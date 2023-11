Eura Mobil begibt sich in der Saison 2024 auf unbekanntes Terrain. Der neue Xtura, ein Teilintegrierter auf Mercedes Sprinter 4x4 mit zulässigem Gesamtgewicht von 4,1 Tonnen, soll Fernreise-Fans locken.

Mit dem Xtura 686 EF präsentiert Eura Mobil erstmals ein eigenes Fernreisemobil auf Basis des Mercedes Sprinter 4x4. Campern mit Expeditions- und Fernreiseambitionen verspricht der Hersteller bis zu 20 Tage elektrische Autonomie im 6,88 Meter langen Teilintegrierten. Die Grundlage hierfür bildet eine 330 Amperestunden Lithiumbatterie sowie zwei Hochleistungs-Solarkollektoren, die in den Dachträger integriert sind.

Der 3.000-Watt-Wechselrichter sorgt dafür, dass stets die richtige Spannung bei den 230-Volt-Stromverbrauchern an Bord ankommt. Zusätzlich können faltbare Solarmodule geordert werden. Auch die Option 2er 60-Ampere-Ladewandler gibt es. Sie können die Batterie während der Fahrt wiederaufladen.

Ausstattung für autarkes Reisen

Autarkes Reisen sollen die technischen Komponenten im Wohnraum des Eura Mobil Xtura erleichtern. Unabhängig von den Gasreserven an Bord läuft der Kompressor-Kühlschrank mit 146 Litern Fassungsvermögen. Eine Besonderheit in der Küche ist der kombinierte Herd mit zwei Gas- und einem Induktions-Kochfeld. So kann das Dinner je nach Verfügbarkeit der Energiequelle auf dem entsprechenden Kochfeld zubereitet werden. Gegen Aufpreis stattet Eura Mobil die Küche mit einem Backofen aus.

Das Bad liegt im Xtura gegenüber der Küchenzeile auf der Beifahrerseite. Trotz kompakter Außenmaße von unter sieben Metern bietet der Waschraum eine ausgewachsene Dusche. Möglich macht das eine Schwenkwandlösung. Bei Bedarf wird so das Waschbecken samt großem Spiegel über die Banktoilette geschwenkt. Bei gefülltem Tank stehen für eine Fernreise eher knapp gemessene 145 Liter Frischwasser zur Verfügung. Der 105 Liter große Abwassertank befindet sich in einer isolierten und beheizten Bodenwanne.

Frostfeste Wasserversorgung im TI

Gegen Frost ist auch das elektrische Ablassventil geschützt. Damit laut Hersteller selbst Reiseziele mit Temperaturen von 20 Grad Celsius unter Null und angefahren werden können, baut der Xtura auf eine 85 Millimeter starke Bodenplatte, die nicht nur isoliert, sondern in der auch eine Fußbodenheizung untergebracht ist.

Der wohltemperierte Laufboden ist Teil des Warmwasser-Heizungssystems von Alde. Beim Aufbau setzt Eura Mobil auf eine holzfreie und vollflächig in Aluminiumprofilen verklebte Karosserie aus GFK-Verbundwerkstoffen.

Grundriss mit Längssitzbank

Der gemütlich wirkende Wohnbereich ist mit einer Längsbanksitzgruppe ausgestattet. Im Heck befinden sich die Einzelbetten mit einer Liegelänge von je 1,95 Meter. In der Garage darunter bleibt Platz für Fahrräder und anderes sperriges Gepäck. Ebenfalls in der Garage ist die Elektrozentrale zu finden. Bedient und überwacht wird die gesamte Bordelektronik über ein busgesteuertes Bord-Control-System.

Der Grundpreis des Eura Mobil Xtura liegt bei 144.900 Euro. Camper mit ambitionierten Fernreisezielen sollten einen Blick auf die vier aufeinander aufbauenden Sonderausstattungs-Pakete werfen. Denn die enthalten unter anderem diverse Fahrassistenten, Allterrain-Räder, Unterfahrschutz oder zusätzliche Solarmodule.

Noch mehr neue Teilintegrierte mit Check gibt es hier.

Daten Eura Mobil Xtura (2024)