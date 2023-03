Möbelmodule für Campingbusse gibt es viele, so eins wie das von Good Life Vans eher weniger. Denn im Modul One wird das Bett einfach komplett zur Seite geklappt.

Bisher gab es in den Campervans von Good Life Van nur für 2 Reisende Platz. Mit dem neuen Pure+ ändert sich das. Er kommt mit einem Aufstelldach und bis zu 2 Einzelsitzen, die hintereinander angeordnet auf Airline-Schienen eingebaut sind. Die restlichen Möbel bleiben: Das Konzept des Möbel Moduls von Good Life Van ist simpel. Die Möbel sind längs ausgerichtet und das Bett wird – wenn nicht benötigt – nach oben geklappt.

So erhalten Camper-FreundInnen einen Grundriss, bei dem der "Flur" frei bleibt und gleichzeitig eine maximal breite Liegefläche. Für diese Konzeption ist der Gründer Tobias Vetter verantwortlich. Das Modul hat er nach seinen Bedürfnissen gestaltet.

Basis das Good Life Vans Modul One

Basis für die Funktion des Moduls ist eine sogenannte Wohnküche. Soll das Bett umgeklappt werden, fährt der gesamte Küchenblock mit und bildet die Unterlage für das Bettsystem. Klappt die Matratze wieder hoch an die Seitenwand, rutscht die Küche mit an die Fahrerseite und macht Platz zum Wohnen, Kochen oder für Ladung.

Ohne die passende Bodenplatte würde das nicht gehen, deshalb ist sie zweiter wichtiger Bestandteil des Systems. Der Clou am Modul von Good Life Van ist, dass es sich komplett ohne Rückstände wieder aus dem Fahrzeug herausnehmen lässt. Wer also später ein anderes Basisfahrzeug kaufen will, kann das Modul mit in den neuen Van nehmen.

Noch mehr Möbelmodule gibt es hier.

Neues Modell Pure+ mit 4 Sitzen

Wer noch kein Basisfahrzeug hat, kann bei Good Life Vans direkt einen komplett ausgestatteten Van kaufen. Der Good Life Van Pure ist je nach Wunsch mit einem Ford Transit Custom oder einem VW T6.1 bestellbar. Die VW-Variante gibt es zusätzlich als Pure+ mit Aufstelldach. Im Van ist dann direkt das Modul One verbaut. Individuell können sich InteressentInnen jeweils die Ausführung des Basisfahrzeugs konfigurieren.

Weil es von KundInnen öfter die Frage nach zusätzlichen Sitzplätzen gab, sind Fahrzeuge mit zusätzlichen Sitzen bestellbar. Dazu verbaut der Hersteller eine Schiene von Schnierle mit Einzelsitzen von Aguti. Für einen Sitz und den Einbau der Schiebe inklusive TÜV-Abnahme werden 2.900 Euro fällig, den zusätzlichen 4. Sitz gibt es für 2.900 Euro. Wer seinen Pure+ so ausstattet, hat einen kompletten Camper für 4 Personen.

Wie funktioniert das Klappbett?

Für das Bett setzt Good Life Vans auf einen stabilen Aluminiumrahmen, auf dem Lattenrost und Tellerfedern montiert sind. Darauf liegt die Kaltschaum-Matratze auf. Diese ist im Tagmodus nach oben Richtung Fahrerseite geklappt. Klappt die Konstruktion herunter, dreht sich die Matratze und die Verkleidung erweitert die Liegefläche auf insgesamt 1,60 x 2,00 Meter. Diese Maße hat das Bett sowohl in der Ausführung für den kurzen, als auch den langen Radstand. Der komplette Innenraum wird damit zum Bett.

Slide-Drehmechanismus nennt Good Life Vans diese Technik, denn außer dem Bett, wird der Küchenblock ebenfalls mitbewegt. Mit diesem System bringt die Marke aus Bayern einen wichtigen Bonus für alle, die mit sperrigem Gepäck verreisen, oder im Alltag größere Ladung transportieren wollen. Surfboards oder Fahrräder können im Urlaub einfach geladen werden und sind sicher verstaut.

Küche, Toilette und Schrank im Modul One

Tagsüber erhalten CamperInnen im Van eine Küche, die sich fast über die Wohnraumlänge erstreckt. Edelstahl-Spülbecken, ein Kartuschen-Kocher mit zwei Flammen und variable Arbeitsflächen, die sich drehen und unterschiedlich fixieren lassen, gehören zu Ausstattung. Mit einer Außenhalterung lässt sich sogar ein Tisch an der Schiebetüre positionieren.

Wer bei schönem Wetter lieber draußen kocht, kann den Schwerlastauszug im Heck einfach herausziehen und erhält eine Outdoor-Küche. Stauraum bieten zwei Schränke und eine Schublade. Trotz des Drehmechanismus passen im Heck Packtaschen an die Seiten.

Sehr auffällig ist die massive Rückwand der Küche. Sie ist logischerweise der Bettkonstruktion geschuldet. KundInnen können sich die große Fläche auf Wunsch verschönern lassen, mit einem Druck oder besonderem Dekor. Auf diese Wand blicken Reisende, wenn sie auf der Bank sitzen, die sich an der gegenüberliegenden Seite im Van befindet. Bei Fahrzeugen mit langem Radstand gibt es zusätzlich einen Sitzblock.

Modul One Daten

Basisfahrzeuge : T4-T6.1; Ford Transit & Turneo, Mercedes Vito, Citroën Spacetourer, Nissan NV 300, Opel Vivaro, Renault Trafic, Fiat Talento, Toyota Proace

: T4-T6.1; Ford Transit & Turneo, Mercedes Vito, Citroën Spacetourer, Nissan NV 300, Opel Vivaro, Renault Trafic, Fiat Talento, Toyota Proace Preis Möbelmodul : kurzer Radstand 11.990 Euro, langer Radstand 12.990 Euro

: kurzer Radstand 11.990 Euro, langer Radstand 12.990 Euro Ausstattung: Bett 1,60 x 2,00 Meter auf Tellerfedern und Lattenrost, Toilette, 2 x 12 Liter Frischwassertank, 12 Liter Abwassertank, Kompressorkühlschrank von Vitrifrigo, Gaskartuschenkocher

Good Life Van Pure

Pure ( Ford)

Basisfahrzeug: Ford Transit Custom Kombi Basis 320 L1 77 kW 6-Gang

Ford Transit Custom Kombi Basis 320 L1 77 kW 6-Gang Ausstattung: Standheizung, Camper Voll-Isolierung, Modul One

Standheizung, Camper Voll-Isolierung, Modul One Preis: ab 49.900 Euro

Pure (VW)

Basisfahrzeug : VW T6.1, 150 PS/110 kW; 6 – Gang

: VW T6.1, 150 PS/110 kW; 6 – Gang Ausstattung : Modul One

: Modul One Preis: 49.900 Euro

Pure+ (VW)