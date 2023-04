Mit dem Dethleffs Globetrotter CD fing 1985 alles an. Die Idee des kompakten Teilintegrierten, der die Brücke zwischen Campingbus und aufgebautem Reisemobil schlägt, war geboren. Seitdem verfolgt der Traditionshersteller aus Isny dieses Modellkonzept beharrlich – mal mit mehr, mal mit weniger Konkurrenz.

In seiner neuesten Auflage nennt sich die Baureihe Globebus Go und lehnt sich damit an die zu Saisonbeginn neu eingeführte Baureihe Just Go an. Das gilt zum einen für das Basisfahrzeug, den Ford Transit, der auch im Van-Segment nun immer häufiger auftaucht.

Dethleffs Globebus Go T 45: Daten und Preis

Preis : ab 58.499 Euro

: ab 58.499 Euro Basis : Ford Transit, Flachrahmen, Vorderradantrieb, ab 96 kW/130 PS

: Ford Transit, Flachrahmen, Vorderradantrieb, ab 96 kW/130 PS Gesamtgewicht: 3.499 kg

3.499 kg Länge/Breite/Höhe : 6,69/2,20/2,69 m

: 6,69/2,20/2,69 m Empfohlene Personenzahl : 2

: 2 Baureihe: Die neue Van-Baureihe umfasst zwei Modelle, die beide auf Ford Transit basieren. Neben dem Einzelbettengrundriss gibt es noch ein Sechs-Meter-Querbett-Modell (T 15).

Zum anderen ähnelt auch der Ausbaustil dem Innendesign der normalbreiten Just-Go-Teilintegrierten – ist insgesamt aber etwas heller gehalten, was dem Raumeindruck in dem schmalen und auffällig flachen Aufbau zugutekommt. Die Innenhöhe ist mit 1,90 Meter tatsächlich nicht gerade üppig und kann für großgewachsene Interessenten ein Ausschlusskriterium sein.

Das rechte Einzelbett streckt sich im Heck indes auf immerhin 2,01 Meter Länge, 1,93 Meter sind es auf der linken Seite. Die beiden Betten sind erhöht eingebaut, über eine Treppe aber bequem erreichbar. Darunter befindet sich eine kleine, jedoch durchaus fahrradtaugliche Garage. Nebenbei: In der Heckaufteilung zeigen sich die größten Unterschiede zum zweiten neuen Globebus-Go-Modell, dem kurzen T 15 – mehr dazu im Kasten rechts.

Küche, Bad und Sitzgruppe sind bei beiden Grundrissen nahezu identisch. Die kompakte Kombüse hat einen 84-Liter-Kompressorkühlschrank, der optional auf stolze 149 Liter wächst. Eine klappbare Verlängerungsplatte schafft mehr Küchenarbeitsfläche.

Das Bad gegenüber nutzt die begrenzte Grundfläche gut aus, dank einer schwenkbaren Waschtischwand, die eine passable Duschkabine entstehen lässt. Allerdings schränkt der wuchtige Radkastenüberbau die Fußfreiheit ein.

Für die anvisierte Zwei-Personen-Besatzung ist auch die Halbdinette-Sitzgruppe angemessen zugeschnitten. Das Panorama-Dachfenster in der T-Haube und das zweite Exemplar über dem Tisch machen den Wohnraum hell und luftig. Beide gehören allerdings – wie so vieles andere – zum praktisch obligatorischen Comfort-Paket für 7.699 Euro, was den günstig erscheinenden Grundpreis von 58.499 Euro für den T 45 ein Stück weit relativiert.

Dethleffs Globebus Go T15 Querbett

Unter sechs Meter Länge bleibt das kürzere Modell der neuen Globebus-Go-Baureihe, der T 15. Platz spart in dem Fall ein Querdoppelbett im Heck mit den Maßen 1,98 x 1,32–1,37 m. Da der Einstieg ins Bett konzept- bedingt weniger komfortabel gelingt als bei Einzelbetten, hilft eine ausziehbare Trittstufe beim Erklettern der Liegefläche. Auch unter dem Querbett findet sich ein Heckstauraum, der aber deutlich kleiner ist als im T 45 und allenfalls für Faltfahrräder geeignet ist. Zudem fällt beim Sechs-Meter-Globebus die Aufbautür rund zehn Zentimeter schmaler aus. Frisch- und Abwassertank sind mit 115 und 95 Litern dagegen identisch. Der T 15 kostet 56.999 Euro.

Dethleffs Globebus Go T15: Daten und Preis

Basisfahrzeug: Ford Transit, 2,0 l TDCi Ford EcoBlue, 130 PS

Ford Transit, 2,0 l TDCi Ford EcoBlue, 130 PS Zulässige Gesamtmasse: 3,499 t

3,499 t Schlafplätze : 3

: 3 Höhe/Breite/Länge: 2,81/2,20/5,99 m

2,81/2,20/5,99 m Preis: 56.999 Euro

Teilintegrierte auf Ford Transit

Dethleffs ist nicht die einzige Wohnmobil-Marke, die auf den Ford Transit als Basisfahrzeug setzt. Es werden immer mehr. Viele Campingbus-Modelle nutzen den Transit schon seit letztem Jahr, hier finden Sie eine Übersicht der Ford-Campingbusse. Und auch bei den Teilintegrierten-Modellen gibt es immer mehr: Weinsberg zeigt den Caraloft und Carasuite auf Ford, Sunlight den Sunlight T 670S, T 680 und T 690L und Bürstner den Lineo T. Außerdem gibt es auf der CMT 2023 noch den neuen Pilote-Teilintegrierten zu sehen. In diesem Fall auf der Trail-Ausführung des Ford Transit.