Carado CV 590 4x4 Edition 24 heißt der neuste Campingbus von Carado auf Ford Transit mit Allradantrieb. Ein halbes Jahr nach Sunlight legt die Schwestermarke Carado nach. Wie bei vielen aktuellen Neuheiten spielt Ford dabei eine tragende Rolle. Hier gibt es mehr Campingbusse auf Ford Transit im Überblick.

Von den meisten anderen ausgebauten Transit-Modellen unterscheiden sich jedoch sowohl der Carado CV 590 als auch der Sunlight Cliff 590 in einem wesentlichen Punkt: Beide haben Allradantrieb für mehr Traktion auf Schnee, Schotter oder nassen Campingplatzwiesen. Doch nicht nur in diesem Punkt sind beide Campingbusse technisch eng verwandt.

Herausforderung schmaler Transit

An einigen Stellen im neuen Carado-Van zeigt sich, dass es nicht so einfach ist, die schmale Transit-Karosserie zu möblieren. Das Querbett im Heck ist nur etwa 1,89 Meter lang – dafür aber immerhin bis zu 1,50 Meter breit.

Damit der Durchgang zwischen Rückbank und Küche so breit bleibt, dass die Passage als vorgeschriebener Fluchtweg durchgeht, schrägt Carado den Block zur Stirnseite hin an. Mit einem schmalen Tisch an der Sitzgruppe spart Carado schließlich in der Länge Platz für die übrige Einrichtung.

Ausstattung und Preis des Allrad-Campers

70 Liter Volumen hat der Kompressorkühlschrank – genug für zwei Reisende. Die Truma-Combi-4-Heizung versorgen zwei 11-kg-Gasflaschen. Der Frischwassertank fasst übliche 100 Liter. Wer den Allradler beim Wintercamping erproben will, sollte in einen beheizten Abwassertank investieren.

Fast 18.000 Euro mehr als ein vergleichbarer Fiat-Ducato-Ausbau kostet der CV 590. Dieser dürfte jedoch als Edition 24 auch besser ausstaffiert sein. Viel ist darüber noch nicht bekannt, feurige 170 PS sind aber auf jeden Fall Serie.

Carado CV 590 4x4 Edition 24 Daten

Preis: ab 68.999 Euro

ab 68.999 Euro Basis: Ford Transit, Kastenwagen, Allradantrieb, 125 kW/170 PS

Ford Transit, Kastenwagen, Allradantrieb, 125 kW/170 PS Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Länge/Breite/Höhe: 5,98/2,00/2,84 m

5,98/2,00/2,84 m Empfohlene Personenzahl: 2–3

2–3 Baureihe: Der Carado CV 590 geht zunächst mit nur einem Grundriss als Sondermodell Edition 24 an den Start. Produziert und ausgeliefert wird der neue Campingbus ab Mitte 2023.

Das Zwillingsmodell von Sunlight gibt es hier im Video: