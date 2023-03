Mit der Fähre übers Mittelmeer in den Campingurlaub: Welcher Wohnmobil-Fan träumt nicht davon? Wenn zwischen Capri und den Kanaren die rote Sonne im Meer versinkt, ist das nämlich weit mehr als ein Postkartenidyll. Gemächlich schiebt sich das weiße Schiff durch die Wellen, das Stampfen des Schiffsdiesels gibt den Takt der Entspannung vor. Zwar fühlen sich WohnmobilfahrerInnen auf den Straßen Europas meist am wohlsten, doch ist gegen ein Intermezzo auf See nichts einzuwenden.

Erst recht nicht, wenn lange und mautbelastete Anfahrten vermieden werden können oder eine Insel das Ferienziel darstellt. Moderne Fähren bestechen durch hohe Standards und viel Komfort, für Unterhaltung und Gaumenfreuden ist gesorgt.

Beliebte Routen

Auf der Karte oben sehen Sie die beliebtesten Fährrouten im Mittelmeer mit Abfahrts- und Ankunftshäfen. Besonders beliebt sind für viele Wohnmobil-UrlauberInnen die Fähren nach Sardinien und Korsika, aber auch nach Griechenland nehmen immer mehr Reisende den Weg übers Wasser. Wenn Sie direkt nachschauen wollen, was die Überfahrt in Ihrem Fall kostet, können Sie das hier bei Direct Ferries tun: Fähren bei Direct Ferries hier buchen.

Preise und Sonderangebote für Wohnmobile

Der schnelle Weg übers Wasser wirkt auf den ersten Blick oft kostenträchtig, doch sollte man sich von den mitunter üppigen Basistarifen nicht abschrecken lassen. Viele Reedereien bieten Campern Sonderkonditionen, durch die sich die Kosten im Zaum halten lassen. So gewährt Adria Ferries auf den Routen ab Ancona einen Camper-Rabatt von 20 Prozent. Anek und Superfast reduzieren auf den Adria-Strecken die Fahrzeugtarife um 25 Prozent, wenn die Mitgliedschaft in einem Automobil- oder Campingclub nachgewiesen wird. Darüber hinaus können Ermäßigungen für Senioren oder Jugendliche geltend gemacht werden.

Bei gleichzeitiger Buchung der Rückfahrt bietet Star Lines Campern besondere Rabatte. Zudem gibt es – wie auch bei Grimaldi Lines – Last-minute-Offerten in begrenzter Anzahl. Grimaldi gewährt zudem Sonderermäßigungen, wenn man mit einem Reisemobil oder Wohnwagen eincheckt. Immerhin 16 verschiedene Discount-Angebote bewirbt Minoan Lines für die Adria-Strecken. ADAC-Mitglieder zahlen auf den internationalen Routen 20 Prozent weniger für das Fahrzeug. Bei gleichzeitiger Buchung einer innergriechischen Verbindung locken 30 Prozent Rabatt.

Günstig nach Korsika geht es mit Corsica und Sardinia Ferries: Für zwei Personen und Camper werden von Livorno nach Bastia 96 Euro in Rechnung gestellt. Für den Weg von Italien nach Spanien kommen Camper bei Grimaldi Lines mit dem Wohnwagen-Tarif 25 Prozent billiger über das Meer. Das Angebot gilt für Reisemobile bis neun Meter Länge auf den Strecken von Civitavecchia und Porto Torres nach Barcelona oder zurück. Sonderkonditionen für Personen können kombiniert werden.

Moby Lines bietet auf mehreren Strecken den Spezialtarif Pex Camper an. Erstmals gilt auch auf den Elba-Fähren mit dem Spezialtarif für Reisemobile eine Längenbegrenzung von nun sieben Metern – wie auch auf den Strecken nach Sardinien und Sizilien. Ohne Längenbegrenzung kann der Tarif bei Reisen auf die Insel Korsika angewendet werden. Eine Länge von sieben Metern ist auch bei Tirrenia die Grenze, bis zu der mit einem Reisemobil Aktionsangebote genutzt werden können. Möglich sind die Tarife auf Routen vom Festland nach Sardinien und Sizilien.

Plant man gemeinsam mit mindestens zehn Campern eine Marokko-Tour, können auf den Strecken von Africa Morokko Link spezielle Gruppentarife in Anspruch genommen werden. Wer seine Überfahrt nach Marokko von Frankreich oder Spanien aus mindestens drei Tage vorab bei Balearia bucht, wird mit zehn Prozent Rabatt belohnt.

Kosika: Livorno - Bastia hier direkt buchen. Eine Alternative ist die Route Savona - Bastia, Sie können diese hier bei Direct Ferries buchen.

Civitavecchia - Barcelona können Sie hier bei Direct Ferries buchen. Elba: Alle Routen nach Elba können Sie hier bei Direct Ferries buchen.

Vergünstigungen für Kinder und SeniorInnen

Familien mit kleinen Kindern rücken auch auf den Mittelmeerlinien vermehrt ins Bewusstsein. Säuglingen und Kleinkindern wird durch die Bank eine Seereise zum Nulltarif ermöglicht – ohne Anspruch auf Sitzplatz oder Bett. Einige Reedereien bieten für Kabinen zubuchbare Kinderbetten, die Baby-Passage wird dann mit dem halben Preis berechnet, wenn man diese Option bereits bei der Buchung wählt.

Kinder ab vier Jahren fahren meist ebenfalls zum halben Preis mit. Nach oben herrschen dabei unterschiedliche Altersvorgaben. Üblich ist ein Kindertarif bis zum zwölften Lebensjahr.

Auch PassagierInnen im besten Alter reisen günstiger: Auf allen Adria-Strecken gewährte Anek beispielsweise in der Vergangenheit PassagierInnen ab 60 Jahren einen Discount von 20 Prozent, unter bestimmten Voraussetzungen auch auf den Fahrzeugpreis.

Neue Routen und Änderungen im Mittelmeer

Adria-Routen

Gemeinsam mit Superfast bietet Hellenic Seaways Passagen von Ancona und Brindisi nach Igoumenitsa, Korfu und Patras an. Erstmals befahren wird die Strecke von Venedig nach Korfu. Eine Alternative zu Nordgriechenland stellt die von Starlines betriebene Route von Bari nach Vlora in Albanien dar. Die von Adria Ferries betriebene Strecke Triest–Durrës fällt weg. Für die kleine Runde um die Adria hat Jadrolinija die Strecke Ancona–Zadar wieder aufgenommen. Die kroatische Reederei bietet zudem eine Verbindung von Bari nach Bar in Montenegro an.

Routen nach Griechenland im Überblick gibt es hier bei Direct Ferries.

Nordafrika

Nach der Lockerung der Coronabestimmungen können Afrikareisende wieder auf den südlichen Kontinent übersetzen. Es gibt jedoch Veränderungen auf den befahrenen Routen. Balearia weitet die Strecken nach Marokko aus – von Motril aus werden nun auch Tanger Med und Melilla angesteuert. Von Sète aus gibt es eine direkte Verbindung nach Alhucemas. Gestrichen werden die von Grimaldi Lines bedienten Routen von Barcelona und Savona nach Tanger. Naviera Armas und Trasmediterranea schippern von Motril nach Al Hoceima und Nador.

Die Route von Genua nach Nador wird von Grandi Navi Veloci aufgegeben, stattdessen wird die marokkanische Hafenstadt nun von Almeria aus angesteuert. Auch die Strecken von Civitavecchia, Genua und Palermo nach Tunis stehen nicht mehr zur Verfügung. Dafür gibt es regelmäßige Verbindungen von Genua, Sète und Barcelona nach Tanger – von der katalanischen Hauptstadt aus wird auch nach Nador abgelegt. CTN Tunisia Ferries streicht die Zielhäfen Rades und Livorno und bietet stattdessen Passagen von Tunis nach Genua und Marseille.

Kanarische Inseln

Naviera Armas und Trasmediterranea kooperieren auch auf den Kanaren-Routen. Ab Cadiz wird künftig auch nach Fuerteventura abgelegt; von Huelva aus lassen sich Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa erreichen. Als Alternative für die Fährpassage von Huelva nach Gran Canaria oder Teneriffa bringt sich die Reederei Balearia ins Spiel. Förde Reederei Seetouristik (FRS) gibt 2023 sowohl die Verbindung von Algeciras nach Huelva als auch die Strecken ab Huelva zu den Kanaren auf.

Hier können Sie Fähren auf die Kanaren bei Direct Ferries buchen.

Mittelmeerinseln

Grandi Navi Veloci ist künftig auch auf der Strecke von Neapel nach Olbia auf Sardinien unterwegs. Auf dem Weg zu den Balearen entfallen jedoch Verbindungen: So streicht GNV die Strecke von Barcelona nach Menorca. Trasmediterranea fährt Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera von Barcelona und Valencia aus nicht mehr an.

Auf einen Blick: Reedereien, Routen, Informationen

Östliches Mittelmeer

Adria Ferries: Italien-Albanien, www.adriaferries.com

Italien-Albanien, www.adriaferries.com Anek Lines: Italien-Griechenland, innergriechische Verbindungen, www.anek.gr

Italien-Griechenland, innergriechische Verbindungen, www.anek.gr Blue Star Ferries: Innergriechische Verbindungen, www.bluestarferries.com

Innergriechische Verbindungen, www.bluestarferries.com Grandi Navi Veloci : Italien-Albanien, gnv.it

: Italien-Albanien, gnv.it Grimaldi Lines: Italien-Griechenland, www.grimaldi-lines.com

Italien-Griechenland, www.grimaldi-lines.com Hellenic Seaways: Innergriechische Verbindungen, www.hellenicseaways.gr

Innergriechische Verbindungen, www.hellenicseaways.gr Jadrolinija: Italien-Kroatien, www.jadrolinija.hr

Italien-Kroatien, www.jadrolinija.hr Minoan Lines: Italien-Griechenland, innergriechische Verbindungen, www.minoan.gr/de

Italien-Griechenland, innergriechische Verbindungen, www.minoan.gr/de Montenegro Lines : Italien-Montenegro, montenegrolines.com

: Italien-Montenegro, montenegrolines.com SNAV: Italien-Kroatien/Äolische und Liparische Inseln, www.snav.it/de

Italien-Kroatien/Äolische und Liparische Inseln, www.snav.it/de Star Lines : Italien-Albanien/Girechenland, starlines.it

: Italien-Albanien/Girechenland, starlines.it Ventouris Ferries: Italien-Griechenland/Albanien, www.ventourisferries.com

Italien-Griechenland/Albanien, www.ventourisferries.com Superfast Ferries: Italien-Griechenland, www.superfast.com

Mittelmeerinseln

Balearia: Spanien-Balearen, www.balearia.com

Spanien-Balearen, www.balearia.com Corsica/Sardinia Ferries: Frankreich/Italien-Korsika/Sardinien/Sizilien, Frankreich-Balearen, www.corsica-ferries.de

Frankreich/Italien-Korsika/Sardinien/Sizilien, Frankreich-Balearen, www.corsica-ferries.de Grandi Navi Veloci: Italien-Sardinien/Sizilien, www.gnv.it

Italien-Sardinien/Sizilien, www.gnv.it Grimaldi Lines : Italien-Sardinien/Malta, Spanien-Sardinien/Italien, www.grimaldi-lines.com

: Italien-Sardinien/Malta, Spanien-Sardinien/Italien, www.grimaldi-lines.com Moby Lines: Italien-Sardinien/Sizilien/Elba/Korsika/Tremiti, www.mobylines.com

Italien-Sardinien/Sizilien/Elba/Korsika/Tremiti, www.mobylines.com Tirrenia: Italien-Sardinien/Tremiti/Sizilien, www.tirrenia.it

Italien-Sardinien/Tremiti/Sizilien, www.tirrenia.it Toremar: Italien-Elba, www.toremar.it

Nordafrika und Kanarische Inseln

Africa Morocco Link: Spanien-Marokko, www.aml.ma

Spanien-Marokko, www.aml.ma Armas Ferries: Spanien-Marokko/Kanaren, www.navieraarmas.com

Spanien-Marokko/Kanaren, www.navieraarmas.com Balearia: Spanien-Marokko/Algerien/Kanaren, Frankreich-Marokko, www.balearia.com

Spanien-Marokko/Algerien/Kanaren, Frankreich-Marokko, www.balearia.com CTN Tunisia Ferries: Italien/Frankreich/Spanien-Tunesien, www.ctn.com.tn

Italien/Frankreich/Spanien-Tunesien, www.ctn.com.tn Förde Reederei Seetouristik FRS: Spanien-Marokko/Kanaren, www.frs.es

Spanien-Marokko/Kanaren, www.frs.es Grandi Navi Valoci: Italien/Spanien/Frankreich-Marokko/Tunesien, www.gnv.it

Italien/Spanien/Frankreich-Marokko/Tunesien, www.gnv.it Grimaldi Lines: Italien-Tunesien, Italien/Spanien-Marokko, www.grimaldi-lines.com

Italien-Tunesien, Italien/Spanien-Marokko, www.grimaldi-lines.com Tirrenia: Italien-Tunesien, www.tirrenia.it

Italien-Tunesien, www.tirrenia.it Trasmediterranea: Spanien-Nordafrika/Kanaren, www.trasmediterranea.es

Camping an Bord im Süden

Einige Grundregeln gelten fürs Camping auf dem Autodeck. Es funktioniert lediglich mit offiziell registrierten Freizeitfahrzeugen. PassagierÍnnen sollten beispielsweise spätestens drei Stunden vor der Abfahrt einchecken.

Camping an Bord wird derzeit von Anek und Superfast Ferries auf den Strecken zwischen Italien und Griechenland, nicht aber nach Korfu, angeboten. Für den Preis von Fahrzeug und Deckpassage können die sanitären Anlagen der Schiffe genutzt werden, Strom ist obligatorisch. Laut Angebot ist Camping an Bord zwischen dem 1. April und dem 31. Oktober möglich. Allerdings hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Plätze rar sind und ausgesprochen früh gebucht werden müssen.

Als Alternative bietet Minoan Lines das Programm All Inclusive Camping. Für den Tarif einer Deckpassage plus Fahrzeugpreis gibt es einen Stromanschluss auf dem Fahrzeugdeck sowie eine 30-prozentige Ermäßigung auf Speisen und Getränke. Die Unterbringung erfolgt allerdings in einer Innenkabine. Das Angebot gilt ganzjährig und ausschließlich für registrierte Freizeitfahrzeuge auf ausgewählten Schiffen. ADAC-Mitglieder haben auf den Adria-Linien Anspruch auf einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent.

Stellplätze in Nähe der Häfen

Für eine Überfahrt mit der Fähre ist es am besten, bereits einen Tag vorher anzureisen. Aus diesem Grund gibt es in der Nähe der großen Abfahrthäfen Stellplätze, von denen aus der Hafen gut erreichbar ist.

Frankreich

Italien

Griechenland

Kroatien

Spanien