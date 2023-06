Die Insel vor der Küste der Toskana ist ebenso überschaubar wie einladend. Statt Hotelburgen findet man hier viel unberührte Natur und mehr als 20 Campingplätze.

Im Minicamper über die Insel Elba

Als wir vor ein paar Jahren unser Wohnmobil verkauft haben, wollten wir mal andere Urlaubsformen ausprobieren – aber Camper bleiben Camper. Also kauften wir einen Dacia Dokker und bauten diesen aus: mit einer kleinen Küchenzeile, Kompressor-Kühlbox, Toilette, Batterie mit Solarpanel, Tisch und Stühlen sowie Halterungen für Fahrräder im Auto. Eine Schlafmöglichkeit sollte auch an Bord sein, doch das hatte keine Priorität. Wir schafften ein Zelt an, womit wir zu zweit auch bei einem Regenguss gut geschützt sind. Als Ausbau und Zubehör komplett waren, stand der Plan fest. Wir fahren im Juni nach Elba. Mehr zufällig wird es eine Jubiläumsreise, denn vor 30 Jahren verbrachten wir unseren ersten gemeinsamen Urlaub im Zelt.

Wir gehen die Reise gelassen an und fahren am ersten Tag nur bis an die Schweizer Grenze, um am nächsten Morgen zügig die Alpen zu überqueren. Hinter Mailand kommt durch die blühenden Oleander an der Autobahn mediterrane Stimmung auf. Abends erreichen wir den Fährhafen von Piombino, wo wir für eine Nacht ein Zimmer gebucht haben. Keine fünf Gehminuten zur Uferpromenade und zur Altstadt mit Lädchen und Restaurants, dazu tolles Wetter, das ist Urlaubsfeeling pur.

Die Fährüberfahrt nach Elba dauert etwa eine Stunde. Unseren Campingplatz haben wir zentral im Süden der Insel gewählt. Camping del Mare beim Ferienort Marina di Campo ist ein kleiner, privat geführter Platz mit nur 40 Flächen. Wir werden freundlich empfangen und über den Platz geführt. Camping del Mare liegt direkt an einer Bucht. Nur 80 Meter sind es von unserem Zelt zum Meer und einer kleinen Strandbar. Als einziges Manko erweist sich der große Nachbarplatz, dessen Animationsprogramm bis in die Nacht hinüberschallt. Aber wo ist das im Süden nicht so. Für die Umstellung vom Wohnmobil auf das Zelt brauchen wir zwei Nächte. Zum einen ist alles hellhöriger und da wir am Boden schlafen, müssen wir uns daran gewöhnen, aufzustehen, ohne gleich das Zelt einzureißen. Unsere kleine Kühlbox reicht völlig für ein paar Lebensmittel und Getränke. Wir haben zusätzlich eine Box dabei, in der wir zwei Wasserflaschen im frei nutzbaren Gefrierschrank des Campingplatzes einfrieren und als Kühlelemente benutzen. Abends machen wir uns leckere Salate oder One-Pot-Essen wie Paella auf unserem kleinen Kocher. Wir erinnern uns, wie man auch mit wenigen Mitteln prima zurechtkommen kann.

Einmal quer über die Insel

In unmittelbarer Nachbarschaft mangelt es nicht an Strandbars und Restaurants. Maria di Campo erreicht man mit einem Strandspaziergang oder man nimmt ein kostenloses Fahrrad vom Campingplatz. Allgemein geht es auf Elba sehr entspannt und familienfreundlich zu. Schickimicki gibt’s hier nicht. Alle Elbaner sind ausgesprochen freundlich und wenn man ein paar Worte auf Italienisch über die Lippen bringt, spürt man die Freude, die einem entgegenkommt. Die Preise sind normal, es ist sehr sauber und nichts durch Hotelburgen verbaut. In der Vorsaison kommen viele Touristen aus Deutschland und der Schweiz, erst im Hochsommer befindet sich Elba in italienischer Hand.

Elba ist kleiner, als es auf Übersichtskarten aussieht. Die Inselquerung von Portoferraio im Norden nach Marina di Campo im Süden beträgt nur 16 Kilometer. Die Strecke kommt uns wiederum länger vor, da die Sträßchen eng und kurvig sind. Die Fahrbahn teilen sich Autos, Busse, Wohnmobile und Fahrräder, weshalb Elba für entspannte Radtouren weniger geeignet ist. Es gibt jedoch auch schöne Mountainbike-Strecken, die man aber erst einmal erreichen muss. Die Alternative sind jede Menge schöner Wanderwege, auch an der Küste entlang. Angesichts der sehr sommerlichen Temperaturen freuen wir uns über die vielen Mietstationen. An fast jeder Ecke kann man Scooter, führerscheinfreie Motorboote oder ein SUP ausleihen.

Gegenüber vom Campingplatz befindet sich eine deutschsprachige Tauchschule. Von zu Hause haben wir bereits einen Tag Schnuppertauchen gebucht, mit der Möglichkeit, den Tauchschein zu machen. Nach einer Einweisung in die Tauchtechnik, Sicherheit und die nötigsten Verständigungszeichen fahren wir mit dem Boot in eine Bucht. Hier geht es gleich rückwärts fallend über die Reling ins klare Wasser, wo wir eine Menge Fische beobachten können. Ein schöner Nachmittag und ein interessantes Erlebnis. Auf den Tauchschein verzichten wir dann, weil uns das zu viel Urlaubszeit kosten würde.

Portoferraio und Napoleon Bonaparte

Zeit, die wir beispielsweise in Portoferraio verbringen, dem Hauptort mit sehr schöner Altstadt, großen Festungsanlagen und der Residenz des wohl bekanntesten Inselherrschers, Napoleon Bonaparte. Es ist Markttag, ein schöner gemischter Markt, teils touristisch, teils traditionell. Die Altstadt ist überall von steilen und schmalen Treppen durchzogen. Hier mischen sich Wohnhäuser, Geschäfte und Bars. Ein lebendiges Städtchen im alten Stil. Im Hafen verkaufen ein paar Fischer frischen Fisch direkt vom Boot. Hier liegt auch eine alte Fregatte, die als Schulschiff unterwegs ist.

Die Besichtigung von Napoleons Villa darf nicht fehlen; hier müssen wir am nächsten Tag einen zweiten Anlauf starten, da dienstags geschlossen war. Wir verbinden dies mit einem Ausflug in den Osten der Insel, nach Porto Azzurro. Der elegante Ort wird von einer Bucht mit Sportboothafen geprägt sowie einem großen Platz mit Restaurants und empfehlenswerten Eisdielen gegenüber. Jeder Ort auf Elba ist auf seine Art interessant. Gemeinsam haben die Städtchen eine Gastronomie, in der alles frisch zubereitet wird und nach unseren Erfahrungen immer sehr lecker schmeckt.

Wir fahren über die Küstenstraße SP 25 in Richtung Westen. Auf nur 60 Kilometern lässt sich die westliche Hälfte der Insel umrunden, ein kleiner Teil der Strecke führt durch die Berge. Die Straße ist gesäumt von meterhohem Schilf, riesigen blühenden Oleanderbüschen und großen Kakteen. Wegen der engen Kurven und je nach Verkehr muss man für zehn Kilometer 20 bis 30 Minuten einplanen. Zuzüglich des einen oder anderen Halts an den vielen spektakulären Aussichtspunkten der westlichen Steilküste. Aber wir haben ja Urlaub und so ist diese Tour ein schöner Tagesausflug. Dank Zusatzbatterie und Solaranlage kann die Kühlbox im parkenden Minicamper bis zu fünf Stunden weiter schnurren. So haben wir immer gekühlte Lebensmittel dabei. Mal machen wir ein zweites Frühstück mit Kaffee, mal eine Piatto con formaggio. Auch unser Porta Potti ist immer dabei, so sind wir unabhängig und können anhalten, wo wir wollen. Die vielen Picknickplätze sind sauber, meist schön gelegen und bieten eine tolle Aussicht.

Serpentinen, kleine Dörfer und Meer

Von der Küstenstraße führen Abstecher zu kleinen Dörfer und Badebuchten, was selbst mit dem Minicamper abenteuerlich sein kann. Meist handelt es sich um enge einspurige Serpentinen, so steil, dass man auf dem Rückweg zur Hauptstraße im ersten Gang bleibt. Wir sind froh, dass wir mit dem Dokker unterwegs sind. Für Wohnmobile sind diese Wege nicht zu empfehlen.

Dank dieser Abstecher gehen wir zwischendurch immer wieder mal zur Abkühlung ins Wasser oder schnorcheln. Dort, wo Campingplätze sind, gibt es zwar einige Sandstrände, aber die sind trotz Vorsaison wegen der knappen Platzverhältnisse recht voll. Liege an Liege, wie an den Lidos der Adria. Zum Glück hat Elba außerdem viele kleine und schöne Kiesbuchten zum Schnorcheln. Diese sind aber nur per Boot oder zu Fuß erreichbar. Über die Felsen führen steile, schmale Wege ans Wasser.

Was man auf Elba keinesfalls auslassen sollte, ist die Fahrt in der Cabinovia auf den Monte Capanne. In einem offenen Metallkorb wird man auf den höchsten Berg der Insel transportiert. Während der gesamten Fahrt schwanken die Körbe hin und her, da bei jedem Ein- und Ausstieg die Geschwindigkeit kurz reduziert wird, urig und harmloser, als es aussieht. Oben angekommen, kann man noch ein paar Meter aufsteigen und hat von dort einen fantastischen Rundblick über die ganze Insel. Man sieht deutlich: Das Meer ist nie weit weg. Da auf Elba sozusagen alles in der Nähe ist, fahren wir noch nach Marciana Marina und Procchio, ebenfalls einen Ausflug wert. Auf dem Weg nutzen wir die Verkaufsstände am Straßenrand, die oft bessere Ware als die meist kleinen Supermärkte anbieten.

Nach der ersten Urlaubswoche legen wir sonntags einen "Ruhetag" ein. Schnorcheln, Eis essen, Räder ausleihen und nach Marina di Campo fahren. Heute ist offenbar Familientag. Großeltern und Eltern mit Kindern sind unterwegs, laut, wuselig, aber nett, italienisch eben. Später lassen wir den Tag am Strand landestypisch mit einem Spritz ausklingen.