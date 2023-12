Mit dem Campervan Fellschnute hat Flowcamper einen T6.1 für Hunde-Besitzer und –Besitzerinnen konzipiert. Auf Basis des Casper-Ausbaus (den wir hier im Test haben) gibt es in der Fellschnute viel Platz für, laut Hersteller bis zu vier Hunden und weitere Ausstattung.

Camping mit Hund im Bulli

Wer Bulli-Fan ist, kommt im Normalfall mit wenig Platz aus. Schwieriger wird das, wenn auch noch der Hund mit verreisen soll. Diesem Problem hat sich Flowcamper angenommen. Die Lösung: eine variable Hundebox unter dem Bett, die sich je nach Bedarf anpassen lässt. Außerdem bekommt die Heckklappe einen Schutz vor Kratzern beim Einsteigen der Vierbeiner und der Ausbau weitere Ausstattung, die beim Campen mit Hund nützlich sind.

Anstatt einer Sitzbank sind zwei Einzelsitze auf Schienen montiert, in denen sie werkzeuglos verschiebbar sind. Ihre Vorteile kann die Hundebox vor allem mit nur einem oder ohne Sitz im Fond ausspielen. Ihre Vorderseite lässt sich nach vorn öffnen, mit zwei Sitzen geht das nicht.

Ausstattung für reisende Tiere

Wer mit Hund unterwegs ist, kennt das Problem: Der Vierbeiner hat im Schlamm gebadet oder am Strand getobt und benötigt erst mal eine Dusche, bevor er in den Camper kann. Bei der Fellschnute gibt es dafür eine Außendusche. Leine, Geschirr oder ein Putztuch lässt sich an Haken in die im Bus verbauten Airline-Schienen hängen. Für gute Frischluftzufuhr gibt es zwei Schiebefenster und die Standheizung verfügt über eine Lüftungsfunktion. Außerdem kann die Heckklappe aufgestellt werden, wenn der Camper abgeschlossen ist.

Grundriss, Küche und Stauraum

Der Grundriss orientiert sich am Casper, der in unserem Test schon mit seinem variablen Ausbaukonzept überzeugen. Hier geht es zum Test des Flowcamper Casper. Ein Teil des Küchenblocks mit Zwei-Flammenherd und Kompressorkühlbox steht in diesem direkt hinter dem Fahrersitz, nur die kleine Spüle ist längs ausgerichtet. Auf beiden Seiten erstrecken sich nach hinten halbhohe Stauschränke. Laut Hersteller sind alle Stauräume trotz der eingebauten Box erreichbar. Das geht, weil die Einbauschränke als Toploader oder mit Schiebetüren gestaltet sind.

Für optionale Staumöglichkeiten baut Flowcamper Seilschlaufen in die Verkleidung ein, in die Camper und Camperinnen bei Bedarf Filzpacktaschen und -fächer einhängen können. Diese sind sicher auch nötig, denn durch Hunde und Box ist der Heckstauraum sehr begrenzt.

Werden die Sitze umgelegt, können Reisende das Bett nach vorne ausklappen. Für den Hund bleibt unter dem eher hohen Bett Platz, der Raum vor der Kompressorkühlbox bleibt frei.

Alle Möbel kommen mit Oberflächen aus Echtholz oder mit HPL-Beschichtung. Die Verkleidungen gibt es aus Holz oder Filz, die Optik wird je nach Fahrzeug mit orangen Akzenten aufgepeppt.

Daten Flowcamper Fellschnute