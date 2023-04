Sehen so die Campingfahrzeuge der Zukunft aus? Wie Mondfahrzeuge? So jedenfalls stellt sich das GAC-Designteam den Campervan der Zukunft vor: auf jeden Fall elektrisch und irgendwie spacig.

Schon mal was von dem chinesischen Autohersteller GAC gehört? Dann wird's höchste Zeit, denn das Auto-Entwicklungsteam aus Fernost stellen gleichzeitig auf der Shanghai Auto Show und der Milan Design Week ein neues Campingkonzept vor: Den Van Life Concept.

Ganz offensichtlich möchte GAC auf dem europäischen Kontinent und Markt mitspielen, wenn es sogar schon eines der liebsten Hobbys der EuropäerInnen thematisiert: das Camping. Nicht zuletzt hat GAC Ende November 2022 ein eigenes Entwicklungs-Zentrum in Mailand gegründet.

Elektro-Campervan: Viel Vision, wenig Details

Das GAC-Team aus Mailand zeigt als eine der ersten Entwicklungen für den europäischen Markt einen Campervan, der komplett elektrisch betrieben sein soll. Neben dem Look, das an ein Raumfahrzeug erinnert, bringt der Transporter viele spannende Features für Campingfans mit.

Die Basis des GAC-Transporter ist ein sogenanntes "Orbital Frame Concept", ein horizontaler Rahmen, der als Träger dient. Wie es genau um den Elektro-Motor des Fahrzeugs gestellt ist, verrät GAC noch nicht. Zur Reichweite sagt das Designteam, dass der Camper bis zu 2.000 Kilometer weit reisen soll.

Was für einen Motor der Transporter für solch eine Leistung an Bord hat und wie es sich mit Ladezeiten und Gewichten verhält – darüber schweigt man sich noch aus. Nur so viel ist bislang bekannt: Die Antriebsenergie kommt aus Feststoffbatterien.

Bei der Elektromobilität hört der Zukunftsgedanke des Campervans nicht auf. Als Material für den Aufbau und die Wohnraum-Komponenten sollen Recycling-Stoffe aus Abfällen verwendet werden, wie beispielsweise Kunststoff, Aluminium und Kohlefaser.

Sternelesen und Matsch-Paddel

In puncto autonomes Fahren gibt es ebenfalls schon Pläne. Das Van Life Concept-Car soll selbstfahrend sein, damit sich die Campingcrew an Bord erholen oder schlafen kann, bis das Urlaubsziel erreicht ist. Das Fahrzeug navigiert nicht nur via Satelliten-Signal, sondern kann sich auch am Himmel anhand der Sternbilder orientieren, falls in der Wildnis mal kein Empfang sein sollte. Keine schlechte Idee – oder sollen wir sagen: Vision. Denn was die genauen technischen Voraussetzungen fürs Sternelesen angeht, darüber gibt GAC nichts bekannt.

Eine weitere abgefahrene Idee für Touren abseits ausgetretener Pfade: Sollten die Reifen zu wenig Grip im Schlamm oder im Tiefsand haben, hat der GAC Van Life Concept ein weiteres Ass im Ärmel, beziehungsweise in der Felge. Aus den Reifen klappen sich bei Bedarf Komponenten aus, die wie Paddel aussehen.

Ist man dann endlich am Ziel der Träume angelangt, kann man aus der äußeren Seitenwand einen Tisch herausziehen. Der dient dann entweder als solcher oder als Küchenarbeitsfläche oder Grillunterlage.

Der Innenraum ist ebenfalls flexibel einsetzbar. Möglich macht das ein modulares Konzept, das zulässt, dass man je nach Bedarf Möbel einsetzt. Statt einer zweiten Sitzbankreihe kommt eine Liegefläche hinter den Vordersitzen unter. An den Innenwänden lassen sich auch kleinere Teile wie ein Tablett oder ein Lautsprecher befestigen. Sie werden entweder direkt aufgesteckt oder mit einem Gurtsystem befestigen.