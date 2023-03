Mit dem neuen VW-Teilintegrierten reagiert Knaus gleich auf mehrere Trends, die den Reisemobilmarkt aktuell und auch weiterhin bestimmen. Der Tourer Van versteht sich ob seiner geringen Außenmaße (5,89 x 2,16 x 2,91 Meter) als weitere Antwort auf die hohe Nachfrage nach kompakten Campern.

Knaus Tourer Van 500 MQ

Grundpreis: ab 72.390 Euro

ab 72.390 Euro Länge/Breite/Höhe : 5,89/2,16/2,91 m

: 5,89/2,16/2,91 m Zul. GesamtgewichT : 3,2 t

: 3,2 t Gurte/Schlafplätze: 4/2–4

Als 500 LT verzichtet der Tourer Van auf ein festes Bett im Parterre und bietet dafür ein ausziehbares Dachbett sowie die Möglichkeit aus der Längsbank-Sitzgruppe darunter eine weitere Liegefläche zu bauen. Der 500 MQ, der zum Quickcheck antritt, besitzt hingegen ein Querbett im Heck und eine Halbdinette-Sitzgruppe sowie ebenfalls ein Dachbett. Beide Modelle gibt es zudem mit Hubdach, Tourer CUV genannt, und als Weinsberg-Version unter dem Namen X-Cursion Van. Mehr zum X-Cursion Van gibt es hier.

Die Wahl des VW T6.1 als Grundlage und damit zusätzlichem Basisfahrzeug im Modellprogramm mag einerseits den Lieferschwierigkeiten bei Fiat Ducato & Co. geschuldet sein. Andererseits passt der kleinere VW-Transporter mit seinen handlichen Fahreigenschaften und tadelloser Cockpit-Ergonomie aber sehr gut zum kompakten Auftritt des Tourer Van und gibt dem kurzen, schlanken Teilintegrierten ein zusätzliches Verkaufsargument mit auf den Weg. Ein Bulli mit vollwertiger Küche, Bad mit separater Dusche, bequemer Sitzgruppe und – mit Notbett – bis zu fünf Schlafplätzen – wo gibt es das sonst?

Umbau vom Bad zum Bett

Eine Tour mit Maximalbesatzung dürfte allerdings die Ausnahme bleiben, denn aufgrund der schlanken Fahrzeugabmessungen ist der Innenraum knapp bemessen. Knaus wirkt dem mit mehreren, ungewöhnlichen Lösungen entgegen. Eine davon ist die senkrecht, schachtelartig ineinander schiebbare Duschkabine, die sich in Parkposition unter dem Heckbett versteckt. Clevere Idee, allerdings erfordert das Hochziehen des Oberteils der Duschkabine einige Kraft, die nicht jeder aufbringen kann.

Das umständliche Aufklappen der Duschwände und das Wegklappen des Duschkopfs erschweren zusätzlich die Bedienung. Zudem schränkt der Radkasten den Fußraum ein. Um die Toilette uneingeschränkt nutzen zu können, wird das kleine Waschbecken zur Seite geschoben – eine bekannte Knaus-Lösung. Ein großer Spiegelschrank obendrüber und vier offene Ablagen vervollständigen das Bad.

Zwei Schwanenhalslampen, auf der Beifahrerseite angebracht, geben die Liegerichtung für das Heckbett ein Stückweit vor. Drei USB-Ports und eine 230-Volt-Steckdose dienen als Stromquelle. Einer der markentypischen Vierfach-Lichtschalter findet sich ebenso, sodass alle wesentlichen Lampengruppen vom Bett aus schaltbar sind.

Zwei Fenster – eines davon allerdings optional (342 Euro) – und eine Dachluke lassen Licht und Luft herein. Bettlektüre und Kleidung kommen in drei offenen Ablagen oder drei Hängeschränken unter. Die Heckwand ist angenehm stoffkaschiert. Das Querbett mit Lattenrost-Unterfederung verspricht zwar Schlafkomfort, doch den Duschenkasten unter einem Teil der Liegefläche spürt man durch die sehr weichen Kaltschaummatratzen recht deutlich.

Die Küche ist solide ausgestattet: Zwei Brenner, die ihr Gas aus einer Fünf-Kilogramm-Flasche beziehen, eine kleine Spüle und eine gut ausgeleuchtete Arbeitsfläche reichen für die übliche Urlaubsküche aus. Platz zum Schnippeln gibt es hier mehr als in manch deutlich größerem Reisemobil. Verderbliches kommt in den 90-Liter-Kompressorkühlschrank oder ins 7,5-Liter-Gefrierfach. Hohe Töpfe oder Flaschen passen in einen der beiden Hängeschränke. Besteck und weitere Gerätschaften finden in den drei Schubladen Platz. Da der Gang vor der Küchenzeile mit 56 Zentimetern etwas schmal ist, fordert der Griff ins unterste Fach allerdings ein bisschen Gelenkigkeit.

Weitere Schlafplätze

Der Tourer-Van-Testwagen ist mit dem optionalen Dachbett ausgestattet. In Parkposition wartet das Zusatzbett zusammengeschoben in der T-Haube auf seinen Einsatz. Braucht man es, zieht man die dreiteilige Liegefläche über die Halbdinette bis zur Badezimmer-Außenwand und teils über die Küchenzeile aus. Dabei entsteht eine recht große Liegewiese.

Die Leiter für den Aufstieg ist innen an der Badtür angebracht. Das Highlight der Schlafstätte ist aber das große Dachfenster vorn (Aufpreis 732 Euro) – hier kann man unterm Sternenhimmel schlafen. Die offenen Ablagen im Wohnraum lassen sich auch vom Dachbett aus nutzen. Lichtschalter, Lampen oder Ladeanschlüsse gibt es allerdings nicht.

Die Sitzgruppe bietet maximal vier Personen Platz. Der trapezförmige Tisch ist erweiterbar. Zusammen mit den etwas umständlich zu drehenden Vordersitzen ist die Sitzrunde schnell einsatzbereit.

Technik

Laut Knaus-Angabe wiegt der Tourer Van 500 MQ im fahrbereiten Zustand nur 2.725 Kilo, bei 3,2 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht in Serie. Hinzu kommen beim Testwagen rund 100 Kilo Sonderausstattung, sodass zusammen mit der optionalen Auflastung auf 3,5 Tonnen (2.129 Euro) eine Zuladung von 575 Kilo übrig bleiben soll – respektabel. Sperriges Gepäck kann in der Heckgarage (ca. 2.200 Liter) untergebracht werden, wo Zurrösen zur Sicherung vorhanden sind.

Die GFK-Außenhülle und die XPS-Isolierung geben dem Tourer Van eine wertige Grundlage. Auf Rahmenfenster muss man in der Serie allerdings verzichten. Aufpreisfrei ist dagegen der isolierte und beheizte Abwassertank an Bord. Wärme liefert die Dieselheizung und die elektrische Fußbodentemperierung für 846 Euro extra.

Der Grundpreis des Tourer Van 500 MQ startet bei 72.390 Euro. Attraktiver ist die Vansation-Version, zwar 10.100 Euro teuer, aber mit umfangreicher Zusatzausstattung inklusive Doppelkupplungsgetriebe, Panorama-Dachfenster, Wasserfiltersystem und anderem.

Daten

Aufbau: Sandwich-Bauweise, Holzverstärkungen, außen GFK, innen Sperrholz, Isolierung XPS, Wandstärke Wand/Dach/Boden 31/32/40 mm, 4 vorgehängte Kunststoff-Isolierfenster, 3 Dachhauben, 1 Panorama-Dachfenster.

Sandwich-Bauweise, Holzverstärkungen, außen GFK, innen Sperrholz, Isolierung XPS, Wandstärke Wand/Dach/Boden 31/32/40 mm, 4 vorgehängte Kunststoff-Isolierfenster, 3 Dachhauben, 1 Panorama-Dachfenster. Ausbau: Möbel aus Sperrholz, Sitzbank mit 2 Dreipunktgurten, Heckbett 1,85 x 1,3–1,53 m, Dachbett 2,0 x 1,35 m, Sanitärraum mit ausziehbarer Duschkabine, drehbare Kassettentoilette, Küche mit Zweiflammkocher und Kompressorkühlschrank 90 L.

Möbel aus Sperrholz, Sitzbank mit 2 Dreipunktgurten, Heckbett 1,85 x 1,3–1,53 m, Dachbett 2,0 x 1,35 m, Sanitärraum mit ausziehbarer Duschkabine, drehbare Kassettentoilette, Küche mit Zweiflammkocher und Kompressorkühlschrank 90 L. Bordtechnik: Diesel-Gebläseheizung Truma Combi 4 D, Frischwassertank 65 L, Abwassertank 58 L, Tauchpumpe, Bordbatterien 2 x 80 Ah, Gasflasche 1 x 5 kg.

Diesel-Gebläseheizung Truma Combi 4 D, Frischwassertank 65 L, Abwassertank 58 L, Tauchpumpe, Bordbatterien 2 x 80 Ah, Gasflasche 1 x 5 kg. Basisfahrzeug: VW T6.1, Vorderradantrieb, Vierzylinder-Turbodiesel, Hubraum 1.968 cm 3 , Leistung 110 kW/150 PS, Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (Serie: 150 PS/Schaltgetriebe).

VW T6.1, Vorderradantrieb, Vierzylinder-Turbodiesel, Hubraum 1.968 cm , Leistung 110 kW/150 PS, Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (Serie: 150 PS/Schaltgetriebe). Maße und Gewichte: Länge x Breite x Höhe 5,89 x 2,16 x 2,91 m, Radstand 3,40 m, zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg (Serie 3.200 kg).

Preise

Grundpreis: 72.390 Euro

Vansation-Modell: 82.490 Euro