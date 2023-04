In der schönsten Zeit des Jahres, der Urlaubszeit, ist das Wohnmobil ein Zuhause auf Rädern. Und wo könnte es besser schmecken als daheim?

Campingküche muss nicht spartanisch sein

Beim Camping muss es nicht immer nur Ravioli geben oder belegte Brote. Die perfekt aufgeschäumte Milch auf dem Morgenkaffee, eine frische heiße Waffel oder der tägliche Green Smoothie – manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Moment perfekt machen.

All diese Dinge kann man sich zwar unterwegs kaufen. Voraussetzung dafür: Das entsprechende Restaurant oder Café muss in der Nähe sein und geöffnet haben. Wer eine Lebensmittelunverträglichkeit hat oder aus anderen Gründen auf bestimmte Lebensmittel verzichten muss oder möchte, stößt allerdings schnell auf Probleme. Viel unkomplizierter ist es, wenn das entsprechende Küchengerät dafür an Bord ist.

Kleine Elektrogeräte mit großer Wirkung

Günstiger ist es alle mal selbst zu kochen. Vor dem eigenen Wohnmobil zu sitzen und bei einem frisch gezapften Bier oder selbst gemixten Mocktail zu relaxen – was könnte mehr Urlaubsfeeling vermitteln?

Eierkocher

Träumen Sie von dem einen perfekten Frühstücksei? Genau so eines kann der Küchenmini 1-Ei-Eierkocher von WMF zubereiten. Das Gerät ist knapp 12 Zentimeter hoch und wiegt nicht mal ein halbes Kilo. Dank Härtegradeinstellung, Messbecher und integriertem Eierpikser bekommen Sie das Ei genau so, wie Sie es wünschen. Falls Sie die Freude am Ei teilen möchten: Es gibt auch einen 2-Eier-Eierkocher aus der WMF-Küchenmini-Serie. Und einen elektrischen Zerkleinerer, einen Reiskocher, einen Kompaktmixer, einen Smoothie-to-Go-Mixer oder eine Eismaschine...

Preis : 34,99 Euro

Hier den WMF-Küchenmini 1-Ei-Eierkocher kaufen.

Eiswürfelmaschine

Die Edelstahl-Eiswürfelmaschine von Mulano Design sorgt dafür, dass ihre Cocktails, Softdrinks und Saftschorlen schön kühl sind. Mit 36 x 24 x 33 Zentimetern passt das Gerät gerade noch so in eine Küchenschublade, sofern man diese mit fast 8 Kilogramm Gewicht beladen kann. Als Lohn der Transport-Mühe legt die Eismaschine dafür eine Maximalleistung von bis zu 12 kg Eis an den Tag. 800 Gramm Eiswürfel schafft die Maschine in einem Durchgang von etwa 6 bis 13 Minuten.

Preis: 102,90 Euro

Elektrogrill

Eine der beliebtesten Camping-Mahlzeiten ist das Grillen. Wer kein Lagerfreuer machen kann oder darf und nicht ständig einen Riesen-Standgrill und Säcke an Grillkohle mit im Fahrzeug transportieren möchte, kann mit dem Mini-Kompaktgrill "No Fat Grill" von Starlyf Gemüse, Burger oder Fleisch grillen. Einfach an die Steckdose andocken, dann kann man nach Herzenslust auf den kupferbeschichteten Platten grillen. Pluspunkt: Die Platten sind so geneigt, dass das Fett abläuft. Der Kompaktgrill wiegt nur etwas über ein Kilogramm und misst an der langen Seite 28 Zentimeter.

Preis: 29,99 Euro

Hier den Starlyf No Fat Grill kaufen.

Heißluft-Fritteuse

Schön krosse Pommes mit nur ganz wenig Fett zubereitet – das verspricht die quietschgelbe Heißluft-Fritteuse namens Ariete 4615 Airy Fryer Mini mit einem Fassungsvolumen von 2 Liter. Das Gerät schafft es auf 200 Grad Celsius und soll geruchlos frittieren können. Ihre Maße sind 26x26x50 Zentimeter und sie wiegt 2,6 Kilogramm. Für Fritten-Friends wahrscheinlich jedes Gramm wert.

Preis : 80 Euro

Hier die Ariete 4615 Airy Fryer Mini kaufen.

Heißluft kann nix außer heiße Luft? Die Pommes müssen ins Fett? Nagut. Es gibt auch Mini-Standard-Fritteusen, so wie die der Firma Beper mit nur einem Liter Fassungsvermögen.

Preis : 36,90 Euro

Hier die Beper P101FRI100 1 l elektrische Fritteuse kaufen.

Milchaufschäumer

Der Aufschäumer der dänischen Marke Rig-Tig ist nur 20 Zentimeter hoch und passt in jede Schublade. Es gibt ihn in stylishem eisblau und wer die gesamte Kaffee-Zubereitung in Skandi-Style halten will, kann Kaffeemühle und Kaffeemaschine aus demselben Set namens "Foodie" dazubestellen.

Preis : 87,95 Euro

Hier den Rig-Tig Foodie Milchaufschäumer kaufen.

Ein praktisches 2-in-1-Gerät, das gleichzeitig Milchaufschäumer und Kaffeemühle ist, bietet die Firma Gricafe. Superpraktisch fürs Camping: Das 4000-Watt-starke Gerät lässt sich via USB aufladen. Ein Amazon-Kunde schreibt in einer Rezension allerdings: "Da man kalte Milch nicht richtig aufschlagen kann, muss man sie vorher aufwärmen."

Preis : 17,99 Euro

Hier den Gricafe "2-in-1 Kaffeemühle & Milchaufschäumer" kaufen.

Küchenmaschine

Menschen, die gerne und viel kochen, wissen eine Küchenmaschine zu schätzen. Sie spart einfach viel Arbeit und Zeit. Die nur 30 Zentimeter hohe Kenwood MultiPro Go FDP22.130GY kann mit 650 Watt Power schneiden, reiben, pürieren und Teig kneten und wiegt unter 2 kg.

Preis : 78,99 Euro

Hier die Kenwood MultiPro Go FDP22.130GY kaufen.

Etwas kleiner, aber ebenfalls effizient, ist der mintgrüne Multizerkleinerer von Maythank. Er lässt sich via USB aufladen und kann Eiweiß aufschlagen, Gemüse und Fleisch zerkleinern, Nüsse hacken oder Babynahrung pürieren.

Preis : 22,99 Euro

Hier den Maythank 250ML Mini Multizerkleinerer kaufen.

Reiskocher

Reiskocher sind Teufelszeug! Kein Überkochen mehr und auch kein Matsch. Hat man sich einmal an die wunderbar fluffigen Reiskörner gewöhnt, für die man nur aufs Knöpfchen drücken muss, will man nie wieder ohne das Gerät leben. Der keramikbeschichtete Innentopf des Tokit Reiskochers fasst 1,5 Liter, sieht im türkisen Bambus-Design stylish aus und kann 1-3 Personen satt machen. Er wiegt 2,26 kg.

Preis : 59 Euro

Hier den Tokit Mini-Reiskocher 1,5 Liter kaufen.

Der Mini-Reiskocher von Reishunger ist doppelt so teuer, fasst nur 0,6 Liter und wiegt 3 kg. Dafür bringt er eine Timer- und Warmhaltefunktion mit und mehrere Kochprogramme für Quinoa über Kuchen und Porridge bis Tahdig. Mit einem Gar-Einsatz dient er als Dampfgarer für Fisch, Fleisch und Gemüse.

Preis : 117,99 Euro

Hier den Reishunger Mini-Reiskocher kaufen.

Smoothie-Maker

Eine Firma aus Brandenburg stellt seit 2018 Handtaschen-Mixer für Smoothies zum Mitnehmen her – mittlerweile in der zweiten Version, die 24,5 Zentimeter hoch ist. Den BlendyGo 2 gibt's in vielen fröhlichen Farben und mit einem Fassungsvermögen von 400 Milliliter. Ein Dual-Power-Motor mit 250 Watt Power treibt 6 Klingen aus rostfreiem Stahl an. Er wird über einen Akku betrieben und ist mit einer Aufladung laut Hersteller bis zu 20 Mal einsatzfähig und bekommt auch Eiswürfen, gefrorene Lebenmittel und Nüsse klein. Geladen wird das Gerät via USB.

Preis : 49 Euro

Hier den tragbaren Smoothie-Maker BlendyGo 2 kaufen.

Waffeleisen und Sandwichgrill

Ein praktisches 2-in-1-Gerät für Waffeln und Sandwiches bietet die Firma Create in verschiedenen Bon-Bon-Farben: Ob rosa, blau, mintgrün oder creme. Die Einzelplatten des Waffeleisens im Retro-Stil können ausgetauscht werden. Mit Sandwich-Platten lassen sich unterwegs Käse-Toasts backen, ein schneller Fast-Food-Klassiker. Wer noch mehr Auswahl will – Fünf Platten sind gegen Aufpreis ebenfalls möglich: Taiyaki (Fischförmchen), Pfannkuchen und Donuts ergänzen das Gerät dann.

Preis : 55,95 Euro

Hier den Create 2-in-1 Studio Waffel- und Sandwichmaker kaufen

Weinkühlschrank

So viel Genuss muss für manch spezielle Reisemobilcrew einfach sein: In einigen Luxuslinern sind Weinkühlschränke bereits integriert. Sollten Sie ein besonders genussvoller Weinzahn sein, dann kaufen Sie sicherlich auch unterwegs im Ausland die ein oder andere edle Flasche Vino, Vin oder Vinho. Von der perfekten Trinktemperatur müssen sie mit dem Create Mini-Weinkühlschrank für 8 Flaschen an Bord nicht mehr nur träumen. Vielleicht findet er ja noch ein Plätzchen an Bord.

Preis: 152 Euro

Zapfanlage

Vorurteil oder Wahrheit? Wenn Deutsche ins Ausland fahren, vermissen sie am häufigsten Brot – und am zweithäufigsten flüssiges Brot: sprich Bier! Echte Fans von frisch gezapftem Gerstensaft werden bei einem längeren Urlaub sicherlich in Versuchung geraten, die Mini-Zapfanlage von Bomann in die Heckgarage zu packen. Sie wiegt 6 Kilogramm, ist aufgebaut knapp 48 x 50 x 23 Zentimeter groß und man kann mit ihr alle handelsüblichen 5-Liter Bier-Fässer anzapfen. Prost!