Angefangen beim Basisfahrzeug, ist hier alles neu. Der gerade komplett renovierte Ford Transit Custom bildet die Grundlage für den Fünf-Meter-Campingbus von Dreamer.

Neuer Campingbus auf Ford Transit Custom

Neuerungen entdeckt man ebenso bei der Namensgebung: City wird ab sofort zu einer Submarke innerhalb der Rapido-Gruppe. Nur am Rande erscheint der Zusatz "by Dreamer" (bzw. wie auf den Fotos "by Campérêve" für den französischen Heimatmarkt). Diese Positionierung soll dem Kompaktmodell weitere Vertriebskanäle eröffnen, die über das Dreamer-Händlernetz hinausgehen. Entwickelt wurde das Fahrzeug zusammen mit Westfalia – mehr Details dazu siehe unten.

Beim Basisfahrzeug handelt es sich um einen Ford Transit Custom, der bereits mit einigen Elementen des höherwertigen Tourneo Custom ausgerüstet ist. Klimaanlage, schlüsselloser Zugang, Multimedia-System, Rückfahrkamera und diverse Assistenzsysteme sind serienmäßig. Mit 136 PS ist der City völlig ausreichend motorisiert, wobei der aufpreispflichtige 170-PS-Motor ebenso reizvoll erscheint wie die 8-Gang-Automatik. Einen Allradantrieb wird es optional geben.

Variable Sitz- und Schlafplätze

Obwohl die Aufpreisliste für den City sonst erfreulich kurz gehalten ist, könnte eine Sache für Überlegungen sorgen: Statt einer Sitzbank mit drei Plätzen und zwei Isofix-Befestigungen liefert Dreamer als Option zwei Einzelsitze. Während sich sonst die Bank zum Bett umklappen lässt, besteht das untere Bett beim Einbau von Einzelsitzen aus Polsterteilen, die von hinten über die umgelegten Lehnen geklappt werden.

Ebenso ist es möglich, zwei weitere Einzelsitze zu bestellen, die in die Bodenschienen eingesetzt werden und den City zum Sechssitzer machen. Auch damit ist der Bettenbau in derselben Größe möglich. In jedem Fall betragen die Maße der unteren Liegefläche 1,93 x 1,25 Meter.

Das untere Bett besteht aus Polsterteilen, die von hinten über die umgelegten Lehnen geklappt werden. Die Maße der Liegefläche betragen 1,93 x 1,25 Meter. Das Bett im Aufstelldach kann mit noch etwas größeren Abmessungen aufwarten: Es ist gut zwei Meter lang und immerhin 1,30 Meter breit.

Mehr Platz als in dieser Klasse üblich genießt die Sitzgruppe. Weil sich die Möbelzeile nicht bis ganz vorn erstreckt, bleibt auf dem gedrehten Fahrerhaussitz genügend Beinfreiheit. Gleichzeitig ergibt sich so mehr Offenheit, denn der City hat serienmäßig eine Schiebetür auf der linken Seite – selten in dieser Klasse.

Bei der Tisch-Transportkonstruktion wie an den übrigen Innenverkleidungen lässt sich die Handschrift von Westfalia erkennen. Fast nahtlos gehen die verwendeten Formteile vom City-Wohnraum zum Ford-Fahrerhaus über, sodass alles wie aus einem Guss wirkt.

Küche und Bordtechnik

Und die Küche? Die fällt zunächst nur durch eine weit hinten angeordnete Spüle und große Abstellflächen auf. Die 25-Liter-Kühlbox steht in einer Schublade, die nach vorne ausgezogen wird. In dem Auszug darüber befindet sich ein Gas-Kartuschen-Kocher.

Vorteil dieser Konstruktion ist der Verzicht auf eine Gasanlage sowie die Möglichkeit, Kocher und Kühlbox zu entnehmen und draußen zu verwenden. Wer das Outdoor-Kit geordert hat, kann passend dazu zwei Klappstühle aus einem Fach an der Heckklappe entnehmen und den Wohnraumtisch mit vier Klappfüßen vor dem Fahrzeug aufstellen. Beim Fahren hat der Tisch an der Innenseite der rechten Schiebetür seinen festen Platz.

Ein wenig Geduld sollten Interessenten jedoch mitbringen. Die Serienproduktion des City beginnt im Herbst 2024, sodass man in der Rapido-Gruppe bereits von einem Modell des Jahrgangs 2025 spricht.

City by Dreamer Citycamp (2025): Daten und Preis

Basisfahrzeug: Ford Transit Custom, 136 PS, 6-Gang-Getriebe

Ford Transit Custom, 136 PS, 6-Gang-Getriebe Länge / Breite / Höhe: 5,05 / 2,03 / 2,04 m

5,05 / 2,03 / 2,04 m max. Gesamtgewicht: k. A.

k. A. Preis: ab 61.700 Euro

Welche Pläne stecken hinter der neuen Marke?

Für Rapido geht es um eine Offensive im stückzahlträchtigsten Reisemobilsegment, der California-Klasse. Neu ist für ein Dreamer-Modell der Produktionsstandort: Der City läuft im traditionsreichen Westfalia-Werk in Rheda-Wiedenbrück vom Band, wo auch Mercedes Marco Polo und Ford Nugget entstehen. Westfalia kümmerte sich ebenfalls um Entwicklungsarbeiten, denn parallel zum City will man ein eigenes Modell mit den gleichen technischen Genen produzieren.

Im Vergleich mit dem Westfalia wird der City, der zusätzlich den Modellnamen Citycamp trägt, die günstigere Wahl sein. Erste Exemplare sollen im Frühjahr 2024 bei den Händlern stehen und können ab 61.700 Euro bestellt werden. Die wichtigsten Extras (unter anderem Diesel-Heizung und verdunkelte Scheiben) sind in einem Paket für 1.990 Euro verpackt, was unter dem Strich einen sehr konkurrenzfähigen Komplettpreis verspricht.