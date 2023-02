Wenn Sie auf der Suche nach Ihrem perfekten Urlaub an der Adria zwischen Sport und Unterhaltung sind, ist Ca' Pasquali Village der ideale Ort für Sie. Sie finden große Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen direkt am Meer und Maxi-Caravans der neuesten Generation.

Seit 2006 wird das Meer von Ca' Pasquali mit der "Blauen Flagge" für die hervorragende Qualität seiner Küste und seiner Badegewässer sowie für das hohe Niveau der angebotenen Dienstleistungen ausgezeichnet, mit besonderem Augenmerk auf die Sauberkeit und Sicherheit der Strände. Ein großer Strand mit feinem goldenem Sand, ausgestattet mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen, Beachvolleyball- und Beachsoccer-Feldern sowie einem Spielbereich für Kinder erwartet Sie, um Ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Wenn die Sonne brennt, werden Sie die Schönheit eines erfrischenden Bades im Meer und die Freude unserer Animateure zu schätzen wissen, die Sie in verschiedene Wassersportaktivitäten einbeziehen.

Aber erst einmal abschalten und den Urlaub genießen, unter dem Sonnenschirm entspannen und das Panorama genießen, das einen umgibt! Ca'Pasquali Village befindet sich in einer strategischen Position, um das wunderbare Venedig zu besuchen. Die Kunststadt par excellence beherbergt zahlreiche Kunstschätze und erzählt die Geschichte eines unvergleichlichen Gebiets, das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Profitieren Sie von so viel Reichtum und tauchen Sie vollständig in die Natur ein, um die immense Schönheit aus Kunst, Geschichte, Aromen und Traditionen in vollen Zügen zu genießen.

Mehr Infos zum Campingplatz finden Sie auf der Website oder Sie folgen Ca' Pasquali Village auf facebook, Instagram und youtube.

Direkt zur Buchung gelangen Sie hier.