Wer mit mehr als zwei Personen im Campingbus schlafen will, muss häufig entweder ein Aufstelldach bemühen oder die Sitzgruppe umbauen. Der La Strada Avanti EBF bedient sich da einer ganz eleganten Lösung: Ein Hubbett über dem Fahrerhaus und der anschließenden Sitzgruppe schafft hier eine zweite Liegefläche.

Einzelbetten hinten, Hubbett vorne

Das Hauptbett mit viel Kopffreiheit sind die beiden Einzelbetten im Heck. Sie sind längs angeordnet und 1,95 bzw. 1,85 Meter lang. Wer kuscheln mag, kann die Betten zusammenbauen und erhält eine 2x2 große Liegefläche. Hier können vor allem die Großen, sprich die Eltern übernachten.

Für die Kinder steht ein zweites Bett über der Sitzgruppe zur Verfügung. Die Liegefläche des Hubbetts ist 1,30 Meter breit und an der längsten Seite 2 Meter lang. Selbst an der kürzesten Stelle misst es noch 1,75 Meter – so können auch ältere, größere Kinder oder Erwachsene als weitere Campinggäste mitreisen. Einziger Nachteil: Ist das Bett heruntergefahren, ist die Sitzgruppe nicht mehr nutzbar.

Das Bett selbst soll sich mit wenigen Handgriffen und leichtgängig dank Gasfedern von der Fahrzeugdecke lösen und auch wieder dort hinaufgeschoben werden. Die Stützen sind auf die Möbel montiert, sodass es sicher und wackelfrei betreten lassen soll. Zwei Dachfenster und ein optional dazubestellbares Seitenfenster sorgen für Belüftung und Licht. Zusätzlich sind zwei LED-Leselampen am Kopfende angebracht. Alle Betten sind mit Tellerfedern und Kaltschaummatratzen ausgestattet.

Stauraum

Unter den Einzelbetten hinten ist Stauraum für Wäsche und Equipment vorgesehen, beispielsweise in Schubladen oder einem kleinen Kleiderschrank mit Kleiderstange. An der Decke im Heck sind Dachstauschränke angebracht.

Soll etwas Sperriges mit in den Urlaub, kann man den Raum unterm Bett, der von hinten beladbar ist, zur Heckgarage umbauen. Dafür klappt man den Kopfteil des Heckbettes hoch. Dann sollen sich sogar zwei Standard-Fahrräder quer verstauen lassen. Unterwegs kann dann immerhin noch eine Person auf dem verbliebenden Heckbett schlafen.

Küche und Bad

In der Fahrzeugmitte stehen sich auf der Beifahrerseite die Küchenzeile und auf der anderen Seite ein Badezimmer gegenüber. Im Küchenblock sind ein Zweiflammen-Kocher, eine Edelstahl-Spüle und ein 80-Liter-Absorberkühlschrank eingebaut. Unter dem Kühlschrank wird der Platz zum Verstauen mit Rolloschränken und Auszügen genutzt.

Das Bad lässt sich mit Flügeltüren vom Rest des Fahrzeuginneren abtrennen. Mit WC und Waschbecken wird das Fahrzeug so zum autarken Camper. Zieht man die Brause aus dem Waschbecken und fixiert sie an der Decke, wird die gesamte Nasszelle zur Duschkabine.

Wohnraum und Ausstattung

Klar, dass die beiden Sitzplätze der Sitzbank im Familien-Campingbus mit Isofix-Halterungen ausgestattet sind. So kann man hier Kindersitze befestigen. Der Tisch der Sitzgruppe ist an der Wand befestigt und ist vergrößerbar dank einer ausschwenkbaren Platte. Das ermöglicht eine Speisetafel für bis zu vier Personen.

Der Aufbau des La Strada Avanti EBF setzt auf einen beheizbaren Doppelboden. Somit ist Wintercamping mit dem Fahrzeug möglich. Außerdem kann man hier weiteres Gepäck unterbringen. Außerdem soll der gesamte Ausbau hochwertig gestaltet sein.

Der Mercedes ist mit 140- oder wahlweise mit 180-PS-Motor bestellbar. Grundpreis für das Fahrzeug: 76.433 Euro