Geschwindigkeits-Fans aufgepasst: Wer einen Campingurlaub in einem Rekordfahrzeug machen will, kann jetzt für umgerechnet 883.547 Euro ein superschnelles GMC-Wohnmobil kaufen. Allerdings: Etwas wichtiges fehlt ihm.

Gestatten, "Moho" ist der Name. Das ist eine Abkürzung von Motorhome, englisch für Wohnmobil. Und was für eines! Das GMC-basierte Fahrzeug brachte es bei der Speedweek des Festivals "Bonneville Salt Flats" in der Wüste von Utah im August 2016 auf eine bestätigte Maximalgeschwindigkeit von 121,5 Meilen pro Stunde (195,5 Stundenkilometern). Damit soll es das schnellste seiner Art sein. In den USA wird der Moho als "Class A"-Motorhome gelistet, als integriertes Reisemobil.

Technik für Höchstgeschwindigkeit

Der Motor des GMC Moho Baujahr 1999 Motor ist ein Chevy 502 Ram Jet mit 700 P und Automatikgetriebe. Eine Lachgaseinspritz-Anlage unterstützt das integriere Reisemobile. Mit einem NX-Nass-Stickstoffsystem und 125 Schuss treibt es den Motor auf Geschwindigkeits-Höchstleistungen.

Die gesamte Fahrtechnik des Vollintegrierten ist auf diesen "Need for Speed" ausgerichtet. Ein Limited Slip Achsantrieb sorgt mit 3,07 Gängen für Höchstgeschwindigkeit. Die Ultra-Goliath-Reifen von Bridgestone sind für ein Tempo von bis zu 240 km/h ausgelegt.

Ein Magnaflow-Auspuff, ein manueller Ventilkürper, eine MSD-7AL Zündsteuerbox und eine MSD HVC-2-Spule bringt das GMC Moho ebenfalls mit. Und für den äußersten Notfall ein Stroud-Feuerlöschsystem.

Sicherheit fährt vor

Das Bremssystem des GMC Moho besteht aus 6-Rad-Scheibenbremsen, einem P30 Hauptbremszylinder und einem sensibilisiertem Bremskraftverstärker mit 80-mm-starken vorderen Bremssätteln.

Das Fahrzeug ist mit einem Überrollkäfig ausgestattet und vom Fahrersitz aus blickt man auf ein 360-Grad-Videokamera-Spiegelsystem von Leviathan. Die Kirkey-Aluminiumsitze sind mit maßgefertigten Schalensitzen bestückt, die vorne verdrehte Nähte haben. Ein Quad-Airbag-System läst im eines Crashs aus, um die Wohnmobil-Speedcrew zu schützen.

Was ist mit dem Wohnmobil-Ausbau?

Von außen schinden ein geglätteter und aerodynamisch geformte Kabine und CRB Acryl-Rennfenster ganz schön Eindruck. Der aerodynamischer Frontspoiler und Seitenschweller und die Air Tabs hinten verraten auf den ersten Blick, dass es sich hier um kein Nullacht-Fünfzehn-Wohnmobil handelt.

So beeindruckend das Äußere und die Technik im superschnelle GMC Moho ist, so mau wird's jenseits des Fahrerhauses im Innenraum. Hier blickt man auf Böden, Wände und Decke, die Aluminium-verkleidet aber ansonsten nackt sind.

In der Facebook-Anzeige steht, dass man sich den GMC einfach selbst je nach Wunsch ausbauen kann. Beispielsweise zum Support-Crew-Fahrzeug für Rennen, als Foodtruck, Speed-Racer, Partybus oder eben zm Wohnmobil fürs Camping.