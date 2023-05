Kennen Sie das Problem? Man ist mit dem Liner unterwegs und will nur mal kurz zum Austernschlürfen ins nächste Fischerdorf mit den engen Gässchen. Jetzt alle Slide-Outs und die Markise einfahren und ausparken? Auch wenn ersteres elektrisch per Knopfdruck und letzteres unterstützt mit Assistenzsystem funktioniert, ist es doch viel bequemer, sich kurz in den Pkw zu setzen – und der kommt natürlich mit in den Urlaub, weil man genügend Platz hat in der Heckgarage.

Wenn Sie sich mit diesem Szenario identifizieren können, dann: Doppelt herzlichen Glückwunsch! Erstens sind Sie unverschämt reich. Und zweitens gibt's ein neues Spiel-, äh, Fahrzeug für Ihr Luxusproblem: den Dembell L mit einer großen Pkw-Garage.

Absenkbares Schlafzimmer über der Heckgarage

Ein Pkw mit bis zu 4 Metern Länge passt ins Heck des Luxusliners, zum Beispiel ein Mini mit fünf Türen, ein Audi A1 oder ein Fiat 500. Im kleineren Modell Dembell S passt nur ein Smart hinein. Das Einparken in die Heckgarage geschieht übrigens ganz easy dank elektronischer Auffahrrampe, man fährt den Pkw einfach auf die ausgefahrene Plattform und lässt diese dann per Knopfdruck in die Garage fahren.

Die Garage verfügt darüber hinaus über ein hydraulisches System. Es ermöglicht, dass im Stand, wenn der Pkw ausgeparkt ist, das darüberliegende Bett (1,80 x 2,00 Meter) und Schlafzimmer weiter nach unten zu fahren. Dann kann man stufenlos vom Wohnzimmer vorne im Dembell Luxusliner bis zum Heck-Master-Bedroom zum Schlafen schreiten.

Innenraum und Design

Das Interieur kann man je nach Gusto in den Farben Kupfer, Petrol oder Stahl (Grau) gestalten lassen. Das italienische Design-Büro Galeazzi e Minotti Architect Studio war an der Gestaltung beteiligt, um den Jacht-artigen und nautischen Stil zu erschaffen. Verwendung finden hier vor allem hochwertige Materialien wie Marmor, Stahl, Leder und Holz. Sämtliche Einbauteile stammen von namhaften Herstellern wie Miele, Bose, Liebherr und Harman Kardon.

Zwei Slide-Outs seitlich am Mercedes Actros sorgen für eine Wohnraumerweiterung. Der Grundriss ist offen gestaltet. Vom Schlafzimmer hinten führt ein Gang auf der Beifahrerseite am Badezimmer vorbei nach vorne in den Wohnraum. Dort steht ein L-förmiges Sofa gegenüber der Küche.

Im Cockpit finden bis zu vier Personen komfortable Leder-Pilotensitze. Über dem Fahrerhaus befindet sich ein Hubbett in Queensize-Größe. Die Innenstehhöhe beträgt 2,10 Meter.

Hochwertige Technik

Der Mercedes Actros bringt es mit seinem 12,8-Liter-Motor auf bis zu 530 PS. Dabei verbraucht er etwa 20,5 Liter auf 100 km, was für einen 26-Tonnen-Koloss erstaunlich ergiebig scheint.

Die Wasservorräte wissen auch zu imponieren: Der Dembell L Luxusliner hat Kapazitäten von 1.000 Liter Frischwasser, 460 Liter Grauwasser und 400 Liter Schwarzwasser an Bord. Sämtliche Wassertanks sind isoliert und beheizbar im Fahrzeugboden untergebracht.

Der Warmwasserboiler funktioniert hybrid mit Diesel oder Strom. Beim Abstellen und Überwintern kann man das System via Strom auf einer konstanten Temperatur von 5 Grad Celsius halten, sodass nichts einfriert. Im Sommer sorgt übrigens eine Klimaanlage für Abkühlung.

Ein 4,8-kW-Dieselgenerator und ein 24-Volt-Energiespeicher-System sorgen für genügend Elektrizität unterwegs. Drei bis sechs Lithium-Batterien lassen sich in dem Liner einbauen.

Ein Zentralheizungssystem mit Fußboden- und Radiatorheizung und lokalem Thermostat sorgt dafür, dass überall die passende Temperatur herrscht. Auch die Seitenfenster können beheizt werden. Im Bad steht natürlich ein Handtuchheizkörper bereit.

Sowohl im Schlafzimmer als auch im Wohnraum gibt's einen Fernseher. Über ein Smart-Home-Netzwerk lassen sich sämtliche Bordtechnik-Elemente sowie die Türen, Licht und Jalousien steuern. Das ist sowohl am eingebauten Bildschirm wie auch via Fernsteuerung möglich.

Dembell Luxusliner