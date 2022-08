Schon seit vielen Jahren baut die Firma La Strada bei ihren Campingbussen auf den Mercedes Sprinter. Für den Regent EB wählt der Hersteller in Serie die 170-PS-Variante, optional gibt es mehr PS oder sogar Allrad.

Komfort fürs Fahren bringt Mercedes mit modernen Assistenzsystemen. Komfort fürs Wohnen bringt La Strada mit ihrer Ausbauexpertise. Aufgebaut ist der Grundriss mit zwei Einzelbetten und einem Heckstauraum, der sich auf individuelle Anforderungen anpassen lässt.

Grundriss mit Einzelbetten

Mit einer Gesamtlänge von 6,97 Meter verfügt der Regent EB über eine solide Basis. Diese gestaltet La Strada ähnlich wie beim kleineren Regent S (hier im Praxistest). Laut Hersteller sind im direkten Vergleich im Regent EB das Badezimmer und die Schränke gewachsen.

Auch eines der Einzelbetten hat mit 2,05 Metern eine großzügige Länge, das zweite misst 1,85 Meter. Für Komfort sollen hier auch Tellerfedern und Kaltschaummatratzen sorgen. Wer lieber in einem Doppelbett schläft, kann die Einzelbetten auch zu einer Liegefläche verbinden.

Variabler Stauraum

Per Auszug lässt sich der Stauraum unter den Betten nutzen, außerdem gibt es einen Schrank, in den sich zum Beispiel Hemden hängen lassen. Der hintere Teil der Betten ist dem Heckstauraum vorbehalten, er ist sowohl vom Innenraum als auch von außen erreichbar.

Bei Bedarf klappt ein Teil der Betten hoch und eröffnet einen großen Stauraum bis unter die Decke. Laut La Strada passen so sogar zwei Fahrräder in den Raum. Auch die Technik ist im Heck angesiedelt. Neben den Standards gibt es auch genug Raum für zwei 11-kg-Gasflaschen.

Schaut man weiter nach vorne im Regent EB, eröffnet sich gegenüber der Küche hinter zwei Flügeltüren das Bad mit Toilette, Waschbecken und Stauraum. Zum Duschen zieht man die Handbrause aus dem Waschbecken heraus, klappt das Waschbecken zur Seite und kann einen Vorhang ausziehen sowie eine faltbare Türe aufklappen – so entsteht eine Duschkabine.

Küche und Sitzgruppe

Weiterer Stauraum entsteht durch einen Schrank neben der Küche. In den tiefen Auszügen soll genug Platz für alle Küchenutensilien sein. Ein Zwei-Flammkocher mit Topfauflage und Piezo-Zündung, eine Edelstahl-Spüle sind das Kernstück des Küchenblocks. Gegenüber befindet sich ein Absorber-Kühlschrank mit einem Volumen von 133 Litern. Er ist beidseitig angeschlagen und theoretisch kommen so auch Reisende im Bett liegend an ein kaltes Getränk.

Auf der Sitzbank gibt es zwei Dreipunkt-Anschnallplätze, allerdings nur der Fensterplatz über eine Isofix-Halterung. Die Sitze im Fahrerhaus können gedreht werden und machen aus der Sitzecke eine Sitzgruppe. Über dem Cockpit ist der Tisch verstaut, der den Ess- und Wohnraum vervollständigt.

Daten und Preis: La Strada Regent EB