Früher oder später kommt jeder an Frankfurt vorbei. Ob auf der Autobahn in Nord-Süd-Richtung oder aber beim Besteigen eines Fliegers, der sie oder ihn vom größten Flughafen Deutschlands aus in ferne Länder bringt. Aber Frankfurt ist mehr als nur Verkehrsknotenpunkt. Schon wegen des facettenreichen Kultur- und Freizeitangebots ist die Stadt am Main jede Reise wert. Und wegen der Menschen, ihres Ebbelwois mit Handkäs und des Dialekts natürlich.

"Hipp de Bach" (hüben), wie die Frankfurter die nördliche Seite des Mains nennen, befinden sich die vielen Bankgebäude, die der Stadt ihre in Deutschland einzigartige Skyline und den Namen Mainhattan bescheren. Hier wird der europäische Leitzins bestimmt, denn die Europäische Zentralbank befindet sich flussaufwärts im Osten.

Altstadt mit Fachwerk-Architektur

Seit 2018 kann man die restaurierte Altstadt Frankfurts bestaunen. Von manchen als Disneyland verschrien, bekommt man dort einen Eindruck davon, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg in einer der größten Fachwerk-Siedlungen Deutschlands ausgesehen haben muss. Teil der Fachwerk-Architektur ist auch der weltbekannte Römerberg. Dort befindet sich unter anderem das Rathaus, von dessen Balkon sich schon etliche Fußballmannschaften für die Turniererfolge oder -teilnahme von ihren Fans haben feiern lassen.

"Dribb de Bach", drüben, also auf der südlichen Mainseite, befindet sich mit dem Schaumainkai die Museumsmeile und der Anziehungspunkt für Kulturinteressierte. Cineasten besuchen das Filmmuseum, ein Haus weiter im Deutschen Architekturmuseum gibt es sehenswerte Bau- und Fotoausstellungen. In direkter Nachbarschaft liegen das Städel Museum mit zeitgenössischer Kunst und die Skulpturensammlung des Liebieghauses.

Spezialitäten der Region

Das leibliche Wohl sucht der Frankfurter am liebsten im Ebbelwoi (Apfelwein), der im blau verzierten, grauen Bembel (Tonkrug) und im gerippten Glas serviert wird. Beim Essen sollten Besuchende sich ein Gericht, etwa Schnitzel, mit Grüner Soß gönnen oder für den kleinen Hunger Handkäs mit Musik (Sauermilchkäse mit Zwiebelmarinade) bestellen.

Wer shoppen will, besucht die Zeil, Frankfurts weitläufige Fußgängerzone. Schöne Läden bietet der Stadtteil Bornheim auf der Berger Straße. Allerdings ist es dort mit dem Parken ein Glücksspiel, vor allem mit großen Fahrzeugen. Wer mit dem Reisemobil kommt, steuert am besten Parkplätze in den Randbezirken an, wie beispielsweise an der Eissporthalle zwischen Ostend und Bornheim. Camping- und Stellplätze gibt es lediglich außerhalb der Stadt. Dafür warten dort schöne Plätze entlang des Mains. Mit dem ÖPNV geht es dann in die Stadt. Oder zum Fußball.

Fußballstadion in Frankfurt

Spieltermine EM 2024 : 17.6., 20.6., 23.6., 26.6. (Vorrunde), 1.7. (Achtelfinale)

: 17.6., 20.6., 23.6., 26.6. (Vorrunde), 1.7. (Achtelfinale) Kapazität : 48.057 Sitzplätze

: 48.057 Sitzplätze Adresse: Deutsche Bank Park, Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main.

Fußballfans in Frankfurt wurden schon Zeuge manch geschichtsträchtiger Begegnung. Auf Vereinsebene gelang der Eintracht aus Frankfurt 1980 ein großer Erfolg. Damals noch mit Hin- und Rückspiel besiegte man im rein deutschen Finale zu Hause Borussia Mönchengladbach und holte den UEFA-Cup. Sechs Jahre zuvor bei der Heim-WM 1974 durften die Hessen gleich zwei große Spiele miterleben: In der Vorrunde des Finalturniers verlor die DFB-Mannschaft – gespickt mit Stars wie Beckenbauer, Müller und Hoeneß – gegen die DDR. Jürgen Sparwasser schaffte mit seinem Treffer die Sensation. Zwar wurde die DDR so Gruppen-Erster, den Weltmeisterpokal stemmten am Ende jedoch die Westdeutschen in den Himmel. Im Finale in Berlin gewann man gegen die Niederlande. Dass die DFB-Elf soweit überhaupt kam, lag am zweiten Fußball-Wunder, denn ein Spiel zuvor konnten die Deutschen gegen Polen die Wasserschlacht von Frankfurt für sich entscheiden. Aufgrund von Termindruck wurde auf dem eigentlich unbespielbaren Feld angepfiffen.