch länger warm. Am schnellsten kocht das Wasser im Topf von Bo-Camp. Dort kühlt es allerdings auch am schnellsten wieder ab. Sehr lange benötigt das Wasser im Modell von Isabella, bis es zu blubbern beginnt.

Die Alu-Töpfe und Pfannen im Test sind allesamt beschichtet. PTFE, kurz für Polytetrafluorethylen, auch bekannt unter dem Namen Teflon, ist die bevorzugte Art der Beschichtung. Sie zeichnet sich durch ihre hervorragende Anti-Haft-Wirkung aus. Nur das Set von Bo-Camp ist mit einer Keramikbeschichtung versehen. Hier haftet gekochtes leichter an als bei PTFE-Beschichtungen. Auch wenn Keramikbeschichtungen weniger kratzempfindlich sind, für die Ewigkeit sind keine der beschichteten Modelle.

Langlebiger sind die schweren Edelstahl-Töpfe. Übrigens: PTFE-beschichtetes Kochgeschirr darf nicht heißer als 260 Grad werden, da sonst die Beschichtung beschädigt wird. Ab 300 Grad fängt das Material an auszudampfen, was gesundheitsbedenklich sein kann. Ein solches Überhitzen entsteht nur dann, wenn die Pfanne leer auf dem heißen Herd steht.

Hitzefähigkeit: der Puderzucker-Test

Angebrannte Speisen sind ein Ärgernis und nicht zwangsweise das Ergebnis unzureichender Kochkunst. Oft begünstigt eine ungleichmäßige Hitzeverteilung am Topfboden, dass der Inhalt dunkler wird als gewollt. Der sogenannte Puderzucker-Test, ein DIN-genormtes Verfahren, veranschaulicht gut, welche Stellen schnell sehr heiß werden.

Zufriedenstellende Ergebnisse liefern die Pfannen von Isabella, Brunner, Gimex und Outwell. Der Puderzucker beginnt gleichmäßig aus der Mitte heraus zu schmelzen. Der äußere Bereich der Pfannenböden wird aber erst spät heiß. Einen noch größeren Randbereich zeigen Camp4 und Fritz Berger. In der Pfanne von Bo-Camp verkohlt der Zucker in der Mitte bereits, während der Schmelzprozess außen noch nicht einmal eingesetzt hat. Klarer Sieger dieser Kategorie ist Cookvision. Die Hitze verteilt sich gleichmäßig über den ganzen Pfannenboden bis hin zu den Rändern.

Die Griffe der Töpfe

Ein abnehmbarer Stielgriff eint alle Topfsets im Test. Outwell versieht die Pfanne und den kleineren Topf im Set mit je einem Schraubgriff. Ist er dran, sitzt er fest. Für die Aufbewahrung im Küchenschrank müssen die Griffe jedes Mal wieder abgeschraubt werden. Weniger umständlich sieht die Lösung von Brunner, Cookvision, Gimex und Isabella aus. Diese Topfsets werden alle mit demselben stabilen Griff ausgeliefert. Ein cleveres Sicherungssystem ermöglicht die Bedienung mit einer Hand. Einmal zugepackt, tragen diese Griffe bis zu zehn Kilo Gewicht.

Auf ein ähnliches System setzt auch Cookvision für einen sicheren Transport randvoller Töpfe vom Herd bis an den Esstisch. Weniger vertrauenswürdig hingegen sind die Stielgriffe, die den Sets von Camp4, Bo-Camp und Fritz Berger beiliegen. Ohne Sicherung greifen diese nur durch Zupacken und öffnen sich, sobald die Hand sich wieder vom Griff löst. Der verwendete Kunststoff ist zudem recht weich, allen voran bei Fritz Berger.

Während Isabella, Cookvision und Bo-Camp ganz auf fest montierte Henkel verzichten, statten die anderen fünf Kandidaten jeweils den größten Topf und die größte Pfanne im Set damit aus. Auf dem Gasherd werden nur die gummierten Henkel der Brunner-Pfanne unangenehm war. Wie der Hersteller uns mitteilte, wird in diesem Frühjahr dasselbe Topfset auch ganz ohne Henkel auf den Markt kommen. Das käme auch dem Packmaß zugute.

Feste Henkel sind beim Verstauen in den engen Schubladen der Camper-Küche oft im Weg. Besonders kompakt ist das Set von Bo-Camp, das mit einer praktischen Tasche geliefert wird. Allerdings fehlt ein Deckel. Lediglich eine mit Löchern versehene Abdeckung gehört zum Lieferumfang. Die ist praktisch beim Abgießen von Nudelwasser. Mit einer ähnlichen Siebfunktion ist je ein Deckel bei Brunner und Camp4 ausgestattet. Fritz Berger legt dem Set das klassische Kunststoffsieb bei.

Mit weiteren praktischen Ausstattungsmerkmalen punktet Brunner im Test. Eine Besonderheit ist das Vacublock-System, wie es der italienische Hersteller nennt. Für den Transport stapelt man sämtliche Töpfe ineinander, bevor der Deckel mit Silikonrand darauf gepresst wird. Dabei entsteht ein Vakuum, alles sitzt fest und lästiges Geklapper aus dem Küchenschrank ist passé. Derart geräuschlos fährt kein anderes getestetes Topfset mit. Erfreulich ist, dass alle Testkandidaten über einen sogenannten Schüttrand verfügen. Der Rand der Töpfe ist so geformt, dass kleckerfreies Umschütten von Flüssigkeiten möglich ist.

So testet promobil die Camping-Kochsets

Kochen:

Um zu testen, wie gut die Töpfe Wärme aufnehmen, wurde in einem Topf jedes Sets jeweils ein Liter Wasser von 20 auf 95 Grad erhitzt. Je nach Verfügbarkeit wurde ein Topf mit 18 oder 20 Zentimeter Durchmesser gewählt. Je schneller die Zieltemperatur erreicht wurde, desto besser die Wärmeaufnahme. Für die Ermittlung der Wärmespeicherung wurde die Zeit gemessen, bis das Wasser auf 60 Grad abgekühlt ist. Dies entspricht der vom Bundesinstitut für Risikobewertung empfohlenen Mindesttemperatur für warmgehaltene Speisen. Je länger der Abkühlprozess dauerte, desto besser speichert der Topf die Wärme. Das Erhitzen von Puderzucker gibt Aufschluss über die Hitzverteilung am Boden. Karamellisierte der Zucker an einer Stelle bereits, während an anderer Stelle der Schmelzvorgang noch nicht einsetzte, ist die Hitzeverteilung schlecht.

Qualität und Preis:

Ähnlich wie in der vorherigen Kategorie, wurde auch die Qualität der Topfsets von acht promobil-KollegInnen begutachtet und bewertet. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Material, der Verarbeitung der Kanten, der Wertigkeit der Griffe und Henkel. Hier herrschte größtenteils Konsens unter den Testern. Weiterhin war der Preis des Produkts ein Kriterium, das die Wertung an dieser Stelle beeinflusste.

Handling der Camping-Töpfe:

Hier wurde unter anderem das Packmaß der Sets bewertet. Es sollte möglichst kompakt ausfallen. Das Gewicht der Töpfe und Pfannen sollte sowohl reisetauglich, also nicht zu schwer sein, aber dennoch gut in der Hand liegen. Acht KollegInnen der promobil-Redaktion testeten sich hierfür durch die Topfsets. Für die Handling-Wertung wurde zudem die Temperatur der festen Griffe gemessen.

Alle Daten und Testwerte im Überblick

1. Brunner Pirate NG Alu Cooking Set (7-tlg.)

Preis : 135,90 Euro

: 135,90 Euro Kaufen: Ist bei unserem Partnershop Camping Wagner erhältlich. Brunner Pirate NG Alu Cooking Set hier kaufen.

Topfmaße Durchschnitt: 22 (5,3 L), 18 (1,6 L)

Pfannenmaße: 22, 20

Deckelmaße: 22, 22/20/18

Packmaße: 19 x 34 x 23,5

Gesamtgewicht: 3.170 g

Sonstige Ausstattung: Vacublock-System, 3 x Filzschoner, Deckel mit Siebfunktion

Bewertung

maximal 5 Punkte möglich

Kochen : 3,5 Punkte

: 3,5 Punkte Handling : 4,5 Punkte

: 4,5 Punkte Qualität & Preis : 4,5 Punkte

: 4,5 Punkte Wärmeaufnahme 20-95°C : 8 min 27 s

: 8 min 27 s Wärmespeicherung 95-60°C: 15 min 1 s

Fazit: Überzeugt mit toller Ausstattung, solider Qualität, einem angemessenem Preis und guten Kocheigenschaften.

Note: sehr gut

2. Bo-Camp Kochgeschirr Camping (7-tlg.)

Preis : 109,95 Euro

: 109,95 Euro Kaufen: Ist bei unserem Partnershop Camping Wagner erhältlich. Bo-Camp Kochgeschirr Camping hier kaufen.

Topfmaße: 22 (4,4 L), 20 (2,5 L), 16 (1,4 L)

Pfannenmaße: 22

Deckelmaße: 22

Packmaße: 14 x 16,5 x 24

Gesamtgewicht: 1.420 g

Sonstige Ausstattung: Packtasche, Deckel mit Siebfunktion

Bewertung:

Kochen : 2 Punkte

: 2 Punkte Handling : 4 Punkte

: 4 Punkte Qualität & Preis : 2,4 Punkte

: 2,4 Punkte Wärmeaufnahme 20-95°C : 6 min 53 s

: 6 min 53 s Wärmespeicherung 95-60°C: 12 min 26 s

Fazit: Wasser kocht schnell, die Hitze verteilt sich aber ungleichmäßig. Wirkt trotz des geringen Gewichts recht wertig.

Note: befriedigend

3. Camp4 Rocky Aluminium Topfset (9-tlg.)

Preis : 69,95 Euro

: 69,95 Euro Kaufen: Ist bei unserem Partnershop Camping Wagner erhältlich. Camp4 Rocky Aluminium Topfset hier kaufen.

Topfmaße: 22 (5 L), 18 (1,7 L), 14 (0,9 L)

Pfannenmaße: 22, 20

Deckelmaße: 22, 22, 18

Packmaße: 23 x 53 x 23

Gesamtgewicht: 2.070 g

Sonstige Ausstattung: Deckel mit integrierter Siebfunktion

Bewertung:

maximal 5 Punkte möglich

Kochen : 3 Punkte

: 3 Punkte Handling : 2,5 Punkte

: 2,5 Punkte Qualität & Preis : 0,5 Punkte

: 0,5 Punkte Wärmeaufnahme 20-95°C : 8 min 26 s

: 8 min 26 s Wärmespeicherung 95-60°C: 16 min 8 s

Fazit: Extrem dünnwandig und schlecht entgratet. Kanten scharf und teils ausgefranzt. Kocheigenschaften okay.

Note: befriedigend

4. Cookvision Nesto (Zusammenstellung wie im Bild nur einzeln erhältlich)

Preis: 228,20 Euro

Topfmaße: 20 (2,7 L), 15,5 (1,7 L)

Pfannenmaße: 24

Deckelmaße: 20, 15,5

Packmaße: 13,5 x 27 x 27

Gesamtgewicht: 3.335 g

Sonstige Ausstattung: Innenskala, Deckel aus bruchsicherem Glas, Griffe klappbar

Bewertung:

Kochen : 5 Punkte

: 5 Punkte Handling : 3 Punkte

: 3 Punkte Qualität & Preis: 3 Punkte

3 Punkte Wärmeaufnahme 20-95°C : 7 min 54 s

: 7 min 54 s Wärmespeicherung 95-60°C: 19 min 3 s

Fazit: Tadellose Kocheigenschaften und Qualität. Punktabzug gibt es aber für das hohe Gewicht und den Preis.

Note: gut

5. Fritz Berger: Berger Stone Rock Topfset (9-tlg.)

Preis : 84, 99 Euro

: Kaufen: Ist bei Amazon erhältlich. Fritz Berger: Berger Stone Rock Topfset hier kaufen.

Topfmaße: 22 (5 L), 20 (2,6 L), 16 (1,2 L)

Pfannenmaße: 22, 20

Deckelmaße: 22, 20

Packmaße: 21,4 x 34,5 x 24

Gesamtgewicht: 2.180 g

Sonstige Ausstattung: Kunststoffsieb

Bewertung:

Kochen : 3 Punkte

: 3 Punkte Handling : 2,5 Punkte

: 2,5 Punkte Qualität & Preis: 1,5 Punkte

1,5 Punkte Wärmeaufnahme 20-95°C : 6 min 58 s

: 6 min 58 s Wärmespeicherung 95-60°C: 13 min 23 s

Fazit: Set ist umfangreich, aber überzeugt qualitativ nicht. Mit dem Kunststoffgriff sollten nur halbvolle Töpfe bewegt werden.

Note: befriedigend

6. Gimex Kochtopfset Blue Line Ø 24 cm (7-tlg.)

Preis : 81,29 Euro

: 81,29 Euro Kaufen: Ist bei Amazon erhältlich. Gimex Kochtopfset Blue Line direkt kaufen.

Topfmaße: 22 (5 L), 18 (2 L), 16 (1,5 L)

Pfannenmaße: 22, 20

Deckelmaße: 22, 18

Packmaße: 19 x 36 x 24

Gesamtgewicht: 3.465 g

Sonstige Ausstattung: Glasdeckel, 3 x Filzschoner

Bewertung:

Kochen : 3,5 Punkte

: 3,5 Punkte Handling : 3 Punkte

: 3 Punkte Qualität & Preis : 4 Punkte

: 4 Punkte Wärmespeicherung 95-60°C : 15 min 1 s

: 15 min 1 s Wärmeaufnahme 20-95°C: 7 min 37 s

Fazit: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Ausstattung und Kocheigenschaften stimmen, das Set wirkt wertig, der Griff stabil.

Note: gut

7. Isabella Topf- und Pfannenset (9-tlg.)

Preis : 88,99 Euro

88,99 Euro Kaufen: Ist bei unserem Partnershop Camping Wagner erhältlich. Isabella Topf- und Pfannenset direkt kaufen.

Topfmaße: 20 (2,5 L), 18 (1,8 L), 16 (1,2 L)

Pfannenmaße: 24

Deckelmaße: 20, 28, 16

Packmaße: 14,5 x 25,5 x 25,5

Gesamtgewicht: 2.980 g

Sonstige Ausstattung: Glasdeckel, extra abnehmbarer Griff

Bewertung:

Kochen : 3 Punkte

: 3 Punkte Handling : 2,5 Punkte

: 2,5 Punkte Qualität & Preis : 4 Punkte

: 4 Punkte Wärmeaufnahme 20-95°C : 10 min 58 s

: 10 min 58 s Wärmespeicherung 95-60°C: 15 min 55 s

Fazit: Töpfe könnten höher sein, zum Nudeln kochen ungeeignet. Teile schlecht stapelbar, die Qualität ist ordentlich.

Note: gut

8. Outwell Feast Kochset L (6-tlg.)

Preis : 91,95 Euro

: 91,95 Euro Kaufen: Ist bei Amazon erhältlich. Outwell Feast Kochset direkt kaufen.

Topfmaße: 24 (5 L)/ 18 (2 L)

Pfannenmaße: 24

Deckelmaße: 24

Packmaße: 17,4 x 36,5 x 24,3

Gesamtgewicht: 2.150 g

Sonstige Ausstattung: zwei Schraubgriffe für Kasserolle und Pfanne

Bewertung:

Kochen : 3 Punkte

: 3 Punkte Handling : 2 Punkte

: 2 Punkte Qualität & Preis : 2,5 Punkte

: 2,5 Punkte Wärmeaufnahme 20-95°C : 9 min 18 s

: 9 min 18 s Wärmespeicherung 95-60°C: 16 min 17 s

Fazit: Wem zwei Topfgrößen reichen, ist gut bedient. Nervig sind die Schraubgriffe, die Verarbeitung ist verbesserungswürdig.

Note: befriedigend