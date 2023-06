© Ford



Und so sieht das Lenkrad des aktuellen Ford Mustang, Generation sechs, aus. Mit einem Durchmesser von 14 Zoll ist es das kleinste, das Ford in einem Serienauto verbaut. Noch eine Besonderheit: Nur im Mustang ist die Abdeckung für den Airbag rund. Das gibt es in dieser Form in keinem anderen Ford. 15 bis 20 Knöpfe zieren die Oberseite.