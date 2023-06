Sauberes Frischwasser ist im Wohnmobil und Campingbus essenziell, denn mit Abstand am häufigsten erkranken Menschen auf Reisen laut der Weltgesundheitsorganisation WHO an Brechdurchfall. Hauptursache dafür sind Verunreinigungen des Trinkwassers.

In Deutschland ist das Leitungswasser zwar flächendeckend sauber, doch im Ausland variiert die Wasserqualität stark. Generell gilt erhöhte Vorsicht beim Wassereinfüllen: Denn dabei kommen die meisten Keime als blinde Passagiere mit an Bord. Mehr dazu unten.

In den beiden Tabellen unten finden Sie Produkte, die Sie dem Frischwasser zusetzen können. Die Tabellen bieten natürlich nur einen Überblick, es gibt viele weitere Hersteller wie zum Beispiel TW-Des, die ähnliche Produkte anbieten.

Bakterien im Womo-Frischwassertank

Zum Beispiel E. coli, eigentlich ein lebenswichtiges Darmbakterium. Gelangt es jedoch über das Trinkwasser in den Magen, macht es krank. Als fäkale Verunreinigung gelangt E. coli in manchen Ländern gelegentlich ins Trinkwassernetz. Ein weiteres Beispiel für typische Trinkwasserkeime: Legionellen. Um sich damit anzustecken, muss man das Wasser nicht einmal trinken. Die Übertragung erfolgt durch kleinste Partikel in der Luft, die etwa beim Duschen entstehen. Wenn man sie einatmet, befallen die Bakterien die Lunge. Neben grippeartigen Symptomen können schwere Verläufe auch in eine Lungenentzündung münden und tödlich enden.

Im Reisemobil sind Legionellen jedoch selten eine Gefahr. Zur Vermehrung benötigen sie Temperaturen von 25–40 Grad und eine lange Verweildauer, zum Beispiel in Leitungen, in denen das Wasser über Wochen steht. Temperaturen über 60 Grad überlebt der Keim nicht. Doch um Legionellen und Co. zu vermeiden, müssen Sie Ihren Boiler nicht dauerhaft auf höchste Stufe schalten.

Reinigung auf Chlor-Basis

Verschiedene Produkte, die in den Tank gegeben werden, verhindern, dass sich Erreger im Wasser vermehren. Sie wirken teils konservierend, verhindern also die Ausbreitung von Keimen, teils desinfizierend, töten Keime also ab. Ein häufiger Wirkstoff in desinfizierenden Frischwasserzusätzen ist Chlor. Man unterscheidet zwischen Hypochlor- und Chlordioxid-Produkten.

Micropur Forte und Monera Blue zum Beispiel enthalten hypochlorige Säuren. Die milde Säure kommt natürlicherweise im Immunabwehrsystem von Säugetieren vor und zersetzt die Zellwände der Erreger. Chlordioxid wiederum zerstört die Transportproteine lebender Zellen mithilfe der Oxidation. Beide Methoden eliminieren zuverlässig innerhalb von 30 Minuten 99,9 Prozent der trinkwasserrelevanten Bakterien und Viren. Um gegen Parasiten, Wurmeier etwa, wirksam zu werden, empfiehlt sich eine längere Einwirkzeit von mindestens zwei Stunden.

Zudem muss das Phänomen der Chlorzehrung beachtet werden. Je schmutziger das Wasser, desto mehr Chlor muss rein, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Hinweise der Hersteller zur Dosierung sollten Sie unbedingt beachten. Eine Überdosierung ist zwar nicht gleich gesundheitsschädlich, kann sich aber geschmacklich auswirken und bringt zudem keinen Nutzen.

Chlorprodukte müssen geschützt vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit gelagert werden. Und ohne regelmäßig nachzudosieren, bietet Chlor keinen langfristigen Schutz vor einer Wiederverkeimung. Daher wird Chlor oft in Kombination mit Silber angeboten.

Reinigung auf Silber-Basis

Silberionen reagieren mit den Proteinen von Mikroorganismen und stören so deren Stoffwechsel. Sie werden inaktiviert. So kann der Status quo im Wasser bis zu sechs Monate aufrechterhalten werden. Da sie das Keimwachstum nur hemmen, sollten Silberprodukte nur in sauberem Wasser angewendet werden. Sie gelten als konservierend. Seit 2017 sind Silberprodukte nach der deutschen Trinkwasserverordnung nur noch für den Privatgebrauch zugelassen. Die Weitergabe des behandelten Wassers an Dritte ist nicht gestattet. Darunter fällt auch der Einsatz in einem Mobil, das vermietet wird.

Über die Schädlichkeit von Silber, das oft auch als antibakterieller Zusatz in Pflastern, Kleidung oder Nahrungsergänzungsmitteln verwendet wird, kursieren im Netzzahlreiche Berichte. In der Kritik steht vor allem sogenanntes Nanosilber, das in der Lage ist, bei Kontakt durch die Haut in menschliche Zellen einzudringen. In Verbraucherprodukten wird Nanosilber jedoch bislang nicht als schädlich eingestuft. Die hier aufgelisteten Silberprodukte enthalten laut Herstellern kein Nanosilber. Sie gelten als gesundheitlich unbedenklich, wie letztlich jedes der in unserer Auswahl vorgestellten Produkte, sofern alle Anwendungshinweise befolgt werden.

Weitere Methoden UVC-Strahlung

Auch UVC-Strahlung kann zur Desinfektion verwendet werden. Sie zerstört die DNA von Viren, Bakterien und anderen Einzellern. Diese Methode wird oft in dem Tank nachgeschalteter Filter angewandt. Ein Tauchstrahler kommt direkt im Tank zum Einsatz. Iod ist ein weiteres Desinfektionsmittel, das man heute jedoch außer in den USA kaum noch im Trinkwasser nutzt. Über einen längeren Zeitraum angewendet, kann Iod zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen.

Weitere Verwendung im Tank finden elektrochemische Verfahren, wie die des AE-Aqua-Filters. Die Edelmetallbeschichtung erzeugt über eine mikroelektrische Spannung freie Sauerstoffradikale, die die Zellmembran von Einzellern zerstören und sie abtöten. Eine gute Durchmischung des Wassers fördert die Wirksamkeit, auch bei anderen Verfahren.

Das A und O der Prävention ist aber die regelmäßige Reinigung, sonst bringen auch die besten Zusätze wenig. Ein-, besser zweimal im Jahr sollte das System komplett geleert und der Tank zunächst sorgfältig manuell ausgewischt werden. Anschließend folgt eine komplette Desinfektion, inklusive der Leitungen. Dafür gibt es verschiedene Produkte auf dem Markt, die Chlor, Wasserstoffperoxid oder andere Desinfektionsmittel enthalten. Wie Sie bei der Reinigung des Frischwasser-Tanks vorgehen, erfahren Sie hier.

Wie finde ich das richtige Produkt?

Welches Produkt geeignet ist, hängt von der Größe und dem Material des Tanks ab. Nach der Desinfektion und mehrmaligem Nachspülen sollte gegebenenfalls auch eine Entkalkung folgen. Denn raue Kalkschichten an der Tankinnenwand begünstigen das Wachstum eines Biofilms, einer glitschigen Schicht, in der die Keime teilweise vor der Wirkung von Desinfektionsmitteln geschützt sind. Sollte bereits ein solcher Film erkennbar sein, empfiehlt sich eine besonders intensive Reinigung am besten mit der Bürste und eventuell mehrere Desinfektionsdurchgänge. Achten Sie jedoch stets darauf, die empfohlene Dosierung einzuhalten. "Viel hilft viel" ist hier nicht unbedingt der richtige Weg.

Weitere Tipps für sauberes Frischwasser

Beim weiteren Umgang mit Frischwasser lautet die wichtigste Regel: Soweit möglich nur sauberes Wasser in den Tank füllen. Am besten den eigenen Schlauch verwenden, idealerweise ein Exemplar ohne Weichmacher, denn diese waschen sich mit der Zeit aus.

Dann wird der Schlauch rissig und in der zerklüfteten Oberfläche siedeln sich Keime an, die mit jeder Füllung in den Tank gespült werden. Auch die Gießkanne ist anfällig für Verunreinigungen – beim Desinfizieren sollte man sie deshalb immer mitbehandeln. Mehr dazu lesen Sie hier: Trinkwasser-Betankung leicht gemacht.

In Urlaubsregionen, in denen sauberes Wasser schwer zu finden ist, können Befüllfilter Schmutz und Schwebstoffe noch vor dem Tank abfangen. Je nach Feinheit und Filtermaterial versprechen die Hersteller das sogar für Medikamentenwirkstoffe, Düngemittelrückstände und Schwermetalle. Wasserfilter, die in der Lage sind, Bakterien und insbesondere Viren herauszufiltern, gibt es kaum. Mehr über Wasserfilter erfahren Sie hier.

Alles in allem ersetzen Zusätze im Wassertank keine gute Vorsorge, aber sie springen ein, wo die Vorsorge nicht reicht. Dazu gehört übrigens auch, die Wasseranlage nach dem Urlaub stets zu leeren und austrocknen zu lassen.

Test für den Eigengebrauch

Mit einem Testset für zu Hause kann jedermann recht einfach die Wasserqualität in seinem Wohnmobiltank überprüfen, bevor gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergriffen werden. Ivario bietet unter wassertest-online.de verschieden Sets an. Wann es sinnvoll ist, einen Test zu machen und welcher der richtige ist, darüber beraten verschiedene Blogartikel auf der Website. Die genommenen Proben werden eingeschickt und im Labor analysiert, wenn nötig, per Express. So zeigt sich schnell, wie sauber die Wasseranlage ist.

Lösliche Frischwasser-Zusätze (Auswahl):

Selbstdosierende Frischwasser-Zugaben (Auswahl)

