Viele der Alkovenmobile von Phoenix wenden sich an Paare: Neben in der Schlafkoje über dem Fahrerhaus schaffen sie viel Platz für eine Wohnzimmerlounge im Heck. Der neue Maxi-Alkoven 8300 STX eignet sich für die Nutzung zu viert.

Abtrennbares Kinderzimmer im Heck

Statt einer Rundsitzgruppe befinden sich im Heck des 8300 STX Stockbetten. Die Matratzen haben die Maße 2,10 X 0,85 Meter. Damit eignen sich die Schlafplätze nicht nur für kleine Kinder, sondern sogar für Jugendliche oder Erwachsene. Vor den Stockbetten ist eine Dinnetten-Sitzgruppe eingebaut mit Längsbänken an den Fahrzeugflanken. So entsteht hier ein eigener Raum zum Spielen für kleine oder zum Chillen für größere Kinder auch bei Regenwetter. Reisen Freunde mit, kann diese Sitzgruppe dank absenkbarem Tisch sogar in eine weitere Schlafgelegenheit umgebaut werden.

Das Kinderzimmer im Heck lässt sich komplett abtrennen, da hier eine stabile Türe eingebaut ist. Für Familien mit kleinen Kindern ist das praktisch, weil so die Kinder früher ins Bett können, während die Eltern weiter vorn noch den Abend ausklingen lassen. Teenager oder mitreisende Erwachsene können sich so über mehr Privatsphäre freuen.

Bad und Küche im Zentrum

Vor dem Kinderzimmer geht's in das Fahrzeug-breite Raumbad. Auf der Fahrerseite ist eine große Duschkabine eingebaut, gegenüber stehen Kassettentoilette und Waschbecken. Der große Gang sorgt für Bewegungsfreiheit. Eine zweite Türe, die das Bad nach vorn abschließt, sorgt für eine weitere Abtrennung der Räume im Heck.

Ans Bad schließt die Küchenzeile an. Quasi direkt neben der Duschkabine sind Herd, Arbeitsfläche und Spülbecken installiert. Auf der anderen Fahrzeugseite steht ein 195-Liter-Kühlschrank mit 44 Liter Gefriervolumen, daneben ein großer Kleiderschrank. Insgesamt bietet der Maxi Alkoven 8300 viel Stauraum. Dank des maximalen Gesamtgewichts von 6,5 Tonnen sollten genügend Zuladungsreserven für das Reisegepäck von vier oder mehr Personen vorhanden sein.

Eltern-Schlafzimmer und Wohnzimmer

Zwischen Küche und Fahrerhaus bringt Phoenix eine Wohnlandschaft unter. Sie besteht aus einer Dinette in Fahrtrichtung und einer Längsbank auf der Beifahrerseite. Ist der Durchgang zum Cockpit geschlossen, kann eine der Dinettenbänke mit der seitlichen Sitzbank zu einem L-förmigen Sofa verbunden werden – das bietet so viel Komfort und Plätze wie eine Rundsitzgruppe. Kleinere Abstiche müssen Reisende hier nur während der Fahrt in Kauf nehmen: Wer hinten auf den 3-Punkt-Gurtplätzen sitzt, hat unterwegs wenig Ausblick nach vorn.

Über dem Cockpit thront das Alkoven-Bett mit stolzen 2,00 X 1,50 Metern Liegefläche. Ein dritter bzw. vierter Schlafplatz lässt sich bei Bedarf aus der Sitzgruppe bauen. Insgesamt kann der Maxi Alkoven optional für bis zu 6 Schlafplätze aufkommen.

Touren im Winter macht dieser Alkoven dank einwandfreier Wintereignung mit: Gasheizung, Warmwasserheizung und gute Isolationswerte des Aufbaus sorgen für Wärme bei tiefen Temperaturen. Auf unwegsamem Gelände oder in abgelegenen Gegenden kann das Alkoven-Wohnmobil so sicher auf Entdeckungstour gehen. Die Bordtechnik ist auf Autarkie ausgelegt, mit 345 Liter Frischwasservorrat und 210 Ah Batteriekapazität. Außerdem kann das Iveco-Basisfahrzeug mit Differenzialsperre, Hinterachs-Luftfederung und einem 207-PS-starken Motor aufgerüstet werden.

Phoenix Maxi Alkoven 8300 STX (2024): Daten und Preis