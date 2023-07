Je mehr Leute miteinander verreisen, desto lustiger wird die Reise. Das passende Gefährt bietet Roller Team dafür: Der neue Alkoven Kronos 279 M ist für Großfamilien und größere Gruppen perfekt geeignet. Möglich macht das ein Grundriss-Kniff im hinteren Teil des Reisemobils.

Flexibles Doppelbett im Heck

Ganz hinten im Fahrzeug befindet sich ein Doppelstockbett, sprich: zwei Zweier-Liegeflächen übereinander. Zur oberen Liegefläche auf 1,50 Meter Höhe erklimmen Reisende via Leiter.

Für die untere Liegefläche gibt's ein elektrisches Hubsystem. Wer mehr Bedarf an Stauraum hat, kann die Liegefläche und Matratze unten an die Rückwand schieben. So lässt sich den Platz unter dem oberen Bett als Stauraum wie in einer klassentypischen Heckgarage nutzen. Um noch mehr Höhe zu schaffen, lässt sich die obere Liegefläche nochmals um 20 Zentimeter verstellen. Dann passen große Sportgeräte oder ein Fahrrad ins Heck.

Damit das Gepäck in der Garage bleibt und nichts verrutscht, gibt es eine Sicherungswand. Sie wird aus dem oberen Bett herabgelassen und eingezogen. Benötigt man die unteren Schlafplätze nicht, nimmt man die Matratze unten komplett heraus.

Wie viele Sitz- und Schlafplätze gibt es?

Ganz klassisch fürs Alkovenmobil verbirgt sich über dem Fahrerhaus ein Doppelbett, das das Hauptbett im Fahrzeug ist. Ein Vorhang schafft fürs Alkovenbett ein wenig Privatsphäre. Für Belüftung sorgt ein Fenster an der Seite.

Ein weiteres Bett lässt sich aus der Sitzgruppen-Dinette des Kronos 479 M bauen, die sich hinter dem Fahrerhaus befindet. Die Liegeflächen im Sitzgruppen-Bett wirken allerdings nicht besonders lang – sind also eher für zwei sehr kleine Personen oder Kinder geeignet.

Wie groß diese und alle anderen Betten sind, hat Roller Team noch nicht bekannt gegeben. Ebenfalls wichtig für alle, die mit vielen Personen unterwegs sind, sind die Zuladung und das maximale Gesamtgewicht. Auch diese hat Roller Team bislang noch nicht veröffentlicht.

Nur so viel ist bereits bekannt: Zwar gibt es in dem neuen Reisemobil bis zu acht Schlafplätze, allerdings gibt es nur sechs Dreipunkt-Gurt-Sitzplätze. Das bedeutet, dass de facto nur sechs Personen in dem Fahrzeug während der Fahrt Platz nehmen können. Eine Großfamilie mit acht Personen muss daher noch zusätzlich mit einem Pkw oder anderweitig zur Urlaubsdestination anreisen.

Küche, Bad, Basisfahrzeug

Der Grundriss des Roller-Team-Alkovens hält ein Badezimmer mit abtrennbarer Duschkabine bereit. Gegenüber steht eine Küchenzeile mit Dreiflammenkocher. Hinter dem Beifahrersitz befindet sich ein Kleiderschrank.

Fürs Modelljahr 2023 kündigt der Hersteller an, alle Modelle der Baureihe Kronos, die aus Alkoven und Teilintegrierten besteht – neben dem Ford Transit auch wieder auf dem Fiat Ducato zu bauen. Im vergangenen Modelljahr gab es Lieferschwierigkeiten von Fiat. Der Preis für den Roller Team Kronos 279 M steht noch nicht fest.