Forster bringt zwei Integrierte-Grundrisse in der beliebten 7,50-Meter-Klasse an: den Forster I 745 EF und den I 745 QF. Beide Wohnmobil-Modelle haben eine Face-to-Face-Sitzgruppe, eine Winkelküche und ein Raumbad mit separater Dusche. Die Unterschiede zwischen dem Queensbett-Integrierten 745 QF und der Einzelbettversion 745 EF liegen im Heck, wobei letztere mit zwei extrabreiten Oberschränken am Kopfteil punktet.

Integrierter für vier Personen

Die Längseinzelbetten im Forster I 745 EF hab jeweils eine Liegefläche von 2,00 × 0,80 Meter. Damit können zwei groß gewachsene Menschen sehr bequem nächtigen. Wer nachts doch die Nähe des anderen wünscht, der kann ein Matratzenteil zwischen die zwei Einzelmatratzen legen. Allerdings ist das Teil für die Betterweiterung etwas sperrig. Unter dem Heckbett erstreckt sich eine geräumige Garage mit zwei großen Stauklappen (1,15 × 0,95 Meter) und einer maximalen Bodenlast von 300 kg.

Das Bett im Heck ist nicht der einzige Schlafplatz. Die Längsbank-Sitzgruppe in Face-to-Face-Anordnung lässt sich zu einer Liegefläche von 2,16 × 1,03 Meter umbauen. Außerdem gibt es die Option, sich über der Sitzgruppe ein Hubbett einbauen zu lassen. So ersparen es sich Reisende, die Sitzgruppe zum Schlafen umzubauen, sondern können einfach nur das Bett herablassen. Die Liegefläche hier ist 1,85 × 1,34 Meter groß.

Ausstattung und Bordtechnik

Die Küche in der Fahrzeugmitte des Wohnmobils hat einen 2-Flammen-Gasherd und mit einer hochwertigen Piezo-Zündung und ein Spülbecken. Gegenüber steht ein 145-L-Kühlschrank zur Verfügung.

Im Raumbad vor den Einzelbetten gibt es neben Waschbecken, Kassettentoilette und zahlreichen Ablagemöglichkeiten eine separate Dusche. Allerdings ist die Duschkabine nicht ideal platziert, da der Radkasten die Bewegungsfreiheit hier etwas stört. Der Frischwassertank fasst 120 Liter, der Abwassertank 100 Liter.

Der Fiat Ducato, auf dem der Forster I 745 EF basiert, bringt in Serie 140 PS mit und einen Tempomat. Mit dem Zusatz-Paket "Travel Line Plus" können sich Kundinnen und Kunden unter anderem eine Rückfahrkamera, Nebelscheinwerfer, 16-Zoll-Alufelgen und einen schwarzen Kühlergrill dazubestellen.

Neues Design in den Forster-Integrierten

Die neuen integrierten Wohnmobile von Forster fürs Modelljahr 2024 erhalten im Gegensatz zu den anderen Modellen eine eigenständige Innenausstattung. Dazu gehören markanten Merkmale wie zweifarbigen Hochglanz-Möbelklappen und fein gesteppte Nähte an den Polstern.

Auch die Kopfteile der Betten sind neu gestaltet, genauso wie die Hubbett-Unterseite und die Einstiegsblenden. Die Ambiente-Beleuchtung reflektiert sich in Chrom-Applikationen, und der ebenholzfarbene Möbelkorpus sowie der Bootsdeck-Optik-Laufboden verleihen dem Raum ein äußerst elegantes Ambiente.

Neue, breite Dekorelemente am Fahrerhaus verleihen den Integrierten mit dem passenden Außendekor auch äußerlich Eigenständigkeit.

Der Aufbau überzeugt mit großen Türen und Rahmenfenstern. Allerdings ist in den Forster-Integrierten kein Doppelboden vorhanden, der die Truma-Gasheizung mit zusätzlicher Isolation unterstützt. Immerhin sind die Außenwände, Boden und Decke mit XPS isoliert.

Forster I 745 EF (2024): Daten, Infos, Preis

Basisfahrzeug : Fiat Ducato, 140 PS

: Fiat Ducato, 140 PS Länge/Breite/Höhe : 7,45 / 2,35 / 2,95 Meter

: 7,45 / 2,35 / 2,95 Meter zul. Gesamtgewicht: 3,5 Tonnen

3,5 Tonnen Sitz-/Schlafplätze : 4/4

: 4/4 Grundpreis: 84.990 Euro

Baureihe: Forster gilt als Günstigmarke, die Integrierten konnten bislang mit einem guten Preis punkten. Als Grundriss-Alternative und zweites neues Integrierten-Modell bringt Forster den I 745 QF mit einem Queensbett, ein Modell, das es so schon seit ein paar Jahren gibt. Das Queensbett im Heck ist im 2024er-Modell mit einer Liegefläche von 1,90 × 1,50 Meter etwa 10 Zentimeter breiter als die Vorgängerversion.