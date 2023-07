In der Dexter-Baureihe von Karmann Mobil gibt es zur Saison 2024 ein neues Interieurdesign. Der Dexter kommt auf Basisfahrzeugen von Ford oder Fiat und richtet sich an Fans von klassischen Kastenwagen. Wir konnten den Dexter schon in verschiedenen Ausstattungen und Grundrissen testen: Alle Testberichte zum Karmann Dexter.

Den Campingbus Dexter gibt es mit insgesamt sechs Grundriss-Varianten, vier davon auf Fiat, zwei Allrad-Versionen auf Ford. Je nach Vorliebe gibt es die Grundrisse mit Heck-Querbett oder Einzelbetten. Einer der Fiat-Grundrisse verfügt über ein Heckbad.

Neues Interieur im Dexter

Der überarbeitete Campingbus Dexter kommt im Naturholz-Look und mit markanten Details wie einer grünen Waschraumwand. Weiße Möbelklappen mit schwarzen Griffen, Rahmenverblendung in Kunstleder-Optik und eine elegante Küchenzeile in hochglänzendem Schwarz komplettieren das neue Bild.

Bei der Entwicklung des Interieurs wurde die Funktionalität verbessert. So ist der Heckstauraum bei den Doppelbettvarianten größer als zuvor, die Lattenroste sind ab 2024 klappbar. Die Matratzenstärke für mehr Komfort beim Schlafen ist besser, neue Verdunklungen finden sich an den Heckflügeltüren.

Dazu versieht Karmann den Campervan mit einem neuen Bad mit Dusch-Trennwand, klappbarem Waschtisch und einer Toilette, die sich aus einer Wandhalterung herausschwenken lässt. Ab dem Modelljahr 2024 bekommt das Badezimmer außerdem ein kleines Fenster.

Die Küche mit Zwei-Flammenkocher erhielt laut Hersteller ebenfalls Verbesserungen. Im Wohnbereich gibt es verschiebbare Lesespots und USB-Ports, um die Flexibilität zu erhöhen.

Dexter-Baureihe 2024

Die Dexter Baureihe bietet 2024 eine Vielfalt an Grundrissen, einschließlich der Allrad-Varianten Dexter 560 und 570 auf Ford Transit sowie des kompakten Dexter 550 mit GFK-Hochdach und Hubbett. Den Dexter 540 wird es allerdings nicht mehr geben. Die Preise beginnen bei 61.250 Euro für die 5,99 m langen Dexter 580 und 600.

Grundpreis: ab 61.250 Euro

Mehr Neuheiten 2024 gab es für den Karmann Davis – hier finden Sie alle Infos zum neuen Grundriss Davis 600.

Dexter seit 2020 als Allrad

Der Dexter besteht schon seit Jahren im Portfolio von Karmann. Im Folgenden haben wir die Entwicklungen des Campingbusses abgebildet. 2022 erhielt die Küche einen beidseitig angeschlagenen Kühlschrank in der Möbelstirn, der Dexter 540, 600 und 425 freuten sich über ein elektrisches Dachfenster. Die Dexter-Busse kosteten 2022 zwischen 47.590 und 55.450 Euro Grundpreis.

2020 hat Karmann den Dexter 570 4x4 vorgestellt. Einen ausführlichen Test des Karmann Dexter 570 4x4 lesen Sie hier. Der Allrad-Campingbus bietet sich ideal für Aktivurlaub zu zweit an. Knapp sechs Meter misst der Dexter 570, den Karmann ab dem kommenden Modelljahr als neuen Allrad-Campingbus anbietet. Als zweites Modell des Herstellers basiert er auf einem Ford Transit, der für den Allradantrieb den passenden 130-PS-Motor mitbringt. Den Dexter im Vergleich mit dem Westfalia Amundsen finden Sie hier.

Kompakter Campingbus in modernem Look

Bereits beim ersten Blick ins Innere erscheint der neue Allrad-Dexter freundlich und gleichzeitig kompakt – das helle Möbeldekor lässt einen geräumigen und modernen Eindruck entstehen. Das Raumgefühl profitiert vor allem vom originalen Ford-Hochdach. Dieses sorgt zum für eine angenehme Stehhöhe von fast zwei Metern und zum anderen für ein großzügigeres Raumgefühl. Der Spiegel beim Einstieg ist ebenso nicht nur Deko, sondern lässt den schmalen Campingbus auch optisch größer erscheinen.

Direkt am Einstieg ist die kompakte Küchenzeile untergebracht. Schicke Designarmaturen und edle Kocher machen die Küche zu einem stylischen Kochplatz. Um die angrenzenden Betten vor Spritzern zu schützen, trennt Karmann den Kochbereich mit einer braunen Glasscheibe vom Schlafbereich. Der Zwei-Flammen-Kocher versteckt sich tagsüber unter einer schicken Klappe, die beim Kochen an der Trenn-Glasscheibe befestigt wird. Darunter liegt der Kühlschrank, der mit 80 Litern Fassungsvermögen für zwei Personen ausreichend ist. Für Arbeitsplatz sorgt eine Holzplatte, die auf der Stirnseite der Küchenzeile befestigt ist und bei Bedarf hochgeklappt werden kann.

Gegenüber der Küche findet sich der Waschraum mit integrierter Dusche. Zwar geht es in der Duschkabine eng zu, durch die schlaue Platzierung des Spiegels über der Toilette wird das Bad zumindest optisch vergrößert.

Im Vergleich zum bisherigen 560 hat Karmann das neue Modell nicht mit einem Querbett, sondern mit zwei Längseinzelbetten im Heck ausgestattet. Diese sind überraschenderweise fast zwei Meter lang und etwas breiter als ein übliches Einzelbett (1,96x1,03 m/1,90x0,92 m). Das liegt daran, dass die Matratzen am Kopfende und in der Mitte direkt aneinander angrenzen und so fast die komplette Fahrzeugbreite nutzen. Am Fußende ist eine Ecke ausgespart, sodass der Einstieg leichter gelingt. Auf einer Seite sind an der Wand zwei Taschen befestigt, in denen Camper Kleinkram wie Bücher, Brillen oder auch das Handy verstauen können.

Zwischen den Betten entsteht ausreichend Stauraum, auf den man auch von den Hecktüren zugreifen kann. Rund herum finden sich in dem Campingbus zudem Hängeschränke, in denen zwei Personen alles Nötige unterbringen können.

Eine Sitzgruppe ist im Dexter 570 4x4 auf den ersten Blick nicht sichtbar, da in dem kompakten Campingbus auch scheinbar der Platz dafür fehlt. Karmann hat sich hierfür aber etwas einfallen lassen: Die beiden Fahrersitze werden um 180 Grad gedreht und eine an der Wand befestigte Holzplatte hochgeklappt – so entsteht eine kleine, aber gemütliche Sitzgruppe für zwei Personen.

Technische Daten Dexter 570 4x4 (2020)