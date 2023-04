Zwei Navis fürs Wohnmobil mussten sich unserem Vergleich stellen: Garmin schickte das Campercam 795 und Tomtom das Go Camper Max in den Test. Echtzeit-Verkehrsdatennutzung, App-Einbindung und eine fahrzeugspezifische Navigation gehören bei den getesteten Premium-Modellen zum guten Ton.

Für die mobilen Navis sprechen die flexible Mitnahme und das einfache Aktualisieren über WLAN. Bei der Routenplanung mit Berücksichtigung der Abmessungen, des Gewichts und der Art des Fahrzeuges nehmen Garmin und Tomtom wahlweise auch Rücksicht auf Umweltzonen. Zusätzlich warnt das Campercam 795 frühzeitig, wenn sich ein Geschwindigkeitslimit ankündigt.

Hier können Sie das Garmin Campercam 795 direkt kaufen.

Hier können Sie das Tomtom Go Camper Max direkt kaufen.

Garmin Campercam 795 gegen Tomtom Go Camper Max

Wer will, kann mit beiden Geräten den direkten Weg zugunsten schönerer Strecken verlassen. Eines der wichtigsten Kaufkriterien stellt aber die Nutzung von Echtzeit-Verkehrsdaten zur Stauumfahrung dar.

Dass Tomtom mit dem Modellwechsel die integrierte SIM-Karte verbannt hat und nun das Datenvolumen eines gekoppelten Handys benötigt, ist insofern eher ein Rückschritt. Garmin beherrscht die App-Kopplung ebenfalls, legt aber noch ein Stromkabel mit DAB-Verkehrsdatenempfänger bei, womit die Stauangaben zwar gratis, aber weniger aktuell fließen.

Routenführung und Bedienung

Tomtom Go Camper Max: Kaum Anlass zur Kritik gibt die Routenführung des Camper Max – insbesondere wenn es Verkehrsdaten über ein Handy empfängt. Staus werden in der Info-Seitenleiste angezeigt, die sich aber nicht ganz so vielfältig einstellen lässt wie die des Garmin. Bei der Bedienung punktet die Schnellsuche von Adressen. Im Navigationsmodus sind Schrift und Symbole für die Bildschirmgröße aber unnötig klein. Die zugehörige App MyDrive ist übersichtlich gestaltet und kann etwas mehr als das Garmin-Pendant.

Garmin Campercam 795: Die Auswahl der Route war im Test nicht immer nachvollziehbar, da die gewählte Strecke oftmals 8–10 Kilometer länger war als beim Tomtom und bei Google-Maps als Referenz. Nach einem Update näherten sich die Routen der drei Navigationslösungen an. In puncto Bedienung hat das Campercam aber die Nase vorn. Die relevanten Angaben sind größer und kontrastreicher dargestellt, und auch bei den Individualisierungs- und Anzeigeoptionen ist der Funktionsumfang größer. Über die App lassen sich Ziele finden und an das Navi schicken.

Funktionsumfang und Ausstattung

Tomtom Go Camper Max: Wer sich bei Tomtom registriert und sein Smartphone über die MyDrive-App verbindet, profitiert neben den Echtzeit-Verkehrsdaten auch von der Übertragung aller vorab gespeicherten Ziele und Favoriten. Für Camper ist die Einbindung der ADAC- und ANWB-Ziele (Niederlande) besonders vorteilhaft. ACSI-Plätze haben beide Navis hinterlegt. Mit Echtzeit-Verkehrsdaten versorgt, meidet das Tomtom Staus oder warnt vor Stauenden.

Garmin Campercam 795: Das Garmin bringt eine Freisprechfunktion und jede Menge Sonderziele und -funktionen mit. Neben Stell- und Campingplätzen lotst es auch zu Sehenswürdigkeiten, die mit Bildern und Bewertung hinterlegt sind. Für die bessere Orientierung am Reiseziel sorgt die Birdview-Funktion mit detaillierten Satellitenbildern vom Zielort. Mit Dashcam kommen Assistenzfunktionen wie ein Spurverlassens- und ein Kollisionswarner hinzu.

Anschlüsse und Halterung

Tomtom Go Camper Max: Die Scheibenhalterung hat einen Dreh-Saugnapf, ein feststellbares Kugelgelenk und einen filigranen Micro-USB-Ladeanschluss. Der zugehörige Stecker ist seitlich abgewinkelt, was ungünstig für die Zugrichtung ist. Für das Laden während der WLAN-Updates hat das Camper Max einen zweiten Ladeport am Gerät selbst.

Garmin Campercam 795: Die Kugelkopfhalterung des Campercam 795 saugt sich mittels Klapp-Saugnapf an die Scheibe. Geladen wird über einen zeitgemäßen und stabileren USB-C-Anschluss und einen Winkelstecker, der das Ladekabel nach unten führt. Standardmäßig hat das Garmin einen Micro- SD-Kartenslot zur Speichererweiterung. Ist eine Dashcam integriert, kommt ein zweiter Speicherslot für die Videodaten hinzu.

Bewertung der Wohnmobil-Navis

Tomtom Go Camper Max

Routenführung (40 %): 4 von 5 Punkten

(40 %): 4 von 5 Punkten Bedienung (30 %): 3 von 5 Punkten

(30 %): 3 von 5 Punkten Funktionsumfang (10 %): 2 von 5 Punkten

(10 %): 2 von 5 Punkten Anschlüsse/ Anmut (10%): 3 von 5 Punkten

(10%): 3 von 5 Punkten Preis/ Leistung (10%): 3 von 5 Punkten

Garmin Campercam 795: