Die promobil Heftausgabe 05/2023 unterscheidet sich schon rein äußerlich durch eine außergewöhnlich wertige Veredelung des Titelblatts mit partieller Goldglanz-Folierung und hebt sich mit einem besonders emotionalen Titelhauptmotiv deutlich ab. Darüber hinaus bekommen die Leser im Heft zum regulären Preis deutlich mehr redaktionelle Inhalte.

Die Ausgabe liegt seit Mittwoch, den 5. April im Handel, hat 196 Seiten und kostet 4,90 Euro.

++ promobil 05/2023 direkt als E-Paper bestellen ++

Mehr Tests, mehr Zubehör-Themen und mehr Reiseziele als üblich prägen den Inhalt ebenso wie ein umfangreicher Jubiläumsteil.

Tests, Zubehör und Reisen

Viele Tests der neuen Modelle populärer Reisemobilmarken wie Carthago, Hymer, Weinsberg, La Strada, Chausson und Rapido werten die Testrubrik auf. Alle Fahrzeug- und Aufbauklassen, vom günstigen Campingbus bis zum hochwertigen Integrierten, sind vertreten. Dazu widmet sich der Kauftipp der populären Klasse der Campingbusse, stellt 10 Modelle verschiedener Marken von Adria über Challenger und Clever Mobile bis Roller Team ausführlich vor und vergleicht sie miteinander.

In der Rubrik Zubehör bringen wir passend zum Saisonstart einen großen, exklusiven Sommerreifentest sowie einen ausführlichen Test praktischer, platzsparender Campingtopf-Sets. Praxistipps zur Optimierung des eigenen Reisemobils, zur Verbesserung des Navigationsempfangs sowie zur Sicherung von Wertsachen im Urlaub komplettieren neben weiteren Zubehör-Tests diesen Heftteil.

Die Reisegeschichten im Heft führen die Leser unter anderem in die Toskana, die Provence sowie nach Westpommern und zum Kaiserstuhl. Dazu stellt die Redaktion den Lesern rund 100 Stellplätze ausführlich vor.

60 Extra-Seiten zu 40 Jahren Reisemobil-Geschichte

Im umfangreichen Jubiläums-Sonderteil dreht sich auf rund 60 Extra-Seiten alles um die Reisemobil-Entwicklung der zurückliegenden 40 Jahre. Die Redaktion stellt die Highlights und Meilensteine der Reisemobil-Historie ausführlich vor. Wir gehen zudem der Frage nach, wie sich Design, Grundrisse, Technik und Basisfahrzeuge verändert und verbessert haben. Worin drückt sich der reisemobile Fortschritt aus? Welches waren wegweisende Innovationen? Was hat sich nicht durchgesetzt, was war seiner Zeit voraus? Die positive Entwicklung der für Reisemobilisten wichtigen Stellplatz-Infrastruktur wird ebenso Gegenstand der Berichterstattung sein. Zu Wort kommen ebenso die prominenten Macherinnen und Macher der Branche, auch die Leser selbst sind mit ihren schönsten historischen Reisefotos in die Ausgabe eingebunden.

Das Heft ist ein absolutes Muss für jeden Reisemobil-Fan.