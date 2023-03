Was passiert, wenn ein Reisemobil-Hersteller aus einer Not eine Tugend macht? Etrusco bringt aufgrund der Lieferengpässe des Fiat Ducato schmale Teilintegrierte, auch Vans genannt, auf Basis des Renault Master mit 145-PS-Motoren. Zwei Modelle mit schlanken 2,14 Metern Fahrzeugbreite gehen an den Start.

Beide Modelle haben eine Küchenzeile mit 2-Flammen-Gasherd, Spüle und 78-Liter-Kühlschrank und eine Heckgarage an Bord. Das Vario-Bad auf der Fahrerseite in der Fahrzeugmitte verfügt über Dusche, WC und Waschbecken. Die Frischwassertanks fassen 110 Liter, der Abwassertank 90. Sie unterscheiden sich vor allem in der Länge und der Bettenanordnung im Heck.

Etrusco V 6.8 SR

Das etwas längere Modell V 6.8 SR ist 6,82 Meter lang und hat zwei Einzelbetten im Heck. Das kleinere davon ist 1,92 x 0,72 Meter groß, das größere 1,94 x 0,80 Meter. Will man doch nicht alleine schlafen, lassen sich die zwei Betten zu einer großen Liegefläche zusammenbauen. Diese ist dann insgesamt 1,91 Meter breit.

Am Fußende ist jeweils ein Kleiderschrank auf beiden Seiten unter der Liegefläche installiert. An der Rückwand des Fahrzeuginneren, also am Kopfende, sind Dachschränke eingebaut, um weitere Dinge zu verstauen.

Die Sitzgruppe besteht aus einer Sitzbank und den drehbaren Fahrersitzen. Nur in diesem Modell lässt es sich optional zum Notschlafplatz umbauen. Dieser ist dann 1,74 Meter lang und 75 bis 45 Zentimeter breit. Das genügt für eine etwas kleinere Person. An der Beifahrerseite ergänzt ein kurzer Längssitzplatz an der Seite das Platzangebot – oder um vom umgedrehten Beifahrersitz aus gemütlich die Beine hochzulegen.

Basisfahrzeug : Renault Master 2,3 dCi, 145 PS

: Renault Master 2,3 dCi, 145 PS Länge/Breite/Höhe : 6,82 / 2,14 / 2,71 Meter

: 6,82 / 2,14 / 2,71 Meter max. Gesamtgewicht : 3,5 Tonnen

: 3,5 Tonnen Sitz-/Schlafplätze : 4 / 2 (optional 3)

: 4 / 2 (optional 3) Grundpreis: ab 53.499 Euro

Etrusco V 5.9 DR

Das kürzere Modell V 5.9 DR ist entsprechend seiner Nomenklatur 5,99 Meter kurz und entspricht damit eher den Maßen eines Campingbusses. In seinem Heck befindet sich ein Querbett, das via Leiter erklimmbar ist. Es ist 1,94 Meter lang, an der breitesten Stelle misst es 1,35 Meter und an der schmalsten 1,20 Meter.

Auf der Beifahrerseite schließt ans Bett außerdem ein weiterer schmaler, aber raumhoher Kleiderschrank an. Davor ist in der Fahrzeugmitte neben dem Aufbaueingang die Küche platziert. Die Sitzgruppe beschränkt sich lediglich auf Sitzbank und Fahrersitze.

Basisfahrzeug : Renault Master 2,3 dCi, 145 PS

: Renault Master 2,3 dCi, 145 PS Länge/Breite/Höhe: 5,99 / 2,14 / 2,71 Meter

5,99 / 2,14 / 2,71 Meter max. Gesamtgewicht : 3,5 Tonnen

: 3,5 Tonnen Sitz-/Schlafplätze : 4 / 2

: 4 / 2 Grundpreis: ab 51.199 Euro

Pakete und Design

Obwohl sie von außen optisch recht flach wirken, bieten die teilintegrierten Reisemobile im Innenraum 1,95 Meter Stehhöhe und eine offene Raumgestaltung. Hinzu kommt, dass sie das typisch moderne und elegante Design der Marke im Inneren tragen.

Mit dem Ausstattungspaket "Complete Selection" für 11.999 Euro erhalten die Fahrzeuge reizvolle Akzente im "type x"-Design in der Außengestaltung und die helle Wohnwelt "Emilia".

Das Paket bestellen nach Herstellerangaben bis zu 80 Prozent aller Kundinnen und Kunden bei den aktuellen Modellen mit dazu. Darin sind obendrein 16-Zoll-Alufelgen, Rahmenfenster und ein Multimediapaket mit Rückfahrkamera enthalten. Ein isolierter Abwassertank und eine Markise runden die Ausstattung ab, sodass man im Sommer wie im Winter komfortabel mit den Fahrzeugen reisen kann.