Das neue, auf cool gebürstete Konzept der X-Baureihe von den Schwestermarken Chausson und Challenger feierte Premiere im Jahr 2021 mit dem Modell Chausson X 550 bzw. Challenger X 150. Die Modelle zeichnen aus, dass sie wendig sind und wie ein Campingbus wirken. Bei der Aufbauform handelt es sich, streng genommen, um teilintegrierte Reisemobile, die auf GFK-Boden, -Wände und -Dach setzen.

Dieser Logik folgt das neue 2024er-Modell: Der Chausson X 650 ist mit 6,36 Metern so lang wie ein großer Kastenwagen. Das Fahrzeug bietet jedoch mehr Wohn- und Verstaukomfort als ein handelsüblicher Campingbus-Ausbau.

Neuer Kleiderschrank im Heck

Das Modell 550, das es weiterhin gibt, nutzt mit 5,99 Meter Länge das Heck für ein fahrzeugbreites Badezimmer. Der neue X 650 dagegen bringt hier einen sogenannten "Smart Dressing Room" unter. Der Kleiderschrank hat ein höhenverstellbares Regalsystem an Bord. Besonderes Extra: Ein Schrankboden lässt sich soweit elektrisch hochfahren, dass in die darunter liegende Heckgarage bis zu zwei Fahrräder verstaut werden können.

Ein weiterer praktischer Kniff: Der Stauraum im Heck ist von innen wie von außen erreichbar. So kommen Reisende jederzeit an Gepäck, Gerätschaften, Getränkekasten oder was auch immer man genauso im wie am Fahrzeug benötigt.

Vor dem Kleiderschrank steht auf der Fahrerseite ein 150-Liter-großer Kompressorkühlschrank. Gegenüber befindet sich die Küchenzeile mit Zwei-Flammen-Gaskocher und Spülbecken.

Das Badezimmer versetzt der Chausson X 650 zwischen Kühlschrank und Badbereich. Neu ist hier die Schwenkwand. Sie ermöglicht die Nutzung des "Variobads" entweder als WC mit Waschbecken und Holzlattenrost oder als Dusche mit Duschwanne am Boden.

Lounge-Bereich wird zum Schlafzimmer

Wie in der gesamten X-Baureihe ist ein großzügiges Wohnzimmer mit zwei Längsbänken und einem ausklappbaren Tisch das Herzstück des Fahrzeugs. In dieser Lounge kann man dank der drehbaren Fahrersitze aus dem Cockpit mit bis zu fünf Personen gemütlich sitzen und essen. Zwei Seitenfenster und eine Panorama-Dachhaube sorgen dafür, dass genügend Tageslicht in den Wohnraum fällt. Nachts wird eine LED-Innenbeleuchtung mit einem X-Design-Leuchtelement an der Decke die Lichtquelle für gesellige Runden.

Zum Ausruhen und Schlafen lässt man nachts das X elektrisch von der Decke herunter. Es ziert die Unterseite des Hubbetts, das hier angebracht ist. Das Doppelbett ist 1,40 x 1,90 Meter groß und laut Hersteller mit einer Komfortmatratze bestückt. Zusätzlich lässt sich die Sitzgruppe auf Wunsch zu einem Bett mit denselben Maßen umbauen, sodass bis zu vier Personen im Doppelstockbett nächtigen können. Trotz Hubbett unter der Decke beträgt die Stehhöhe laut Chausson 1,98 Meter.

Ausstattung und Zusatz-Pakete

Das Basisfahrzeug Fiat Ducato bringt in der sogenannten "Exklusive-Line"-Ausstattung in Serie ein Schaltgetriebe mit, Fahrer- und Beifahrer-Airbags, schwarze 16-Zoll-Alufelgen und ein Lederlenkrad. Gegen einen Aufpreis von jeweils 4.490 Euro gibt's einen 180-PS-Motor oder ein 9-Gang-Automatikgetriebe.

Für Fahrkomfort sorgen ein Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, ESP, Traction-Plus und eine Start-Stopp-Automatik. Das Zusatzpaket Connect für den Ducato beinhaltet ein Bluetooth-Radio mit Touchscreen und Rückfahrkamera (2.990 Euro). Im Safety-Paket sind unter anderem Kollisionswarner, Spurhalteassistent und ein automatisches Notbremssystem enthalten (1.990 Euro).

Der Chausson X 650 ist bereits mit einer Dieselheizung ausgestattet, die auch während der Fahrt laufen kann. Für alle, die gerne im Winter campen, lohnt sich das Arctic-Paket für 2.990 Euro. Darin enthalten sind Isolation und Beheizung für den Abwassertank, Isomatten, eine Winterabdeckung fürs Kühlschrankgitter und eine Fußbodenheizung. Damit kann man dann wirklich cool campen.

Chausson X 650 (2024): Infos und Preis